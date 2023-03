1ec2207842

Nacional Política Proceso Constituyente Integrantes de Comisión de Expertos adelantan detalles del trabajo de la instancia: se reunirán por primera vez este viernes En el oficialismo se inclinaron por impulsar la paridad en la definición de la mesa directiva y rechazaron incorporar el principio de subsidiariedad en la nueva Constitución. Mientras en la oposición defendieron la complementariedad del concepto. Natalia Palma Jueves 2 de marzo 2023 17:15 hrs.

Ad portas de que se cumpla un hito importante para el nuevo proceso constituyente con la realización de la primera reunión de la Comisión Experta mañana viernes, representantes de la instancia entregaron algunos detalles de lo que se prepara para la jornada, previo a su funcionamiento fijado para el lunes 6 de marzo. La entidad –compuesta por 24 integrantes designados por el Senado y la Cámara de Diputados- estará a cargo de elaborar el anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción de la nueva Constitución, la cual posteriormente llevará a cabo el Consejo Constitucional. En particular, esta primera convocatoria se realizará a las 10:00 horas en dependencias del ex Congreso Nacional principalmente para abordar temas de carácter administrativo relativo al lugar de trabajo, credenciales y designación de la mesa directiva. Sobre esto último, la periodista y experta por la Federación Regionalista Verde Social, Magaly Fuenzalida, comentó que lo ideal es llegar la próxima semana con “la mayor cantidad de acuerdos” en torno a la dirección que tendrá la Comisión Experta y sus cuatro subcomisiones. En esa línea, destacó que “si bien todavía no tenemos nombre de quién queremos presidente, sí tenemos perfil y para nosotros es importante, por ejemplo, que sea mujer y que la mesa sea paritaria. Lo mismo en el tema de las comisiones. Esas son cosas que queremos llegar a conversar”, añadiendo eso sí que no transarán en la posibilidad de sea la oposición la que lidere la mayoría de las instancias temáticas. “Se ha rumoreado bastante de que la derecha tiene esta idea de que, si nosotros nos quedáramos con la presidencia, ellos deberían tener tres comisiones. Nosotros no estamos disponibles para eso, o sea, somos 12 y 12 y la lógica es que tengamos dos comisiones un sector y dos comisiones el otro. No va a ser transable la presidencia a cambio de comisiones”, afirmó Fuenzalida. Asimismo, desestimó la postura expresada por la UDI, que calificó como “artificial” la existencia de una lucha ideológica por la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho, establecido en las 12 bases institucionales, y el principio de subsidiariedad, que está implícito en la actual Carta Fundamental. “Artificial no es porque ellos han levantado toda una arremetida respecto del Estado subsidiario, que no habíamos escuchado hace un rato. Ha habido columnas, notas, principalmente en los medios hegemónicos, nosotros no inventamos eso. De hecho, quizá siendo muy ingenuos, creíamos que era un tema que no íbamos a tener que discutir. A mi juicio al menos es como querer pasar gato por liebre empezar a tratar de maquillar el Estado subsidiario de Estado social y democrático de derecho, que no cercena la posibilidad de que los privados también participen, pero aquí es el Estado el que tiene que ser garante de estos derechos, no es de otra manera”, expresó. Mientras el experto por Renovación Nacional, Jaime Arancibia, discrepó con esta aseveración y comentó que, de acuerdo a los establecido en las bases, “en materia de servicios públicos va a existir el régimen mixto, qué significa eso, que tanto el Estado como los particulares pueden ser prestadores de servicios públicos, en el caso de los particulares quizá con la regulación y el subsidio del Estado, por eso se llama de subsidiariedad”. De modo que para el abogado y profesor de Derecho Administrativo “ya se está terciando un tipo de Estado de derecho que en el fondo procura darles a los servicios públicos una doble provisión, con los alcances que sean del caso. Entonces, tiendo a pensar que es muy difícil que prospere una tesis de Estado social estrictamente estatista o una tesis de Estado social que solamente pretenda que los particulares intervengan en la provisión de servicios públicos”. Por otra parte, Arancibia, de quien se rumorea también sería carta para competir por la mesa directiva de la Comisión Experta, dijo si bien no estar al tanto de dicha información, aseguró que “todos tenemos que estar dispuestos a, si existe cierto consenso en torno a un nombre, asumir ese desafío si se sienten con las capacidades. Aquí lo importante es que prime el bien del órgano, el prestigio y el perfil del órgano”. En tanto, la doctora en Derecho y experta por el PPD, Verónica Undurraga, quien también dijo desconocer ser opción para integrar la mesa directiva, destacó que “lo que más importante es que haya un espíritu compartido, no de competencia, sino de elegir para la mesa a personas que tengan el perfil de asegurar un ambiente de trabajo respetuoso, leal y eficiente, de manera de estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía”. “Creo que no hay que olvidarse de cuál es el objetivo, que es que en nuestro país podamos buscar solución a las necesidades urgentes de las personas, de salud, de educación, de pensiones, de estabilidad en el trabajo. Para eso no podemos estar viviendo en un ambiente político de permanente conflicto, necesitamos estabilidad, orden y niveles mínimos de confianza. Queremos que la Constitución, como va a estar ojalá construida a partir de acuerdos básicos, aporte ese orden y estabilidad necesaria para que cuando empecemos a la discusión de las leyes y de las políticas busquemos las mejores soluciones para los problemas de las personas que vivien en nuestro país”, manifestó.

