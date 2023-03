1ec2207842

Educación Género Política Salud Sociedad “Hoy día abrimos los brazos de la institucionalidad”: Presidente Boric encabeza promulgación de la ley TEA La norma busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardo de la inclusión social; eliminar cualquier forma de discriminación y promover un abordaje integral en los ámbitos social, de la salud y educación. Diario UChile Jueves 2 de marzo 2023 14:06 hrs.

Esta mañana, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros de Desarrollo Social, Salud y Educación, promulgó la ley que promueve la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y de educación. Despachada desde el Congreso el pasado 20 de enero, la también conocida como “ley TEA”, busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardo de la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con el trastorno, junto con eliminar cualquier forma de discriminación y promover un abordaje integral en los ámbitos social, de la salud y educación. Para ello, la norma especifica definiciones de conceptos como persona con Trastorno de Espectro Autista y establece los principios de trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género; intersectorialidad, participación y diálogo social; detección temprana y seguimiento continuo y neurodiversidad. Junto a esto, incorpora medidas en contra de la discriminación arbitraria. Con una ceremonia en la Plaza de la Constitución, a la que concurrieron las organizaciones sociales y parlamentarios que promovieron la iniciativa, el mandatario relevó el avance en materia de inclusión integral y en reconocimiento del trabajo de cuidados que implica la ley. “Hoy día abrimos los brazos de la institucionalidad y decimos lo que siempre debió haber sido: bienvenidos, son parte, estamos orgullosos de ustedes”, afirmó. Y aseguró que “vamos a trabajar para que esta ley no sea solamente papel, si no que se implemente en las escuelas, que la obligación de rendir cuenta todos los años respecto a los avances de esta ley venga cada año con buenas noticias, que no dependa de los sostenedores de cada colegio o de la capacidad económica”. En este sentido, el jefe de Estado advirtió que “esto no está solamente en las escuelas, es toda la sociedad la que tiene que integrar en todos los espacios, es también un desafío para el mundo del trabajo, de la entretención, de la cultura. Estamos avanzando, es un primer paso importante que abre muchas puertas”. Por lo demás, afirmó que “sabemos que en particular las madres, las mujeres a quienes esta sociedad machista muchas veces le ha cargado con los cuidados, sin ningún tipo de reconocimiento, es que hoy día decimos que tenemos que avanzar en la visibilización, en la socialización y en la valoración de los cuidados”. A su vez, Chantal Garay, presidenta de la Federación Nacional de Autismo, aseveró que “numerosas familias vivimos la segregación, la discriminación, la vurla y la vulneración constante del sistema, de la sociedad y de los colegios, de los establecimeintos de salud y esperamos que con esta ley esto no vuelva a suceder”. Por tanto, exhortó a que “las autoridades que se haga una rápida bajada a los servicios, que los ministerios trabajen en los protocolos lo antes posible, nuestra familia y comunidad autista comienza en marzo con el corazón en la mano por esa llamada que llega de que tu hijo o hija de desreguló, que no quiere entrar a la sala y que debes retirar porque no tienen las competencias y herramientas de contención”. En cuanto a los aspectos más relevantes la ley, Joana Donoso, presidenta de Tea Peñaflor y vocera de Movimiento Neurodiverso señaló que “a pesar que está enfocada en la primera instancia, que es un aspecto muy relevante porque a mayor detección de temprana edad, mejor es el pronóstico a largo plazo, también está enfocada en los adultos y los jóvenes autistas que fue uno de los puntos que movimientos y organizaciones de la sociedad civil fue relevante que cubriera todo lo que es transcurso de vida”. Asimismo, destacó que la ley “ya viene con un presupuesto de Hacienda aprobado que será implementado y nosotros como sociedad civil en estos momentos estamos llamados a cooperar en fiscalización, con ideas, porque las Municipalidades nos van a llamar y nosotros estamos dispuestos para ello”. Como materias pendientes de la ley, Donoso apuntó a la falta de un fondo fijo para todos los años y la carencia de cobertura para personas que padecen un trastorno de autismo severo. Principales contenidos de la ley – Establece definiciones de conceptos como, por ejemplo, persona con TEA. Esta se entenderá como quienes presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico; el cual se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social, al interactuar con los diferentes entornos. Así como, también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. – Se reconoce la existencia de personas cuidadoras de quienes presentan TEA. – Se dispone nuevos principios a los que deberá sujetarse el cumplimiento de esta ley: trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género; intersectorialidad, participación y diálogo social; detección temprana y seguimiento continuo y neurodiversidad. – Contempla medidas en contra de la discriminación arbitraria. El Estado, también, adoptará las medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, el abuso y la discriminación en contra de dichas personas. – Determina los deberes del Estado para asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, autonomía e igualdad de oportunidades de las personas con TEA. – Asegura el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad. En especial, en el ámbito de la inclusión social y educativa. Esto, con el objeto de disminuir y eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización. – En el ámbito de la salud, uno de los principales objetivos de la norma es lograr avanzar en el fomento de la detección temprana del TEA. Sobre este punto, el Ministerio de Salud desarrollará y promoverá el acceso a detección de señales de alerta de trastorno del espectro autista dentro de las prestaciones de salud de niños, niñas y adolescentes (NNA) incluidas en el Plan de Salud Familiar. Previa consulta al Ministerio de Educación, además, elaborará un protocolo en virtud del cual los establecimientos educacionales derivarán a NNA con sospecha de TEA para el proceso de diagnóstico. Imagen: Agencia ATON.

