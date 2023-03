1ec2207842

Deportes Nicolás Jarry: “Fue un partido muy emocional contra mí y contra Schwartzman” El tenista chileno derribó por primera vez al argentino, su "bestia negra" en el circuito, para avanzar a los cuartos de final del ATP 250 de Santiago. Diario UChile Jueves 2 de marzo 2023 10:30 hrs.

Tremendo triunfo el de Nicolás Jarry (87° del mundo) para avanzar a los cuartos de final del ATP 250 de Santiago. El tenista chileno derribó por primera vez al argentino Diego Schwartzman (37°), ex 8 del planeta y cuarto cabeza de serie, quien era la “bestia negra” del nacional en el circuito. Es que el “Príncipe” había perdido las cuatro veces anteriores que se habían enfrentado, todas en 2018, pero ahora se sacó la espina y derrotó al “Peque” en un partidazo de más de tres horas por parciales de 6-4, 4-6 y 7-6 (2). “Nico” terminó el cotejo muy emocionado y expresó a la transmisión oficial: “Es una acumulación de todo, de felicidad, son hartas emociones. No me sentí bien, no estaba como me gustaría, no me salieron las cosas como quiero, estoy un poco cansado, pero ahí la lucha pudo sobresalir y bueno, fue un partido más adentro, en casa y a seguir trabajando y disfrutando”. “Fue un partido muy emocional contra mí y contra él. Diego (Schwartzman) todos saben que es detrás de la cancha, había que estar muy concentrado y enfocado y no fue fácil”, añadió el pupilo de Juan Ozón. Por último, Jarry sostuvo: “Fue todo el partido de una lucha de altos y bajos, pidiéndome más, estar presente lo más posible“. Ahora, el chileno tendrá que enfrentar este viernes en cuartos de final al alemán Yannick Hanfmann (153° ATP), jugador proveniente de la qualy y que en el cuadro principal ya eliminó a los españoles Roberto Carballes Baena (74° ATP) y Pedro Martínez (117° ATP). Foto: Photosport.

