cde89285b8

b2dae62aee

Incendios Forestales Nacional Ministra Carolina Tohá anuncia “Botón Rojo” en seis regiones por incendios La titular de Interior mencionó que esta alerta se extenderá hasta el próximo 18 de febrero, por lo que insistió en el llamado a la población a evitar la generación de nuevos focos. Natalia Palma Miércoles 15 de febrero 2023 14:43 hrs.

Compartir en

Tras un nuevo balance por la situación de los incendios en la zona centro-sur del país, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció el “Botón Rojo” para las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, ante el riesgo inminente de nuevos focos. En concreto, se trata de una alerta elaborada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que permite saber sobre “la existencia de condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales de magnitud”. La autoridad detalló que “vamos a tener entre el 15 y 18 de febrero botones rojos que se van a producir producto de una combinación de factores, donde son relevantes las altas temperaturas, vamos a tener vientos en algunos lugares de hasta 50 km/hr, pero hemos aprendido que los botones rojos no se gatillan solo por estos factores, que son los más obvios, sino también por condiciones de riesgo que hay en el entorno y que nos ha ido mostrando la experiencia que nos hacen prever que hay condiciones favorables para que se generen nuevos incendios”. Por lo que mencionó que “el llamado principal es a evitar nuevos incendios para que nos podamos concentrar en controlar los que aún están en combate y extinguir los que están en condiciones ya de ser definitivamente apagados”. Tohá mencionó que el día más crítico se desarrollará durante la jornada de hoy miércoles, con un total de 92 botones rojos en diversas comunas, posteriormente 48 para el jueves, 34 el viernes y 56 el sábado. “Dado que los días siguientes sigue habiendo condiciones preocupantes es muy importante hacer bien las cosas el 15, porque si se nos generan muchos nuevos incendios nos va a encontrar los días a venir más abrumados de tareas y con más dificultad para responder”, agregó. Asimismo, la secretaria de Estado apuntó a un reforzamiento de las labores preventivas y a una evaluación en conjunto con los jefes de defensa nacional sobre una eventual ampliación del toque de queda. “Si los pronósticos nos hacen pensar que son necesarios, la disposición y la voluntad es que se tome esta medida en todos los lugares donde pueda ser útil y La Araucanía ya lo planteó como un interés que lo están examinando”, señaló. En cuanto a las cifras que ha dejado la emergencia destaca la presencia de 252 incendios activos a nivel nacional, de ellos 51 se encuentran en combate y 131 están controlados. También se reportaron 1.554 viviendas, dos establecimientos educacionales y un centro de salud destruidos, además de 6.257 animales de producción muertos en el desastre y el lamentable fallecimiento de 25 personas, siendo la última un brigadista de una empresa forestal en la comuna de Angol, en La Araucanía. Día del brigadista forestal: “Sin ellos, sin ellas habríamos tenido una situación bastante distinta de la que tenemos” En el marco del Día del Brigadista Forestal, más temprano varias fueron las autoridades quienes realizaron un reconocimiento a la labor de estas personas en el combate a los incendios. Así, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, tras ser relevado en su función de enlace en el Biobío por el titular de vivienda Carlos Montes, hizo mención especial del siniestro “Santa Ana” que afecta a las comunas de Santa Juana y Nacimiento, expresando que “buscamos entregar todos los esfuerzos para atacar este incendio tanto del sector público como privado (…) Pero saben una cosa este incendio se combatió por tierra. Hoy merecen un especial reconocimiento, a los hombres y mujeres que han estado en estos días combatiendo el incendio para que las hectáreas no sean muchas más, para que las viviendas damnificadas no sean muchas más de las que ya tuvimos y por supuesto no se pierdan vidas humanas”. En tanto, la delegada presidencial por la zona, Daniela Dresdner, manifestó que “ellos han estado combatiendo paso a paso, centímetro a centímetro los incendios que afectaron a tantas personas. Sin ellos, sin ellas habríamos tenido una situación bastante distinta de la que tenemos. Tenemos muchas viviendas destruidas, hemos también perdido vidas, pero si ellos y ellas no hubiesen estado, eso habría sido una situación muchísimo más catastrófica de la que tenemos el día de hoy”.

Tras un nuevo balance por la situación de los incendios en la zona centro-sur del país, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció el “Botón Rojo” para las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, ante el riesgo inminente de nuevos focos. En concreto, se trata de una alerta elaborada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que permite saber sobre “la existencia de condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales de magnitud”. La autoridad detalló que “vamos a tener entre el 15 y 18 de febrero botones rojos que se van a producir producto de una combinación de factores, donde son relevantes las altas temperaturas, vamos a tener vientos en algunos lugares de hasta 50 km/hr, pero hemos aprendido que los botones rojos no se gatillan solo por estos factores, que son los más obvios, sino también por condiciones de riesgo que hay en el entorno y que nos ha ido mostrando la experiencia que nos hacen prever que hay condiciones favorables para que se generen nuevos incendios”. Por lo que mencionó que “el llamado principal es a evitar nuevos incendios para que nos podamos concentrar en controlar los que aún están en combate y extinguir los que están en condiciones ya de ser definitivamente apagados”. Tohá mencionó que el día más crítico se desarrollará durante la jornada de hoy miércoles, con un total de 92 botones rojos en diversas comunas, posteriormente 48 para el jueves, 34 el viernes y 56 el sábado. “Dado que los días siguientes sigue habiendo condiciones preocupantes es muy importante hacer bien las cosas el 15, porque si se nos generan muchos nuevos incendios nos va a encontrar los días a venir más abrumados de tareas y con más dificultad para responder”, agregó. Asimismo, la secretaria de Estado apuntó a un reforzamiento de las labores preventivas y a una evaluación en conjunto con los jefes de defensa nacional sobre una eventual ampliación del toque de queda. “Si los pronósticos nos hacen pensar que son necesarios, la disposición y la voluntad es que se tome esta medida en todos los lugares donde pueda ser útil y La Araucanía ya lo planteó como un interés que lo están examinando”, señaló. En cuanto a las cifras que ha dejado la emergencia destaca la presencia de 252 incendios activos a nivel nacional, de ellos 51 se encuentran en combate y 131 están controlados. También se reportaron 1.554 viviendas, dos establecimientos educacionales y un centro de salud destruidos, además de 6.257 animales de producción muertos en el desastre y el lamentable fallecimiento de 25 personas, siendo la última un brigadista de una empresa forestal en la comuna de Angol, en La Araucanía. Día del brigadista forestal: “Sin ellos, sin ellas habríamos tenido una situación bastante distinta de la que tenemos” En el marco del Día del Brigadista Forestal, más temprano varias fueron las autoridades quienes realizaron un reconocimiento a la labor de estas personas en el combate a los incendios. Así, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, tras ser relevado en su función de enlace en el Biobío por el titular de vivienda Carlos Montes, hizo mención especial del siniestro “Santa Ana” que afecta a las comunas de Santa Juana y Nacimiento, expresando que “buscamos entregar todos los esfuerzos para atacar este incendio tanto del sector público como privado (…) Pero saben una cosa este incendio se combatió por tierra. Hoy merecen un especial reconocimiento, a los hombres y mujeres que han estado en estos días combatiendo el incendio para que las hectáreas no sean muchas más, para que las viviendas damnificadas no sean muchas más de las que ya tuvimos y por supuesto no se pierdan vidas humanas”. En tanto, la delegada presidencial por la zona, Daniela Dresdner, manifestó que “ellos han estado combatiendo paso a paso, centímetro a centímetro los incendios que afectaron a tantas personas. Sin ellos, sin ellas habríamos tenido una situación bastante distinta de la que tenemos. Tenemos muchas viviendas destruidas, hemos también perdido vidas, pero si ellos y ellas no hubiesen estado, eso habría sido una situación muchísimo más catastrófica de la que tenemos el día de hoy”.