Entrevista Nacional Política Diputada Lorena Pizarro (PC): “Me parece repudiable la determinación de exiliar a ciudadanos nicaragüenses” La histórica dirigenta y legisladora enfatizó que “el pueblo nicaragüense es quien tiene que resolver sus dificultades, el derecho de la autodeterminación de los pueblos tiene que respetarse por sobre todo". Natalia Palma Miércoles 22 de febrero 2023 19:17 hrs.

La decisión del Presidente Boric de acoger a los nicaragüenses expatriados por el régimen de Daniel Ortega ha generado diversas reacciones en nuestro país. Si bien, la mayoría ha valorado de determinación del mandatario, hay quienes, como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, criticaron la medida. “Le recomendaría al Gobierno que se preocupe de las problemáticas del país”, indicó en entrevista con Radio Futuro. En ese contexto, Radio Universidad de Chile conversó con la diputada comunista, Lorena Pizarro, quien fue enfática en condenar los hechos ocurridos en el país centroamericano. “A mí me parece que es preocupante lo que ocurre con la determinación del presidente Ortega de expulsar a ciudadanos que expresan disenso con lo que él está llevando adelante y lo quiero expresar categóricamente”, señaló. En esa línea, sostuvo que “como vengo de una historia de participación en una organización como la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y muy vinculada a la lucha de los derechos humanos, junto con señalar que no me parece, no comparto, me parece repudiable la determinación de exiliar a ciudadanos nicaragüenses”. Además, la parlamentaria fue enfática en señalar que en la misma dirección “a mí me parece que la intervención extranjera de Estados Unidos, que por décadas viene intentando penetrar a Nicaragua para detener los avances de procesos que son determinados en elecciones populares, las condeno con la misma fuerza”. Sin embargo, evitó ahondar en los dichos del alcalde de Recoleta y también militante PC. “Con mucho respeto, yo no voy a entrar en esas lógicas. Yo no voy a salir a desautorizar ni a Daniel ni al Presidente Boric. Expresé claramente mi opinión, que coincide mucho con la declaración del Partido en relación a condenar la decisión de exiliar a las y los opositores, entre ellos a varias y varios que fueron compañeros de lucha en el tiempo de la dictadura en Nicaragua”, manifestó. Sobre esto último, Pizarro expresó que “el pueblo nicaragüense es quien tiene que resolver sus dificultades, el derecho de la autodeterminación de los pueblos tiene que respetarse por sobre todo y lo voy a insistir, porque en Chile lo vivimos con el resultado de 17 años de dictadura criminal, a veces la memoria se fragiliza”. Asimismo, pese a respetar la decisión del mandatario, lanzó duras críticas contra el grupo de personalidades vinculadas a los derechos humanos que suscribió una carta en la que solicitaron con anterioridad a Boric la concesión de la nacionalidad chilena a los adversarios de Ortega. Esto, porque consideró que “me parece que los firmantes de esa declaración hace harto tiempo abandonaron la lucha por los derechos humanos. Me parece que se viene utilizando una condición de defensa de los derechos humanos cuando varias y varios de ellos han sido parte de una transición pactada que buscó la impunidad de los violadores de derechos humanos, les resta bastante estatura para este tema”. Por otra parte, junto con insistir en su condena a los hechos que están aconteciendo en Nicaragua, manifestó su preocupación también por lo que está pasando en Perú, apuntando a la “presencia de una presidenta que no ha sido electa por el pueblo, que no pretende llamar a elecciones”. “Es más, el otro día escuché que incluso desde un Parlamento que concuerda con su actuar, pide retirarse del concierto internacional latinoamericano de derechos humanos. Ése es un avance muy peligroso a institucionalizar las violaciones a derechos humanos en el continente nuevamente, como lo vivimos en las décadas de las dictaduras. Esto no es un tema menor, lo que pasa en el Perú es de tanta o más gravedad de lo que pasa en Nicaragua y a nadie le provoca ese escozor”, cuestionó. Por lo mismo, dijo esperar que “en general Latinoamérica se ponga del lado de la democracia y de la defensa de los derechos humanos y sea una contención para estos intentos golpistas que vienen hace rato, que no son nuevos, que los vimos con Dilma (Rousseff), que lo hemos visto en distintos momentos en países de Latinoamérica y el Caribe. Me parece que hay que volver hoy día con la misma fuerza de antes de defender las democracias del continente”.

