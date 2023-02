147eb9250b

Deportes Daniela Zamora y el futuro de Letelier: “La ANFP tendrá que hacer su análisis” La delantera optó por no profundizar sobre la continuidad del entrenador de la selección chilena, sumamente cuestionado tras la derrota de la Roja en el repechaje mundialista. Diario UChile Jueves 23 de febrero 2023 16:51 hrs.

La selección chilena femenina arribó este jueves al país tras la derrota ante Haití en el repechaje, que privó a la Roja de clasificar a su segundo mundial consecutivo. Consumada la caída ante las centroamericanas, todos los dardos apuntaron al técnico José Letelier, quien venía sumamente cuestionado por la participación del equipo en la Copa América del año pasado, donde finalizó en el quinto puesto. En su llegada al país, el entrenador no quiso dialogar con los medios, pero sí lo hizo la delantera Daniel Zamora, quien de todas formas optó por no profundizar sobre la continuidad del DT. “La ANFP tendrá que hacer su análisis para ver qué pasa”, apuntó la atacante, quien también fue consultada por el futuro de varias históricas, luego de que la portera y capitana Christiane Endler deslizara su retiro del cuadro nacional. Al respecto, Zamora solo se limitó a señalar que “cada una tiene que tomarse su tiempo, es un momento de reflexión y hay que esperar a ver qué pasa“. En cuanto al adverso resultado ante las caribeñas, la jugadora de Universidad de Chile reconoció que “las sensaciones son malas, estamos decepcionadas y tristes. No me he dado el tiempo para procesar lo que pasó y hablar tranquila. El golpe anímico es muy duro”. “No metimos los goles, fue un partido muy apretado. Ellas tuvieron pocas llegadas y acertaron, nosotras no lo logramos“, sentenció la futbolista. Foto: Photosport.

