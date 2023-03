ce45737764

Tras dolorosos momentos en su vida Ed Sheeran anuncia el lanzamiento de su nuevo disco "-" (Subtract) está lleno de composiciones que develan los difíciles momentos que atravesó el artista británico al saber que su esposa embarazada tenía un tumor. Así, se convirtió en el trabajo más revelador y honesto hasta la fecha del cantautor. Diario UChile Miércoles 1 de marzo 2023 20:38 hrs.

Ed Sheeran está listo para lanzar su nuevo álbum ‘-‘ (Subtract) -el último en su era de álbumes matemáticos que abarcan una década- el 5 de mayo. Un álbum que revisita las raíces como cantautor de Ed, y que fue escrito en un contexto de dolor y esperanza personal, ‘-‘ (Subtract) presenta a una de las estrellas más grandes del planeta en su forma más vulnerable y honesta. El músico británico sostuvo que estuvo “trabajando en Subtract durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que pensé que debería ser. Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte”. El cantautor manifestó que escribir canciones es su terapia y lo que le ayuda a dar sentido a sus sentimientos. “Escribí sin pensar en cuáles serían las canciones, solo escribí lo que saliera”, dijo. Así, en poco más de una semana, reemplazó el trabajo de una década con sus “pensamientos más profundos y oscuros”. “En el lapso de un mes, le dijeron a mi esposa embarazada que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente y me encontré en la corte defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor. Estaba en espiral a través del miedo, la depresión y la ansiedad. Sentí que me estaba ahogando, con la cabeza debajo de la superficie, mirando hacia arriba pero sin poder salir por aire”, expuso. Asimismo, declaro que “como artista, no sentía que pudiera poner en el mundo de manera creíble un cuerpo de trabajo que no representara con precisión dónde estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es puramente eso. Está abriendo la puerta en mi alma. Por primera vez, no estoy tratando de crear un álbum que le guste a la gente, simplemente estoy sacando algo que sea honesto y fiel a donde estoy en mi vida adulta“. “Esta es la entrada del diario de febrero pasado y mi forma de darle sentido. Esto es Subtract”, agregó. Desde que aprendió ‘Layla’ de Eric Clapton en la guitarra a la edad de 12 años, comenzó el amor de Sheeran por el cantautor. Crecer con gente como Damian Rice, Bruce Springsteen y Bob Dylan tocando repetidamente en la casa de sus padres, artistas que su padre, John, le presentó. ‘-‘ siempre estuvo en el horizonte de Ed. Sin embargo, a medida que las canciones y el proceso de escritura adquirieron un significado y una dirección completamente nuevos después de una serie de eventos impactantes que afectaron el mundo de Ed en 2022, una cosa que permaneció intacta fue su fuerte deseo de hacer un disco anclado en su amor como cantautor por las composiciones. Ahora, mientras se prepara para el lanzamiento de su trabajo más revelador hasta la fecha, sirve como un recordatorio oportuno de por qué Sheeran sigue siendo uno de los letristas más talentosos de su generación; un artista que analiza sus propias experiencias para que los fans busquen consuelo y pertenencia. ‘-‘ es el resultado de Sheeran traspasando los límites de su arte musical, ya que ofrece la composición de canciones más profunda de su carrera. Al asociarse con Aaron Dessner (The National) en la composición y la producción después de que la pareja uniera fuerzas gracias a que Taylor Swift los presentó, Ed y Aaron comenzaron a crear el álbum en febrero del año pasado. Escribiendo más de 30 canciones durante su período de estudio de un mes, las catorce canciones del álbum se unen a la perfección mediante una producción exquisita, desde texturas combinadas de tendencia folk hasta arreglos orquestales/de banda completa más audaces. Ed Sheeran irrumpió en la escena musical del Reino Unido en 2011 con su álbum debut ‘+’, se estableció rápidamente como un artista histórico, siguió con ‘x’, ‘÷’, ‘No.6 Collaborations Project’ y ‘=’, un catálogo que ha visto a Sheeran convertirse en uno de los mayores éxitos musicales del mundo del siglo XXI. ‘-‘ (Subtract) Tracklisting: Boat Salt Water Eyes Closed Life Goes On Dusty End Of Youth Colourblind Curtains Borderline Spark Vega Sycamore No Strings The Hills of Aberfeldy

