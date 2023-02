1b2d62f4e9

Cultura Riivi y Ñuñoa traen la magia del cine iluminando las noches de la comuna La plataforma de streaming, con contenido 100% latino y completamente gratuito dará cierre al verano con su primera versión del Festival: Cine bajo el cielo de Ñuñoa en Santiago de Chile. Diario UChile Lunes 20 de febrero 2023 12:20 hrs.

Con el objetivo de generar nuevos espacios para acercar la cultura a las personas, la primera versión del Festival de Cine bajo el cielo de Ñuñoa, organizado por la plataforma de streaming Riivi, en conjunto a la Municipalidad de Ñuñoa y la Corporación Cultural de la comuna, se llevará a cabo entre el lunes 20 y el domingo 26 de febrero, en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, ubicada en Av. Irarrázaval 4055. Durante esta instancia se exhibirán, en su mayoría, preestrenos de la cartelera 2023, con una puesta en escena de calidad y tecnología de punta; un evento imperdible, para que los asistentes disfruten de la imagen y sonido como si estuvieran en una sala de cine, pero al aire libre. El lugar cuenta con una capacidad para 1.300 personas, donde podrán vivir una experiencia completa de entretención, gastronomía, en una zona de food trucks, y cine. Cristóbal Güel, CEO y fundador de Riivi indica que “Cuando ideamos el evento del Cine bajo el cielo de Ñuñoa, lo que buscábamos era diversificar la manera de cómo acercábamos el cine latino al espectador, y qué mejor manera que mediante un evento presencial, el cual genera una experiencia colectiva de apreciación a nuestras historias y cultura”. El Festival tendrá su inauguración el día lunes 20 de febrero con el reestreno de un clásico nacional con la película “Taxi para tres” (Chile), de Orlando Lübbert, con el objetivo de hacer un homenaje a su director y protagonistas. El martes 21 será el turno de la película “La Pampa” (Perú), dirigida por Dorian Fernández-Moris, que fue parte de la selección de los recientes festivales de cine de Lima y Sanfic. Miércoles 22 se estrena la ópera prima de Guillermo Calderón, la película mexicana “Maquillame otra vez”, protagonizada por Ilse Salas, Regina Blandón y Paulina Gaytán. El jueves 23 la cartelera contará con el reciente estreno de “Rebelión” (Colombia), del reconocido director colombiano José Luis Rugeles (Alias María), que retrata la historia de un vulnerable y anónimo Joe Arroyo, quizás el cantante colombiano de salsa más importante de la historia y cuenta con la actuación de Angie Cepeda (Pantaleón y las visitadoras). El fin de semana será el turno de la argentina “30 noches con mi ex” con Adrian Suar que estará en cartelera el viernes 24, mientras que el sábado 25 de febrero podrán disfrutar de la película chilena “1976” de Manuela Martelli y con la actuación de Aline Küppenheim, ganadora a mejor actriz en los recientes premios Caleuche. El domingo 26 cerramos con la comedia argentina “Hoy se arregla el mundo” del director Ariel Winograd y con las actuaciones de Leonardo Sbariaglia, Natalia Oreiro y Diego Peretti. Siete días del mejor cine latinoamericano al aire libre en Ñuñoa junto a Riivi. Orlando Lübbert, director de “Taxi para tres”, vuelve a reestrenar en pantalla grande de la mano de Riivi después de 22 años, “Es una película que ya tiene sus años, que curiosamente yo me encuentro con gente más joven que la ha visto, pero yo creo que hay una generación completa que no la ha visto y creo que es muy importante que la vean. Entre otras cosas, porque es una película que está muy vigente todavía… Una presentación de este tipo, abierta al público, representa reinstalar y revitalizar el paradigma del cine, que es algo que nos une, el cine nos convoca a mucha gente, simplemente nos invita a ver juntos una película, a reírnos con ella, a conversar y a compartir un momento alrededor de la película, y ese es el viejo fenómeno del cine que se revitaliza con este tipo de eventos. Me parece interesante, tanto de parte de Riivi como la comuna de Ñuñoa, y sus autoridades, que le han dado un impulso a la cultura en la comuna como nunca antes se había visto… Yo vivo en Ñuñoa y tengo la camiseta puesta en la comuna, y voy a estar ahí y gozar esto”, comentó. «Estamos felices de recibir instancias como esta colaboración junto a Riivi en nuestra comuna, con la que cerramos un verano en el que hemos realizado más de 60 actividades culturales en nuestros diversos barrios, acercando variadas disciplinas artísticas a las vecinas y vecinos, quienes en esta ocasión podrán acceder a descuentos con su tarjeta vecino. Como Municipio estamos abiertos a seguir recibiendo este tipo de actividades que dan cuenta de que Ñuñoa es un epicentro cultural de la Región Metropolitana», declaró la alcaldesa de Ñuñoa Emilia Ríos. La apertura de puertas del Festival, organizado por Riivi, se realizará a las 18.30hrs, para que los asistentes puedan aprovechar el clima que favorece las actividades al aire libre, y una cantidad de diferentes experiencias que incluirá una zona de Food Trucks en los jardines de la Casa de la Cultura, stands de diferentes marcas y butacas numeradas, lo que dará plena libertad a los asistentes de poder disfrutar del lugar, antes de que inicien las películas, a las 21.30 hrs. Las entradas se pueden adquirir de manera exclusiva a través de Ticket Club, y los suscriptores del Club La Tercera cuentan con un 30% de descuento. Los vecinos de Ñuñoa cuentan con un 30% de descuento con su Tarjeta Vecino. CARTELERA: Lunes 20 de febrero “Taxi para tres” Año: 2001 País: Chile Género: Comedia Duración: 90 min. Dirección: Orlando Lübbert Elenco: Alejandro Trejo, Daniel Muñoz, Fernando Gómez-Rovira, Elena Milea, Roberto Matamala, Juan Rodríguez, Maya Mora, Ivonne Becerra Sinopsis: Ulises es un taxista asaltado por Chavelo y Coto, quienes lo obligan a elegir entre ir al volante o a ir en la maleta del taxi, mientras ellos cometen sus asaltos. De este modo Ulises se vuelve un miembro de la banda. Pasando ya varios asaltos fallidos y algunos exitosos, y lo que antes le parecía inmoral e incorrecto le empieza a parecer normal. Ulises pronto tendrá que decidir entre los beneficios y percances que este nuevo estilo de vida le ha traído. Premios: -Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (Mejor Película) -Festival Internacional del Nuevo Cine Hispanoamericano de La Habana (tres categorías) -Premio APES (Mejor película, Mejor director y Mejor actor) -Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2021 (Premio La Concha de Oro) -Premios Goya (Nominación Mejor Película Extranjera de habla hispana) Martes 21 de febrero “La Pampa” Año: 2022 País: Perú Género: Drama – Suspenso Duración: 106 min. Dirección: Dorian Fernández-Moris Elenco: Fernando Bacilio, Mayella Lloclla, Óscar Carillo Sinopsis: Juan huye de la Justicia y de la tragedia que lo marcó de por vida. Reina, una adolescente, huye de los abusos sexuales y morales que ha sufrido desde niña en los campamentos de explotación sexual de La Pampa. Distinción *Seleccionada en los recientes festivales de cine de Lima y Sanfic. Miércoles 22 de febrero “Maquíllame otra vez”. Año: 2023 País: México Género: Comedia Duración: 81 min. Dirección: Guillermo Calderón (Chile). Debut como director cinematográfico. Elenco: Regina Blandón, Ilse Salas, Paulina Gaitán. Sinopsis: Alexandra reaparece en la vida de Ana y Rita para ofrecerles trabajo como maquillistas en una boda. Lo que ellas no saben, es que Alexandra además de que está pasando por una de sus crisis amorosas, y que tiene la habilidad de involucrarlas en todos y cada uno de sus enredos. Pero como Ana y Rita están en bancarrota, y necesitan desesperadamente el dinero, lo único que les queda es tratar de rescatar a Alexandra. Jueves 23 de febrero “Rebelión” Año: 2022 País: Colombia Género: Drama – Musical Duración: 105 min. Dirección: José L. Rúgeles (Alias María) Elenco: Angie Cepeda, Martín Seefeld, Jhon Narváez Sinopsis: Joe fue un cantante y compositor genial cartagenero que marcó la banda sonora de muchos colombianos que con su música y singular voz desbordó escenarios. Nunca aprendió a leer partituras, pero abarcó todas las posibilidades de la música tropical. *Película preseleccionada para la décima edición de los Premios Platino a lo mejor del cine iberoamericano. Viernes 24 de febrero “30 noches con mi ex” Año: 2022 País: Argentina Género: Comedia Duración: 93 min. Dirección: Adrian Suar Elenco: Adrián Suar, Pilar Gamboa, Elisa Carricajo Sinopsis: Luego de estar años separado de su esposa, “El Turbo”; (Adrián Suar) acepta el pedido de su hija en que convivan nuevamente por 30 días con su ex esposa que se está recuperando de una larga internación. La nueva vida en familia podría reavivar los sentimientos de amor y la ilusión de estar juntos. Sábado 25 de febrero “1976” Año: 2022 País: Chile Género: Drama Duración: 95 min. Dirección: Manuela Martelli Elenco: Aline Küppenhein, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro Goic. Sinopsis: Carmen se va a la playa para supervisar la remodelación de su casa. Su marido, sus hijos y sus nietos van y vienen en las vacaciones de invierno. Cuando el sacerdote de su familia le pide que cuide a un joven que está alojando en secreto, Carmen se adentra en territorios inexplorados, lejos de la vida tranquila a la que está acostumbrada. Premios: Aline Küppenhein, Mejor Actriz, Festival de Cine de Tokio 2022; y Mejor Actriz Caleuche 2022. Domingo 26 de febrero “Hoy se arregla el mundo” Año: 2022 País: Argentina Género: Comedia Duración: 112 min. Dirección: Ariel Winograd Elenco: Leonardo Sbaraglia, Natalia Oreiro, Diego Peretti Sinopsis: David, productor de televisión, descubre que no es el padre de su hijo de 9 años, Benito, a quien está muy unido. No obstante, le promete al pequeño que encontrará a su verdadero padre y, juntos, se embarcan en una aventura inolvidable. CINE BAJO EL CIELO DE ÑUÑOA Del 20 al 26 febrero 2023. Casa de la Cultura de Ñuñoa. Irarrázaval 4055. Lunes a domingo, 21.30 horas. Apertura de puertas, 18.30 horas. Entradas, Ticket Club. 30% descuento con Tarjeta Vecino.

