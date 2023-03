ce45737764

Isapres vuelven al debate: Gobierno presentará plan ante expertos, mientras que parlamentarios critican "inacción" de autoridades Este viernes el Gobierno dará a conocer su estrategia a un grupo de expertos, mientras que parlamentarios y representantes de las aseguradoras han cuestionado la poca celeridad con la que el Ejecutivo ha tratado el tema. Fernanda Araneda Miércoles 1 de marzo 2023 19:12 hrs.

Para este viernes está fijada una reunión entre representantes del Ministerio de Salud (Minsal) y un grupo de académicos, que analizaran la propuesta del Gobierno para aplicar el fallo de la Corte Suprema sobre las isapres. Recordemos que en noviembre del 2022, el máximo tribunal ordenó a las aseguradoras que se rigieran por la tabla de factores de 2019, y ante ello, la Superintendencia de Salud quedó a cargo de determinar la manera en que se cumplirá la sentencia. Consultada respecto al plan del Gobierno para implementar el fallo, la diputada y exministra de Salud, Helia Molina, aseguró que aunque no se debe intentar acabar con la isapres, estas últimas también deben asumir su responsabilidad. “La idea no es enterrar a las isapres, al contrario, pero usted comprenderá que las isapres han sido entidades que han administrado fondos públicos, con un objetivo de seguridad social, y obviamente que esa seguridad social no se vio reflejada en las tablas que se dispusieron a las personas. Entonces, todo acto tiene una consecuencia”, dijo Molina. “Estamos trabajando desde enero, parte de la Comisión de Salud del Congreso, más otros expertos, dentro del Ministerio, de FONASA, de la Superintendencia de Salud, para poder buscar la mejor solución, que asegure que los chilenos y las chilenas que están afiliados a isapres no queden desprovistos de sus derechos”, agregó. Tal como señaló la diputada Molina, en el primer mes del año, parlamentarios de las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y del Senado, se reunieron con el Minsal para conversar posibles respuestas al complicado momento por el que pasan las isapres. Sin embargo, no todos habrían sido invitados a participar. Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, afirmó que no lo convocaron, y cuestionó al Gobierno por no avanzar en las conversaciones con los parlamentarios durante febrero, mes en el que se desarrolló el receso legislativo. “Creo que febrero fue un mes perdido para avanzar en el tema de los usuarios de las isapres. Va a ser sumamente difícil el poder tramitar un proyecto de ley que vaya en apoyo de ello porque, reitero, febrero fue un mes que el Ministerio de Salud desperdició”. Respecto a la aplicación del fallo de la Corte Suprema, Celis tiene una opinión clara: las isapres deben reembolsar el dinero, y no devolver a través de otras prestaciones. “Si las isapres quieren devolver vía prestaciones, o algún tipo de otro beneficio, como entregar medicamentos que necesita el usuario, que se deje la libertad para que cada usuario de isapre pueda elegir”, indicó. Durante la tarde de este miércoles la Comisión de Salud del Senado discutirá un proyecto que pretende modificar el sistema de isapres incorporando un plan garantizado. Esta propuesta comenzó a ser tramitada hace más de 10 años, y, de acuerdo a algunos parlamentarios, podría ser una de las soluciones para la crisis de las aseguradoras. Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, no es uno de ellos. Según el senador del Partido Socialista, ese proyecto “no tiene urgencia, es un proyecto que viene desde el tiempo del Presidente Piñera, y no tiene que ver con la ley corta que el Gobierno enviará los próximos días para salir al paso del eventual colapso del sistema de isapres”, aseveró. “Esa es otra cosa diferente, que esperamos ingrese la próxima semana al Congreso. Ese es el proyecto que tiene más interés, porque el que está en tabla para hoy, no dice relación con la contingencia ni con la situación actual de las isapres”, agregó. Por su parte, el senador Francisco Chahuán, exigió una “mayor celeridad al Gobierno para enfrentar la crisis que viven las Isapres”. De acuerdo al parlamentario de Renovación Nacional, frente a este tema, “ha existido inacción por parte del Ejecutivo”.

