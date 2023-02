1b2d62f4e9

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Daniel Jadue por proceso constituyente: “No tengo dudas que acá el nivel de la representación es pésimo” El alcalde de Recoleta reiteró sus críticas hacia las entidades que participarán en la elaboración de la nueva Constitución. Asimismo, avizoró que “va a haber una tremenda campaña desde los poderes hegemónicos para que este proceso salga adelante" Diario UChile Lunes 20 de febrero 2023 11:42 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, profundizó sobre sus expectativas respecto del segundo proceso constituyente. Si bien el jefe comunal dijo ser partidario de “esperar el texto final”, insistió en sus críticas respecto del diseño con que se elaborará la nueva Carta Fundamental. “Hoy día tenemos un proceso mucho menos democrático, con mucho menos participación ciudadana que, además, no es constituyente”. Para Jadue “el poder constituyente está alojado en otro lugar, que delega en estas personas, con un conjunto de variables súper determinadas, súper acotadas, lo que pueden y no pueden hacer. Por lo tanto, este no es un proceso constituyente, este es un proceso para escribir una nueva constitución, pero que ha perdido todas las fuerzas destituyentes que tenía el primer proceso que se inició en la calle, con la gente movilizada pidiendo el fin del modelo y el fin de la Constitución”. Consultado por la inscripción de las candidaturas a consejeros constitucionales, apuntó que “yo no tengo dudas de que acá el nivel de la representación es pésimo, además, equivale a una representación similar a la que tienen en el Senado, que ya es baja. El Senado es precisamente una cámara que trata siempre de detener los cambios sociales, es la cámara en donde se ha trabado todo y esto está diseñado a la imagen y semejanza del Senado, que era el espacio que todos esperábamos que desapareciera en la nueva constitución”. Asimismo, avizoró que con respecto al rol de los medios de comunicación “va a haber una tremenda campaña desde los poderes hegemónicos para que este proceso salga adelante. Ahora, si usted me pregunta si tengo alguna expectativa de que eso responda a los sueños, a los anhelos y a los dolores del pueblo de Chile que se expresaron en la calle el 18 de octubre, es muy baja”. Con todo, señaló que “por lo mismo digo vamos a participar, pero vamos a esperar el texto final”, añadiendo que “aquí hay un pie forzado. El texto final va a competir contra la Constitución de Pinochet y de Lagos. Entonces, cuando uno tenga que optar es bien fácil que sea un poquito mejor”. “Yo creo que esto igual puede ser un pequeño paso adelante, aunque sea poco, y aunque no nos guste y aunque el proceso para mí esté relativamente viciado de origen, es lo que tenemos y es lo que se puede hacer con las fuerzas que uno tiene. Cuando no hay movilización y cuando no hay participación ciudadana, lamentablemente las decisiones se toman en la institucionalidad que dejó la dictadura, que es la vigente”, expresó Jadue. “Aquí hay una responsabilidad del dueño del negocio” Por otra parte, Daniel Jadue dirigió sus dardos hacia la incidencia de la industria forestal en los incendios que afectan a la zona centro-sur del país, destacando que “aquí hay una responsabilidad del dueño del negocio”. “Créame que, si en la zona urbana el dueño de un negocio tiene su negocio en mal estado, con instalaciones eléctricas mal hechas, con instalaciones de gas mal hechas y le pone al lado mucha carga de fuego y se incendia ¿Quién es el responsable? El dueño del negocio”, apuntó. En esa línea, comentó que “usted no le puede pedir al Estado que se haga responsable de un mal manejo suyo de su propio negocio y aquí como se trata de plantar hasta el último milímetro de tierra que está al lado del camino, al lado de las casas, la principal responsabilidad es de quien hace el manejo”.

