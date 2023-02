56acf8c872

99c0b049f0

Virginia Palma, concejala de Santiago y Clínica Sierra Bella: “Una vez que se aclaren todas las dudas, esto va a terminar exitosamente “ "Entregaremos a los vecinos de Santiago la salud pública más descongestionada”, mencionó la edil de Santiago Centro, frente a a los cuestionamientos por la compra del inmueble. Sebastián Saavedra Miércoles 22 de febrero 2023 11:07 hrs.

Compartir en

Este martes se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares que cumple el exabogado de la Clínica Sierra Bella, Isaías Gómez, luego de que la Fiscalía afirmara que durante su arresto domiciliario nocturno en 2022, habría gastado $1.800 millones en apuestas de casino. En la instancia, la Fiscalía acusó al imputado de incumplir la medida cautelar dictada en su contra tras ser imputado de estafar al recinto médico, lo que fue desestimado por el tribunal. En ese contexto, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con la concejala de Santiago, Virginia Palma, quien si bien indicó desconocer los detalles sobre las imputaciones al jurista, descartó irregularidades por parte del municipio liderado por Irací Hassler. En esa línea, recalcó que en el proceso de adquisición del inmueble “se compra no solamente el concreto, el hormigón o el edificio, estamos comprando un terreno, todo lo edificado que son 2.300 m² y una clínica completamente implementada. Está con los permisos sanitarios vigentes y al día”. En relación a declaraciones que apuntan a la poca viabilidad de tener, en un corto plazo, un recinto hospitalario municipal en Santiago, la edil enfatizó que “estamos dando una solución inmediata porque a la clínica Sierra Bella trasladaríamos el Cesfam Padre Orellana. Desde ese proceso comenzarían las reparaciones en el Padre Orellana y también lo que ha sido el gran elefante blanco de la comuna de Santiago, el Cesfam Erasmo Escala”. La concejala se mostró optimista respecto del resultado de las indagatorias, porque “se va a tener que responder las solicitudes y gestiones solicitadas, no se va a encontrar nada, he revisado absolutamente todo con un carácter diligente al punto que he pedido reuniones con San Valentino, con jurídicos de nuestro municipio. Al único lugar que no he ido es al Conservador de Bienes, porque creo que tampoco le competen mucho los temas en los que se ha pronunciado”, señaló. “Una vez que se aclaren todas las dudas, esto va a terminar exitosamente y vamos a poder de una vez por todas entregarle a los vecinos y vecinas de Santiago, la salud pública más descongestionada”, enfatizó.

Este martes se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares que cumple el exabogado de la Clínica Sierra Bella, Isaías Gómez, luego de que la Fiscalía afirmara que durante su arresto domiciliario nocturno en 2022, habría gastado $1.800 millones en apuestas de casino. En la instancia, la Fiscalía acusó al imputado de incumplir la medida cautelar dictada en su contra tras ser imputado de estafar al recinto médico, lo que fue desestimado por el tribunal. En ese contexto, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con la concejala de Santiago, Virginia Palma, quien si bien indicó desconocer los detalles sobre las imputaciones al jurista, descartó irregularidades por parte del municipio liderado por Irací Hassler. En esa línea, recalcó que en el proceso de adquisición del inmueble “se compra no solamente el concreto, el hormigón o el edificio, estamos comprando un terreno, todo lo edificado que son 2.300 m² y una clínica completamente implementada. Está con los permisos sanitarios vigentes y al día”. En relación a declaraciones que apuntan a la poca viabilidad de tener, en un corto plazo, un recinto hospitalario municipal en Santiago, la edil enfatizó que “estamos dando una solución inmediata porque a la clínica Sierra Bella trasladaríamos el Cesfam Padre Orellana. Desde ese proceso comenzarían las reparaciones en el Padre Orellana y también lo que ha sido el gran elefante blanco de la comuna de Santiago, el Cesfam Erasmo Escala”. La concejala se mostró optimista respecto del resultado de las indagatorias, porque “se va a tener que responder las solicitudes y gestiones solicitadas, no se va a encontrar nada, he revisado absolutamente todo con un carácter diligente al punto que he pedido reuniones con San Valentino, con jurídicos de nuestro municipio. Al único lugar que no he ido es al Conservador de Bienes, porque creo que tampoco le competen mucho los temas en los que se ha pronunciado”, señaló. “Una vez que se aclaren todas las dudas, esto va a terminar exitosamente y vamos a poder de una vez por todas entregarle a los vecinos y vecinas de Santiago, la salud pública más descongestionada”, enfatizó.