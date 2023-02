147eb9250b

Política Emilia Schneider y eventual cambio de gabinete: “El Estado no es un botín” La parlamentaria se refirió al debate que se ha instalado por un sector de los oficialismos respecto de un ajuste ministerial y recalcó que es un tema que se debe evaluar en función del trabajo y no de los cuoteos políticos. Diario UChile Jueves 23 de febrero 2023 12:19 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, se refirió al reinicio del trabajo en el Parlamento luego del receso legislativo y a la intensa agenda para este año en la materia. “Lo importante para este año es que se viene la discusión de las grandes reformas propuestas por el Presidente Boric. La gente no está recibiendo la respuesta que necesita para su bienestar de las AFP, de las ISAPRES, por lo que creo será un año importante porque se pone en juego dos cosas: la capacidad que tengamos en el oficialismo de construir mayorías y se va a exponer si es que efectivamente hay en la oposición sectores que quieran trabajar en conjunto”, afirmó la diputada Schneider. En esa línea, la representante de Convergencia Social señaló que “es un año interesante en términos políticos y donde el Gobierno va a tomar la ofensiva porque viene con proyectos muy emblemáticos de esta administración y además está marcado por los 50 años del Golpe y de la dictadura”. Consultada por los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano respecto del trabajo que se tendrá que hacer en los oficialismos para trabajar en unidad, la parlamentaria recalcó que “a mí me parece que más que pensar en lo que le acomoda a cada partido, tenemos que pensar en lo que es bueno para el Gobierno, porque lo que es bueno para el Gobierno es bueno para un proyecto que nos honra y que creemos es bueno para el país”. Por lo mismo, la expresidenta de la FECh añadió que “a mí no me gusta la pelea por cargos y espacios de poder en el Gobierno por los medios de comunicación porque lo que nos corresponde comunicar es la responsabilidad que tenemos, los proyectos de ley que estamos trabajando, la emergencia que estamos conteniendo, etcétera“. “Creo que los partidos tienen que ser más responsables. Si bien existe una intención de que exista un cambio de gabinete, yo creo que en lo sustantivo no se ve una gran diferencia en lo que es la alianza de Gobierno. Yo no he escuchado a ningún miembro del Gobierno cuestionar temas fundamentales como la reforma a las pensiones”, aclaró la diputada Schneider. La representante de Convergencia Social enfatizó en que “los partidos tenemos que dar un diálogo porque hoy están funcionando dos coaliciones que antes estaban enfrentadas y que tenemos un diagnóstico distinto y creo que para mirar al futuro hay que discutir más allá de las caricaturas de ‘estuvo todo bien en los últimos 30 años’ o ‘estuvo todo mal’. Hay que reflexionar sobre qué nos llevó al estallido social y cuál es el país que queremos construir y con esos debates podremos trabajar hacia el futuro”. Respecto de los ataques entre sí a través de los medios de comunicación de distintos dirigentes de los oficialismos, la diputada Emilia Schneider sostuvo que “efectivamente por parte de algunas vocerías han habido algunas cuñas destempladas, pero hay espacios donde los partidos de Gobierno se pueden coordinar que es el comité político. Yo creo que los partidos, al pasar de dos coaliciones a una alianza de Gobierno, esa decisión responde a la necesidad de tener más espacios de debate político entre los partidos para ir resolviendo diferencias o escollos coyunturales y de largo plazo”. “Ese espacio se ha profundizado pero se requiere mucho más y no me parecen estas declaraciones destempladas que no aportan, porque al final refuerzan caricaturas entre nosotros y nosotras y yo creo que hemos logrado trabajar juntos muy rápido pero sin diálogo político no lo vamos a resolver y esperamos que se ponga por delante la necesidad de unidad y si alguien no lo cumple tendrá que responder”, añadió la diputada Schneider. Finalmente, respecto de esta idea que se ha instalado de un eventual cambio de gabinete en marzo, la parlamentaria afirmó que “como dijo la ministra Tohá, esto es de manual, la decisión le corresponde al Presidente de la República. Yo trato de ser una diputada muy responsable, no adelantar una decisión que es de exclusiva facultad del Presidente Boric, pero me quedo con que los equipos constantemente se deben estar revisando en función de lo bien o no que estén haciendo su trabajo”. En ese sentido, la parlamentaria recalcó que “en ese prisma hay que evaluarlo y no solamente en cómo cada partido queda contento o cuánto les toca del cuoteo porque el Estado no es un botín sino una herramienta para mejorar la vida de las personas y así lo tenemos que entender quienes creemos en los cambios que representa el Gobierno del Presidente Boric”. Foto: Agencia Aton.

