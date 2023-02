cde89285b8

Ciencias Teresa Paneque y vida extraterrestre: “A día de hoy no hemos encontrado ningún tipo de evidencia de eso” La astrónoma y divulgadora científica sostuvo que seguiremos viendo OVNIs frecuentemente, dada la cantidad de aparatos tecnológicos que están cada vez más en circulación en la órbita de la Tierra. Joana Carvalho Miércoles 15 de febrero 2023 19:05 hrs.

La posibilidad de que exista vida en otros planetas o en otras galaxias del universo no es solo un tema de películas, sino que un asunto de interés científico. El debate siempre ha estado sobre la mesa, pero en los últimos días ha cobrado notoriedad porque el gobierno de Estados Unidos derribó tres objetos no identificados que se encontraban en su espacio aéreo, pero ¿pudieron haber sido tecnología alienígena? Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la astrónoma y divulgadora científica, Teresa Paneque, quien sostuvo que encontrar un OVNI, es decir, un objeto volador no identificado, es un fenómeno que posiblemente siga ocurriendo frecuentemente dada la cantidad de aparatos tecnológicos que están cada vez más en circulación en la órbita de la Tierra, por lo que señaló que es correcto identificarlos como tal, pero es un error pensar que por haberlos hallado implica que éstos sean tecnología de otro planeta. A raíz de los últimos avistamientos de OVNIs se ha hecho presente aquel temor de la sociedad respecto a que las distintas bases de inteligencia militar mantienen en secreto la existencia de extraterrestres. En cuanto a esa discusión, la también estudiante de doctorado del European Southern Observatory, destacó que “la astronomía tiene como uno de sus principales fines tratar de encontrar vida extraterrestre”, por lo que descartó que la comunidad científica quiera ocultar la existencia de vida en otras partes del universo. “Hay mucha gente que trabaja en buscar señales o vida en otros planetas. A día de hoy no hemos encontrado ningún tipo de evidencia de eso, pero lo estamos haciendo”, afirmó. De esa manera, Paneque recordó que en septiembre 2020 hubo diversas ruedas de prensa porque científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la Universidad de Cardiff y la Universidad de Cambridge, descubrieron un biomarcador -molécula biológica que se encuentra en la sangre, otros líquidos o tejidos del cuerpo- en Venus y hoy existen varias misiones espaciales que irán al planeta para comprobar si hay microorganismos en la atmósfera. “Los astrónomos cuando han pensado que han detectado vida lo han dicho, pero a las personas se les olvida porque no es el mismo tipo de vida que esperaban o querían que se encontrara”, opinó En estos días los 4 objetos derribados de espacio aéreo norteamericano han dado para mucha especulación ¿de qué va todo esto? ¿Son naves extraterrestres? #TereTeExplica pic.twitter.com/dpkzcDSEpd — Teresa Paneque Carreño (@terepaneque) February 13, 2023 Cuando comenzó la polémica de los recientes avistamientos, voceros del gobierno norteamericano declararon que no descartaban que aquellos objetos voladores pudieran ser alienígenas. Al respecto, la astrónoma señaló que existe un choque entre la realidad científica y lo que las personas realmente quieren saber sobre la vida en otros planetas. “Quieren que diga, ‘sí, es o podría ser una nave extraterrestre’ como dijeron muchos portavoces, pero no descartar no es lo mismo a decir ‘sí, es tecnología extraterrestre’, cuando se ha dicho varias veces que no”, dijo. Paneque comentó que este contexto es una oportunidad para comenzar a cuestionarnos sobre lo que es o no es posible encontrar en otros planetas y universos, así como también es una oportunidad para aprender. La astrónoma planteó que si asumimos que alguna forma de vida en otro planeta tiene tecnología más avanzada que la de la Tierra ¿Cuánto tardarían en viajar hasta acá? “Atravesar el Universo incluso a altas velocidades tardaría bastante tiempo. A la velocidad de la luz, que es el máximo universal, serían al menos cuatro años”, explicó Así, expuso que nuestro planeta tiene 4 mil 500 millones de años, mientras que nuestra capacidad tecnológica para emitir señales al espacio se ha desarrollado tan solo en las últimas décadas. “El universo tiene 13.8 mil millones de años, o sea que tardamos más de un tercio de la vida del universo para llegar al lugar a donde estamos ahora. ¿Cuánto tiempo antes tuvo que haberse creado esta supuesta civilización para que tuvieran tales tecnologías”, cuestionó. “Si empezamos a ver los números, a mi parecer, en la práctica es bastante antropocéntrico y narcisista pensar que justo en la inmensidad del universo alguna otra civilización más tecnológica que nosotros va a llegar al planeta Tierra”, agregó. Por otro lado, Paneque se refirió a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en cuanto a las noticias que tienen que ver con información científica, porque considera que “es muy fácil copiar y pegar los dichos en una plataforma de otro idioma, pero conversar con un científico o científica local le da una mirada distinta y la baja a la Tierra”. Además, enfatizó que en Chile se produce “ciencia de primer nivel” por lo que invitó a confiar más en los expertos nacionales.

