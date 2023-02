1b2d62f4e9

Entrevista Medio Ambiente Diputada Camila Musante y Consorcio Santa Marta: “Cualquier vecino te va a decir que lo que quieren es que esta empresa desaparezca” La parlamentaria, quien es patrocinante en una demanda contra el consorcio, se refirió a los argumentos de la acción judicial, así como la relación de los vecinos con la empresa. Sebastián Saavedra Lunes 20 de febrero 2023 11:45 hrs.

Desde el viernes 15 de enero de 2016 el vertedero Santa Marta empezó a incendiarse debido al deslizamiento de la masa de residuos. A raíz de esto el Tribunal Ambiental de Santiago y luego la Corte Suprema acreditaron una severa contaminación generada por una nube tóxica de Santa Marta. Es por esto que la diputada independiente por el distrito 14 y abogada ambientalista, Camila Musante, patrocinó el año pasado una demanda al Consorcio Santa Marta S.A. en el Segundo Tribunal ambiental. Sobre es estado actual de la acción judicial, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con la parlamentaria, quien además se refirió a la situación que viven los vecinos del sector en la actualidad. ¿Cuáles fueron las razones que la llevaron a patrocinar esta acción contra el Consorcio Santa Marta? Primero que todo, la causa que yo patrociné es por demanda ejecutiva para que se cumpla la sentencia que dictó el Segundo Tribunal Ambiental y que después fue confirmada por la Corte Suprema en 2019, entonces, este ya viene a ser un tercer procedimiento, por lo que tiene que ver con los daños ambientales, porque hay otro procedimiento con la causa penal y que eso contempla la indemnización de daños y perjuicios al daño civil. Y presentamos esta demanda ejecutiva, porque nos parecía un poco increíble que habiendo pasado tantos años del incendio con dos fallos favorables, uno en el Segundo Tribunal Ambiental y otro de la Corte Suprema, el Consorcio todavía no retira los escombros del incendio, porque esos escombros se están filtrando, eso genera un daño en la calidad del agua y deteriora el suelo, hay estudios que se comprometieron a través de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que tenían que hacerse en relación al agua y el suelo, que hasta en la actualidad no se hacen, pero creo que lo más grave acá tiene que ver con el retiro de escombros y también hay una obligación pendiente por parte del Consorcio, porque no cumple con lo que dice su resolución de calificación ambiental, una de las tantas que tiene, pero hay una que es de 2013 que prorroga la vigencia del relleno sanitario de manera indefinida, siempre y cuando se implemente un sistema de tratamiento terciario, que hasta el día de hoy, de las aguas residuales y hasta el día de hoy no se implementa, entonces, hay una serie de incumplimientos que siguen asociándose a Santa Marta. Analizando el año 2016 y el presente año, es decir, un antes y un después del daño ambiental, ¿Ha supervisado la situación de los vecinos de Talagante y Cerrillos acerca del aire contaminante? Desde la perspectiva de los vecinos, en la Región Metropolitana, el sector sur o en el sur poniente, las estaciones de mediciones de calidad del aire llegan hasta La Pintana y el Bosque. No hay estaciones de calidad del aire en Talagante y tampoco en Cerrillos, en Calera de Tango ni en todo el sector que quedó más afectado por la nube tóxica. Cualquier vecino o vecina te va a decir que lo que quieren es que esta empresa desaparezca, porque ha dañado la salud, daña la calidad de vida en el día a día, no cumplen los compromisos y por lo demás tienen una actitud muy “matonesca” ante la misma comunidad. El Consorcio, como está emplazado el río sanitario, es un sector que abarca varias comunas y ahí está el memorial Hornos de Lonquén, entonces el Consorcio lo que hace es bloquear ciertas cuestiones que son beneficiosas a la comunidad. ¿Ha tenido contacto con representantes del Consorcio? No, ninguna. A mí los miembros del Consorcio me solicitaron una reunión vía lobby, la cual rechacé, porque finalmente ya tengo un juicio sobre lo que ocurrió ahí. Creo que también es bastante claro, lo han dicho dos o tres Tribunales de Justicia distintos y no hay lugar a duda de que hay una situación de incumplimiento de la reparación total, y eso, que no tengo que conversar con ningún directivo, ningún representante del Consorcio para que me haga cambiar de opinión o ver una cuestión distinta. ¿Se han identificado nuevos antecedentes sobre esta sentencia? La causa ejecutiva hoy está lista para dictar su sentencia, ya se cerró la etapa probatoria, existe una medida para resolver mejor la inserción personal. Se levantaron antecedentes, y hoy día lo único que falta es que el Segundo Tribunal Ambiental dicte sentencia y luego de eso el Consorcio tiene que cumplir, porque cuántas sentencias se necesitan para que una empresa entienda que tiene que reparar el daño que causó.

