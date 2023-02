Valeska Naranjo: “El royalty a la industria forestal no es parte de la reforma tributaria ni del plan de gobierno”

bab8edf79e

La ministra subrogante de la Secretaría General de Gobierno, Valeska Naranjo, confirmó que el Gobierno no aplicará un royalty a las empresas forestales, tal como lo afirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá. Todo esto luego que distintos sectores, incluido el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se manifestaran a favor de impulsar este tipo de gravamen ante la catástrofe que han dejado los incendios en la zona centro sur del país. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Naranjo precisó que “la reforma tributaria en tramitación no incluye el royalty al mundo forestal porque éstos operan cuando hay recursos donde hay propiedad del Estado y no renovables y que no es el caso de las forestales”. “Estamos hablando de un recurso natural renovable, por lo tanto, no debiera operar el royalty, ella lo explicó ayer, todo en el marco de que en democracia todos los temas se pueden conversar y dialogar, pero el royalty a la industria forestal no es parte ni de la reforma tributaria, ni de nuestro plan de gobierno. La reforma está en el Parlamento como fue entregada y no incluye este royalty. Creo que es suficiente cómo lo ha aclarado la ministra Tohá”, expresó. Añadió que siempre “van a haber criterios que responden a la época y a lo mejor a juicios que hacen los distintos personeros, políticos económicos y sociales y es parte de la democracia y que avanzado el tiempo y avanzada la sociedad, las discusiones y juicios son otros y se van corriendo las fronteras de distintos tipos de cosas”. Frente a las demandas incluso de alcaldes que han planteado que son temas que deben ser discutidos, la personera afirmó que tal como lo señaló el Presidente Gabriel Boric, abrir el debate por las actuales condiciones climáticas para el desarrollo de ciertas industrias, “por cierto son oportunidades importantes de revisar”. Por otro lado, Naranjo se refirió a las 13 medidas del plan de ayudas transitorias, entre las que ya están ejecución varias de ellas, como el bono de recuperación que se está entregando a las familias que tienen la ficha básica de emergencia y se están haciendo las transferencias vía Banco Estado, como también la entrega de las viviendas de emergencia “transitoria digna” a las familias afectadas de las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía. Entre ellas también existe una prórroga automática a los créditos agrícolas, destacó. Además, precisó que están las medidas de mayor alcance relacionadas con la reconstrucción de las zonas siniestradas y en ellas trabaja la delegada por la reconstrucción en la zona sur, Paulina Saball. También indicó que existe un despliegue de funcionarios para resolver necesidades básicas como servicios públicos, recuperación de cuentas RUT, entre otros. “Vamos a cumplir un año de Gobierno y se ha tenido una batería de instrumentos de ayuda a las personas que más lo necesitan, ya sea a través del bono, de las medidas que se venían arrastrando de la pandemia y que se han sostenido y prorrogado en el tiempo”, puntualizó Naranjo.

