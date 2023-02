Ministro Carlos Montes por incendios: “Hay que precisar el tipo de intencionalidad”

1b2d62f4e9

2cc7437117

El secretario de Estado aclaró sus dichos del fin de semana y afirmó que aún no existe “nada concreto” respecto de la cantidad de siniestros iniciados intencionalmente. En ese sentido, Montes recalcó en sus dichos de ayer, donde señaló que aún no existe “nada concreto” respecto a la cantidad de siniestros iniciados intencionalmente. Esto aludiendo a lo expresado por la Corporación Chilena de la Madera (Corma), que en un informe aseguraron que “siete de cada 10 incendios son intencionales en Biobío y seis de cada 10 en La Araucanía, incluso hay comunas donde este indicador supera el 90 por ciento”. “Hasta una fecha había 1.200 incendios, de los cuales decían que 786 eran intencionales, el 46%. Si por intencionalidad entendemos que hay grupos organizados que están actuando para multiplicar los incendios, la verdad es que eso es gravísimo“, apuntó el secretario de Estado en un primer momento. “Por eso decimos que eso debe ser entregado con mucha rapidez a investigaciones, a Carabineros, al Ministerio Público e incorporar conocimientos de estos extranjeros que están acá que son expertos en criminalística forestal, no tener una hipótesis nomás y suponer algo que no siempre es así”, complementó el titular de Vivienda en conversación con Radio Cooperativa. Planteó además, que se requieren antecedentes y avance en las investigaciones para determinar fehacientemente el origen de los incendios forestales. “Para los que no sabemos de esto, (existen) las pavesas, que a partir de un incendio se disparan para muchos lados producto de los materiales que hay, hasta un kilómetro de distancia llegan. Entonces se puede estar confundiendo eso con otras cosas, yo no digo que no haya posibilidad de gente que intencionadamente lo haga,(…) hay que precisar el tipo de intencionalidad de la que se habla”, recalcó el ministro enlace del Gobierno en el Biobío. Sobre el proceso de reconstrucción y futuras medidas de prevención, la autoridad señaló que es “fundamental redoblar la protección de las zonas donde vive la gente, además de tomar otras medidas respecto a la zona forestal. Una de las cosas bastante básicas es que el interfaz (la relación entre el bosque y el lugar donde están las familias) tiene que desarrollarse de otra manera“. En conversación con Radio Duna, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, pidió más certezas ante las acusaciones de intencionalidad que realizó el encargado del Minvu. “Las personas que vivimos en la región cuando decimos que hay intencionalidad, (es) porque sabemos que hay intencionalidad. Ahora, quien tiene que demostrar y acreditar eso son las instituciones del Estado. (…) El ministro no tiene la vida cotidiana en nuestra región, por eso entre otras cosas es tan importante la descentralización, porque las personas (…) sabemos lo que pasa en nuestra región“, concluyó Díaz. Foto: Agencia Aton.

El secretario de Estado aclaró sus dichos del fin de semana y afirmó que aún no existe “nada concreto” respecto de la cantidad de siniestros iniciados intencionalmente. En ese sentido, Montes recalcó en sus dichos de ayer, donde señaló que aún no existe “nada concreto” respecto a la cantidad de siniestros iniciados intencionalmente. Esto aludiendo a lo expresado por la Corporación Chilena de la Madera (Corma), que en un informe aseguraron que “siete de cada 10 incendios son intencionales en Biobío y seis de cada 10 en La Araucanía, incluso hay comunas donde este indicador supera el 90 por ciento”. “Hasta una fecha había 1.200 incendios, de los cuales decían que 786 eran intencionales, el 46%. Si por intencionalidad entendemos que hay grupos organizados que están actuando para multiplicar los incendios, la verdad es que eso es gravísimo“, apuntó el secretario de Estado en un primer momento. “Por eso decimos que eso debe ser entregado con mucha rapidez a investigaciones, a Carabineros, al Ministerio Público e incorporar conocimientos de estos extranjeros que están acá que son expertos en criminalística forestal, no tener una hipótesis nomás y suponer algo que no siempre es así”, complementó el titular de Vivienda en conversación con Radio Cooperativa. Planteó además, que se requieren antecedentes y avance en las investigaciones para determinar fehacientemente el origen de los incendios forestales. “Para los que no sabemos de esto, (existen) las pavesas, que a partir de un incendio se disparan para muchos lados producto de los materiales que hay, hasta un kilómetro de distancia llegan. Entonces se puede estar confundiendo eso con otras cosas, yo no digo que no haya posibilidad de gente que intencionadamente lo haga,(…) hay que precisar el tipo de intencionalidad de la que se habla”, recalcó el ministro enlace del Gobierno en el Biobío. Sobre el proceso de reconstrucción y futuras medidas de prevención, la autoridad señaló que es “fundamental redoblar la protección de las zonas donde vive la gente, además de tomar otras medidas respecto a la zona forestal. Una de las cosas bastante básicas es que el interfaz (la relación entre el bosque y el lugar donde están las familias) tiene que desarrollarse de otra manera“. En conversación con Radio Duna, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, pidió más certezas ante las acusaciones de intencionalidad que realizó el encargado del Minvu. “Las personas que vivimos en la región cuando decimos que hay intencionalidad, (es) porque sabemos que hay intencionalidad. Ahora, quien tiene que demostrar y acreditar eso son las instituciones del Estado. (…) El ministro no tiene la vida cotidiana en nuestra región, por eso entre otras cosas es tan importante la descentralización, porque las personas (…) sabemos lo que pasa en nuestra región“, concluyó Díaz. Foto: Agencia Aton.