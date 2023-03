ce45737764

Entrevista Política Vlado Mirosevic: “El país requiere cambios y ojalá la derecha se ponga a disposición de esos cambios” El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados se refirió al rechazó que el nuevo jefe de bancada de la UDI expresó respecto de las reformas tributaria y previsional y señaló que "no es una buena noticia que la derecha esté en esa actitud". Claudio Medrano Miércoles 1 de marzo 2023 11:28 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic, se refirió al inicio del año legislativo y a los temas que marcarán el debate parlamentario durante 2023. Consultado respecto de las declaraciones del nuevo jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, respecto de las reformas tributaria y previsional, el diputado Mirosevic sostuvo que “hay un tono que se instaló en el plebiscito del 4 de septiembre y que es natural que se produzca porque en general en todos los plebiscitos que son binarios, la literatura muestra que se produce un escenario de polarización, pero creo que ese espíritu hay que ir dejándolo un poco de lado porque hoy el país requiere que tengamos un acuerdo en temas como, por ejemplo, la reforma a las pensiones“. En ese sentido, el presidente de la Cámara Baja agregó que “no me parece una buena noticia que la oposición esté en esta actitud y que no ha sido el tono del Gobierno. En la Reforma Tributaria el ministro Marcel escuchó a la oposición e incorporó algunos de esos aspectos, pero sin embargo la derecha terminó votando en contra de la idea de legislar, a pesar de haber sido escuchados en algunos de sus aspectos. Esta actitud no contribuye a nada”. Sobre si hay una malinterpretación de los resultados del plebiscito del pasado 4 de septiembre, el diputado del Partido Liberal señaló que “el triunfo del Rechazo no dice que las cosas se mantengan como están, creo yo, no lo interpreto como una defensa del status quo. Creo que sigue habiendo en Chile una mayoría que quiere cambios, pero que quizás quiere cambios tranquilos”. Por lo mismo, el diputado Vlado Mirosevic recalcó que “si la derecha interpreta que ese 4 de septiembre hubo un voto a favor de mantener las cosas como están, es una equivocación. Espero que la actitud sea distinta porque recordemos lo que pasó en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet donde la derecha interpretó que había que oponerse a todas las reformas y lo que tuvimos fue un estallido social. El país requiere de cambios y ojalá la derecha se ponga a disposición de esos cambios, con matices, pero al menos no voten a favor de la idea de legislar”. Sobre cómo alcanzar las mayorías con este escenario, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas enfatizó que “estas reformas requieren de mayoría simple (…) donde va a ser muy importante escuchar a la Democracia Cristiana, que votó a favor de la Reforma Tributaria en la comisión de Hacienda y me da la impresión de que es posible construir con ellos una mayoría“. Respecto de los temas que marcarán la agenda legislativa, el diputado Mirosevic afirmó que “el gran proyecto estrella es la Reforma de Pensiones, porque está diseñada para que a los cuatro meses de puesta en marcha la ley las pensiones aumenten inmediatamente, pero además de esta reforma hay una agenda donde sí es posible tener una transversalidad que es la agenda de seguridad pública”. Sobre la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de las AFP, el diputado Mirosevic detalló que “el principal objetivo económico que se requiere este año, además del empleo, es disminuir la inflación. Desde ese punto de vista aprobar un sexto retiro en este contexto sería muy complicado porque sería ponerle más leña al fuego“. De todas formas, Vlado Mirosevic aclaró que “yo creo que esto tiene que ser votado en la Cámara y yo lo voy a poner en tabla, ese ha sido mi compromiso, porque creo que no hay ningún debate que tenga que ser censurado pero sí me parece muy importante dejar bien en claro que yo tengo la impresión que este proyecto se va a rechazar. Por lo tanto, es muy peligroso vender una ilusión a la gente que es casi directamente un engaño”. “Hay algunos políticos que han utilizado esta idea de que a la gente le va a llegar su plata sabiendo que el proyecto no se va a aprobar porque ya no se aprobaron los últimos dos. No engañemos a la gente, no va a haber nuevo retiro porque no habrá una mayoría en el Congreso que lo apruebe y menos en un contexto donde hay una batalla frontal contra la inflación“, recalcó. En esa línea el parlamentario consideró importante que el Ejecutivo apure los anuncios en torno a nuevas ayudas sociales “el Gobierno tiene que reaccionar con un conjunto de ayudas que permitan aliviar el bolsillo de los chilenos y chilenas, eso es super necesario y el Gobierno tiene que hacerlo de manera paralela a la discusión del proyecto de retiro”. Al respecto recordó la fórmula del “autopréstamo” que está contenida en la Reforma Previsional y que a su juicio es más viable “hay un mecanismo de autopréstamo en la reforma que creo sí se va a aprobar, pero me parece que el Gobierno tiene que reaccionar con ayudas sociales también y marzo o abril deben ser los meses en que escuchemos anuncios en la materia“. Finalmente, respecto del despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera norte, el parlamentario señaló que “esto estaba siendo solicitado de manera transversal en el norte por la situación muy compleja que estamos viviendo hace tiempo y celebro que el Gobierno haya reaccionado”. El parlamentario explicó que “a mí lo que más me preocupa son las bandas de crimen organizado que se dedican al ingreso de armas ilegales al país y que genera un aumento en la tasa de homicidios o bandas que se dedican a la trata de personas. Nuestra responsabilidad como Estado es retomar el control de las fronteras porque hoy son territorios muy vulnerables y eso es algo que no podemos permitir“. Foto: Agencia Aton.

