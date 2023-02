dff7af054a

Nacional Política Proceso Constituyente Natalia Piergentili: “El PPD institucionalmente no discute cuándo son los cambios de gabinete ni plantea posibles fechas” La presidenta del PPD afirmó que la propuesta vertida por el secretario general del Partido este lunes en La Moneda -sobre aplazar el reajuste ministerial para después del 7 de mayo- no es un asunto que haya sido discutido por la colectividad. Maria Luisa Cisternas Martes 28 de febrero 2023 18:50 hrs.

Tras reunirse con la ministra del Interior en el palacio de La Moneda, la timonel del Partido Por la Democracia, Natalia Piergentili, aseguró que el cambio de gabinete no es un asunto de primera prioridad para la colectividad. “Si el Presidente en su legitima condición como primer mandatario quiere hacer un cambio y quiere contar con el Partido; el Partido tendrá a su disposición un elenco que plantearle. Pero que motu propio nosotros vengamos a exigir un cambio, una fecha, cuadros, mandando listados, eso no los hemos hecho y no lo vamos a hacer“, sostuvo. En ese sentido, aseguró que la propuesta que vertió el secretario general del PPD, José Toro, en el comité político de este lunes, sobre aplazar el reajuste ministerial para después de las elecciones de consejeros constituyentes, no es una idea del Partido. “Institucionalmente no lo hemos discutido“, afirmó. “Ayer cuando tuvimos mesa nadie planteó, primero la necesidad de plantear un cambio de gabinete, segundo la fecha. Creo que esa es una opinión personal, tremendamente válida por cierto, pero la verdad es que el Partido por la Democracia institucionalmente no discute cuándo son los cambios de gabinete ni plantea posibles fechas, porque no nos corresponde manifestarnos sobre aquello”, añadió. Por lo demás, consideró que “hay que desgobiernizar esta campaña, de modo que plantear que los cambios fueran en mayo esperando el resultado de esta elección me parece que es poco apropiado”. “Esta elección tiene como objetivo dotar a Chile de una nueva Constitución de modo que sacar cálculos respecto de otras materias o tratar explicar los resultados electorales de otra perspectiva, me parece un error. Además, creo que el Gobierno tiene que estar gobernando, haciendo lo que tiene que hacer, sobre todo ahora con la reconstrucción del tema de los incendios y no mezclar -y nosotros tampoco hacerlo con nuestro relato- la gestión del Gobierno con lo que tiene que ver con esta campaña y los resultados de esta”. En ese contexto, Piergentili descartó que el Partido pueda ser sancionado en términos de su representatividad en el gabinete, por el hecho de impulsar las dos listas electorales. “Creo y entiendo que pueden haber colegas y presidentes de Partido, sobre todo del Frente Amplio, que no les pareció esta decisión, están en su derecho, pero eso no implica que nuestra leltad con el Gobierno y particularmente con toda la gestión que lleva a adelante la ministra del Interior, no exista. “ “Nosotros somos un partido dentro de la alianza de Gobierno, tenemos diferencias en lo que queremos plantear en la mirada constitucional, tenemos matices, etcetera. Pero la verdad es que aquí las relaciones son políticas, no afectivas”, añadió. Además, señaló que “el presidente Gabriel Boric no opera de esa manera, de tal manera que no tengo ningun temor de que eso sea así”. Finalmente, si bien reconoció no haber sostenido reuniones con el Presidente y su jefe de Gabinete, ni haber conversado con la ministra Tohá respecto al rebaraje ministerial, la titular del PPD aseguró que “hemos tenido una comunicación muy fluida con el Gobierno”.

