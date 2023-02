dff7af054a

Migración Nacional Mario Desbordes y rol de las FF.AA. en el norte : “Creo que la ministra Tohá se equivoca o está defendiendo algo incorrecto” El ex ministro de Defensa declaró respecto del rol de las Fuerzas Armadas en el norte que “la regla general es que no pueden fiscalizar y controlar un vehículo que viene entrando por un paso no habilitado". Diario UChile Martes 28 de febrero 2023 10:55 hrs.

“Creo que la ministra Tohá se equivoca o está defendiendo algo incorrecto”, así indicó el ex ministro de Defensa y ex presidente de RN, Mario Desbordes -en conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile– tras los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien manifestó que el rol de Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las zonas fronterizas consistirá en controles de identidad, registros del equipaje y detenciones. Ante esto, Desbordes explicó que “la regla general es que no pueden fiscalizar un vehículo que viene entrando por un paso no habilitado, no pueden controlar un vehículo, no pueden controlar bolsos, esa es la regla general; excepcionalmente lo van a poder hacer solo si hay sospecha de que se está cometiendo o que va a cometer un delito”. Con respecto a la opinión ciudadana, manifestó que siempre le preguntan en redes sociales, “¿Cómo es eso de que Las FF.AA. no van a impedir el ingreso ilegal?”. “No es su rol ni es la misión que les encomendó el Ejecutivo en conjunto con el Congreso, el impedir la migración ilegal. Ellos no lo van a hacer, porque lo que se le ha encomendado es recibir a esa persona, ojalá pedirle y controlar la identidad, y hasta ahí llega la pega, después de eso tienen que entregárselo a Carabineros y los va a llevar hacia el interior”. Cabe destacar que la ministra Tohá viajó ayer a Colchane, con la finalidad de monitorear el inicio del despliegue de las FF.AA. en la Macrozona Norte para controlar las zonas sensibles en la frontera, en medio de la ejecución de la nueva ley de Infraestructura Crítica. Este proyecto determina que infraestructura crítica serán todas instalaciones físicas estratégicas y que presenten sus servicios en abastecimiento, telecomunicaciones, salud, centrales eléctricas, y serán las FF.AA., las que cuidarán las fronteras y podrán identificar, registrar y eventualmente detener y poner a disposición de las policías, a quienes transiten por pasos no habilitados. Por su parte, El alcalde de Colchane, Javier García, criticó este despliegue, mencionando que “no va a solucionar el problema del ingreso irregular de migrantes. Para nosotros es importante tener medidas complementarias como la reconstrucción, donde se necesita una cooperación con Bolivia”.

