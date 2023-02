Boric y postergación de consejo de gabinete: “Me interesa que todos nuestros colaboradores en el primer año de Gobierno puedan dar una cuenta”

Desplazándose desde el Palacio de La Moneda hasta al Ministerio de Hacienda -y luego de reunirse con la delegada por la reconstrucción sobre la emergencia de los incendios, Paulina Saball- el Presidente Gabriel Boric, abordó los trascendidos sobre un posible cambio de gabinete para el 11 de marzo. Una fecha que han levantado distintos medios de comunicación a raíz de la postergación que el Ejecutivo hizo del consejo de gabinete -originalmente agendado para este viernes 3 de marzo- para la misma fecha en que se cumple el primer aniversario de Gobierno.

“Para que no hayan especulaciones, esto lo he reiterado hasta el cansancio pero lo voy a repetir, los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian y los cambios de gabinete los decide el Presidente de la República, yo. No ni los editorialistas, ni los partidos”, señaló.

Y acotó que “con los partidos tenemos un diálogo permanente, no me siento presionado sino que estoy totalmente tranquilo respecto a la evaluación permanente de los ministros”.

En esa línea explicó: “Sobre la reunión del gabinete para el 11 de marzo, es sencillamente porque es el aniversario de la primera fecha de Gobierno y me interesa que todos nuestros colaboradores en el primer año de Gobierno puedan dar una cuenta y que estemos trabajando en terreno como corresponde, como ha sido la característica de nuestro Gobierno”.

Consultado por la reunión con la ex ministra de Vivienda, el mandatario hizo un balance positivo. “Muy buena la relación con Paulina Saball y con la subsecretaria Perales porque seguimos trabajando en el tema de la reconstrucción que por supuesto es una de las prioridades, voy a estar pronto también en el sur supervisando este tema que para mi es muy importante y estamos trabajando muy intensamente en la recuperación productiva, de las viviendas, afirmandonos más para que esto sea lo más rápido posible”.