Nacional Alcalde Carter ordena demolición de segunda “narco-casa” y descarta “show mediático” El operativo fue liderado por el administrador municipal, Daniel Reyes. El alcalde Rodolfo Carter, principal promotor de la medida, no pudo asistir por encontrarse con Covid. Diario UChile Jueves 23 de febrero 2023 11:35 hrs.

Este jueves, la Municipalidad de La Florida convocó a los medios de comunicación para la demolición de una segunda “narco-casa”. Recordemos que durante las primeras semanas de febrero, el alcalde Rodolfo Carter inició esta política de recuperación de barrios, que consiste en el desalojamiento y posterior demolición de inmuebles que supuestamente pertenecen o tienen algún vínculo con narcotraficantes. Esto, bajo el amparo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que permite a los municipios intervenir edificaciones que no están completamente regularizadas. Pese a que la medida ha sido criticada por sus componentes mediáticos (cada demolición ha ido acompañada de una amplia cobertura de canales de televisión, radios y diarios), el municipio ha continuado con la iniciativa, y esta mañana se presentó junto a personal de Carabineros y de Seguridad Ciudadana, en una casa de la calle Santa Amalia, entre Colombia y Perú. El operativo fue liderado por el administrador municipal, Daniel Reyes, en reemplazo del alcalde Carter, quien no pudo asistir debido a que se encuentra con Covid. “Se hizo una fiscalización, en función de la información de la Fiscalía. La propietaria está cumpliendo prisión preventiva. Es una persona con antecedentes penales y con reiteradas detenciones. Está siendo objeto de una investigación, formalizada, por infracción a la ley 20.000. La vivienda incumple cierta normativa urbanística, por tanto, corresponde la demolición parcial”, dijo Reyes. Carter concedió una entrevista desde su casa en la que abordó los cuestionamientos en contra de las demoliciones. Según el edil, si esto lo hubiera hecho alguien del gobierno “lo hubieran encontrado notable, valioso”. “Si lo hace alguien de derecha está malo, si lo hace alguien de izquierda está malo. Pensemos en qué le conviene a la gente, eso es lo primero”, afirmó Carter en conversación con el matinal de Chilevisión. El edil negó unas supuestas ansias de figuración y argumentó que, como se encuentra en su casa enfermo, “podríamos haber suspendido para esperar que estuviera ahí, y repetir “el show mediático” como lo dijo gente de la izquierda, y no lo hice. La mejor muestra es que ustedes me contactaron, no puedo salir, esta es la realidad, no es el prejuicio de los que siempre andan viendo debajo del agua”, aseguró. Foto: Agencia Aton.

