d6a769e4f1

e73fdba314

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Juan Luis Ossa (IND/RN): “Siempre hay que estar dispuesto a ser convencido por la persona que está al frente” El investigador CEP y candidato a consejero constitucional por Los Lagos defendió el nuevo proceso constituyente como “una oportunidad única, probablemente la última en muchos años” para zanjar la discusión en torno a la nueva Carta Fundamental. Natalia Palma Sábado 18 de febrero 2023 9:13 hrs.

Compartir en

Como “conocido y expedito”. Así el historiador e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Juan Luis Ossa, avizoró el desarrollo del nuevo proceso constituyente, en el que competirá como candidato a consejero constitucional con cupo en Renovación Nacional en las elecciones del próximo 7 de mayo. En conversación con Radio Universidad de Chile, el representante por Los Lagos destacó que a diferencia del proceso anterior –en el que también compitió, pero quedó fuera por reglas de paridad- “tenemos un itinerario que es muy estricto, muy corto y en etapas sucesivas”, valorando además el diseño con el que se elaborará la nueva constitución, puesto que a su juicio habrá más posibilidades de avanzar hacia un texto “de unidad, que entregue certezas y seguridad”. Asimismo, comentó que, de ser electo, las directrices que defenderá para la propuesta constitucional se enfocará en el respeto de las 12 bases institucionales acordadas por las fuerzas políticas, que refieren a la separación e independencia de los tres poderes del Estado, la condición de Chile como república democrática, la protección y garantía de derechos y libertades fundamentales, entre otras materias. En esa línea, comentó que “esas bases institucionales, la mayoría de ellas, están en la tradición constitucional chilena, lo cual garantiza que el texto constitucional no sea refundacional”; también mencionó que abogará “por una descentralización inteligente para que nuestras autoridades comunales, regionales y provinciales tengan mayores recursos para llevar a cabo distintos proyectos y políticas públicas”. “En tercer lugar, me la voy a jugar por un texto de unidad, de certezas para que el principio clave del constitucionalismo moderno, esto es la igualdad ante la ley, se respete a cabalidad y que no nos exijan algunos sectores privilegiados por sobre otros”, puntualizó. En lo que respecta al debate sobre este segundo tiempo, el candidato de derecha acusó un “tono de amenaza” ante los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien en conversación con Radio Universo instó tanto a los expertos como a los futuros consejeros a dar garantías y respuestas a las demandas ciudadanas, advirtiendo que “el proceso constituyente partió en la calle y ojalá no termine en la calle”. Según Ossa las palabras del jefe comunal “no le hacen para nada de bien al proceso. Decir que si no sale bien, que si no le gusta la Constitución al Partido Comunista van a volver a la calle no le hace bien a este espíritu de unidad que debiéramos buscar en toda constitución, que no sea de ningún partido, que no sea de ningún partido en específico, sino que una constitución para todos y todas. Uno tiene que ser muy serio, muy cuidadoso con las palabras y ser responsable, me parece que ese llamado del alcalde Jadue no va en el sentido correcto”. Con todo, manifestó que “no cabe duda que la ciudadanía está cansada con el proceso constituyente, está cansada de las nuevas palabras, los nuevos conceptos, lo enredado que fue el texto constitucional que fue ampliamente rechazado el 4 de septiembre y, por lo tanto, con justicia no quiere saber más de esto. Habiendo dicho eso, también tenemos una oportunidad única, probablemente la última en muchos años, de resolver este problema, de cerrarlo de una buena vez con una buena constitución, que sea muy distinta a la que rechazamos”. “¿Quiénes están en contra de este proceso? Paradójicamente, se juntan los dos extremos: la extrema izquierda considera que este es un proceso tutelado, porque resulta que lo que ellos quisieran es una hoja en blanco para repetir los mismos errores y horrores de la Convención pasada. También algunos sectores más a la derecha, como el Partido Republicano, que considera que esto se habría resuelto con una o dos reformas. Pues bien, creo que no se resuelve, por ejemplo, el problema del sistema político con una o dos reformas, entre otras cosas, porque los parlamentarios en la actualidad no tienen ningún incentivo para reformar el sistema político”, aseveró el investigador CEP. Desde esa perspectiva, defendió que dicha labor la debe ejecutar “un órgano completamente autónomo, dedicado 100% a redactar una Constitución, el que mejore el sistema político en Chile, ese es el gran problema. No tenemos partidos sólidos, no tenemos un sistema electoral que sea verdaderamente proporcional y representativo, nuestros parlamentarios muchas veces se dedican a aprobar leyes en beneficio propio o en beneficio de sus localidades y no piensan en la totalidad de la nación”. Por otra parte, evitó polemizar sobre los reparos respecto a la presencia de antiguas figuras políticas como cartas al Consejo Constitucional, además de varias ex autoridades del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. “Yo respondo con mi caso en particular, soy un historiador, un profesor que fue candidato hace dos años para la Convención Constitucional, fui el más votado por Chile Vamos y quedé afuera por las reglas de paridad y ahora voy nuevamente en mi calidad de historiador, de conocedor del tema, de candidato por la Región de Los Lagos”, expresó. “No soy un político profesional, no me dedico a ser candidato todos los años, no tengo aspiración alguna en tener cargos públicos, pero sí creo tener ciertas características específicas para este puesto que es muy técnico, muy experto. Por tanto, solo puedo responder de mi caso”, dijo. Del mismo modo, sostuvo que “tengo un convencimiento en la vida: siempre hay que estar dispuesto a ser convencido por la persona que está al frente. Voy a ir al Consejo Constitucional a discutir, a conversar con todos los sectores democráticos que existan en este país y estén convencidos de que Chile necesita y sobre todo merecen una buena Constitución. Para eso no voy a ver colores políticos, voy a ir a defender mis principios por supuesto que sí, los principios en los cuales creo y que tienen que ver con la centroderecha, el centro político, pero no me voy a negar a conversar con nadie que quiera dialogar en esos términos”.

Como “conocido y expedito”. Así el historiador e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Juan Luis Ossa, avizoró el desarrollo del nuevo proceso constituyente, en el que competirá como candidato a consejero constitucional con cupo en Renovación Nacional en las elecciones del próximo 7 de mayo. En conversación con Radio Universidad de Chile, el representante por Los Lagos destacó que a diferencia del proceso anterior –en el que también compitió, pero quedó fuera por reglas de paridad- “tenemos un itinerario que es muy estricto, muy corto y en etapas sucesivas”, valorando además el diseño con el que se elaborará la nueva constitución, puesto que a su juicio habrá más posibilidades de avanzar hacia un texto “de unidad, que entregue certezas y seguridad”. Asimismo, comentó que, de ser electo, las directrices que defenderá para la propuesta constitucional se enfocará en el respeto de las 12 bases institucionales acordadas por las fuerzas políticas, que refieren a la separación e independencia de los tres poderes del Estado, la condición de Chile como república democrática, la protección y garantía de derechos y libertades fundamentales, entre otras materias. En esa línea, comentó que “esas bases institucionales, la mayoría de ellas, están en la tradición constitucional chilena, lo cual garantiza que el texto constitucional no sea refundacional”; también mencionó que abogará “por una descentralización inteligente para que nuestras autoridades comunales, regionales y provinciales tengan mayores recursos para llevar a cabo distintos proyectos y políticas públicas”. “En tercer lugar, me la voy a jugar por un texto de unidad, de certezas para que el principio clave del constitucionalismo moderno, esto es la igualdad ante la ley, se respete a cabalidad y que no nos exijan algunos sectores privilegiados por sobre otros”, puntualizó. En lo que respecta al debate sobre este segundo tiempo, el candidato de derecha acusó un “tono de amenaza” ante los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien en conversación con Radio Universo instó tanto a los expertos como a los futuros consejeros a dar garantías y respuestas a las demandas ciudadanas, advirtiendo que “el proceso constituyente partió en la calle y ojalá no termine en la calle”. Según Ossa las palabras del jefe comunal “no le hacen para nada de bien al proceso. Decir que si no sale bien, que si no le gusta la Constitución al Partido Comunista van a volver a la calle no le hace bien a este espíritu de unidad que debiéramos buscar en toda constitución, que no sea de ningún partido, que no sea de ningún partido en específico, sino que una constitución para todos y todas. Uno tiene que ser muy serio, muy cuidadoso con las palabras y ser responsable, me parece que ese llamado del alcalde Jadue no va en el sentido correcto”. Con todo, manifestó que “no cabe duda que la ciudadanía está cansada con el proceso constituyente, está cansada de las nuevas palabras, los nuevos conceptos, lo enredado que fue el texto constitucional que fue ampliamente rechazado el 4 de septiembre y, por lo tanto, con justicia no quiere saber más de esto. Habiendo dicho eso, también tenemos una oportunidad única, probablemente la última en muchos años, de resolver este problema, de cerrarlo de una buena vez con una buena constitución, que sea muy distinta a la que rechazamos”. “¿Quiénes están en contra de este proceso? Paradójicamente, se juntan los dos extremos: la extrema izquierda considera que este es un proceso tutelado, porque resulta que lo que ellos quisieran es una hoja en blanco para repetir los mismos errores y horrores de la Convención pasada. También algunos sectores más a la derecha, como el Partido Republicano, que considera que esto se habría resuelto con una o dos reformas. Pues bien, creo que no se resuelve, por ejemplo, el problema del sistema político con una o dos reformas, entre otras cosas, porque los parlamentarios en la actualidad no tienen ningún incentivo para reformar el sistema político”, aseveró el investigador CEP. Desde esa perspectiva, defendió que dicha labor la debe ejecutar “un órgano completamente autónomo, dedicado 100% a redactar una Constitución, el que mejore el sistema político en Chile, ese es el gran problema. No tenemos partidos sólidos, no tenemos un sistema electoral que sea verdaderamente proporcional y representativo, nuestros parlamentarios muchas veces se dedican a aprobar leyes en beneficio propio o en beneficio de sus localidades y no piensan en la totalidad de la nación”. Por otra parte, evitó polemizar sobre los reparos respecto a la presencia de antiguas figuras políticas como cartas al Consejo Constitucional, además de varias ex autoridades del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. “Yo respondo con mi caso en particular, soy un historiador, un profesor que fue candidato hace dos años para la Convención Constitucional, fui el más votado por Chile Vamos y quedé afuera por las reglas de paridad y ahora voy nuevamente en mi calidad de historiador, de conocedor del tema, de candidato por la Región de Los Lagos”, expresó. “No soy un político profesional, no me dedico a ser candidato todos los años, no tengo aspiración alguna en tener cargos públicos, pero sí creo tener ciertas características específicas para este puesto que es muy técnico, muy experto. Por tanto, solo puedo responder de mi caso”, dijo. Del mismo modo, sostuvo que “tengo un convencimiento en la vida: siempre hay que estar dispuesto a ser convencido por la persona que está al frente. Voy a ir al Consejo Constitucional a discutir, a conversar con todos los sectores democráticos que existan en este país y estén convencidos de que Chile necesita y sobre todo merecen una buena Constitución. Para eso no voy a ver colores políticos, voy a ir a defender mis principios por supuesto que sí, los principios en los cuales creo y que tienen que ver con la centroderecha, el centro político, pero no me voy a negar a conversar con nadie que quiera dialogar en esos términos”.