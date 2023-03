Ministerio de Salud posterga reunión con académicos por fallo a las isapres

86e9de346c

El Ministerio de Salud decidió postergar la reunión convocada para este viernes junto a académicos, donde se discutirían medidas e ideas para poner en práctica el fallo de la Corte Suprema sobre las isapres. Cabe recordar que fue a fines de noviembre de 2022 cuando el máximo tribunal dictaminó que las prestadoras de salud deberán restituir cobros en exceso desde 2019 y aplicar la misma tabla de factores a todos los usuarios del sistema privado, lo que ha generado incertidumbre por una eventual “quiebra”, según acusan las isapres. En esa línea, la cita quedó fijada para el martes, debido a que el día lunes será el turno de los parlamentarios de las comisiones de Salud de ambas cámaras, considerando que se estipuló que ellos serían los primeros en saber los detalles que baraja el Gobierno para impedir un posible colapso de la salud privada. Según detalló El Mercurio, la idea de una posible cita junto a académicos antes que con parlamentarios generó molestia en el Congreso. De hecho, el senador Felipe Kast sostuvo que “se nos dijo por parte de la ministra (Ximena Aguilera) que se iba a trabajar con los asesores para evaluar una propuesta conjunta, y eso no ocurrió. Me gustaría saber por qué fue la decisión de trabajar a puertas cerradas”. En tanto, su par Francisco Chahuán (RN), presidente de la Comisión de Salud, indicó que “los que aprueban o no esos provectos son los parlamentarios. Si no hay feedback y se intenta comunicar por los medios cuáles van a ser los términos de referencia, nos parece que es un mal comienzo”. El asesor del Minsal Jaime Junyent afirmó que “el tema isapres nos tiene ocupados y preocupados”, y aseveró que “el texto completo desarrollado va a ser conocido primero por los parlamentarios, ese es el compromiso. Pero también tomamos nota de la última sesión de Salud, en la que se nos solicitó que escucháramos otras opiniones, especialmente la de exautoridades. Honrando ese compromiso, se decidió abrir esta instancia, junto con otros expertos, para que nos puedan aportar cómo podemos contribuir a una buena solución”. No obstante, se espera que este viernes se produzca un encuentro entre los exsuperintendentes de Salud tras ser convocados por el Minsal con el fin de recibir posturas y discutir ideas, considerando que es la Superintendencia de Salud el organismo que debe poner en práctica el fallo de la Corte Suprema. De hecho, en enero pasado enero las exautoridades entregaron propuestas al Congreso con el fin de aminorar los efectos del fallo del máximo tribunal en el sistema de isapres. Los citados son Héctor Sánchez, César Oyarzo, Alejandro Ferreiro, José Pablo Gómez, Manuel Inostroza, Sebastián Pavlovic y Patricio Fernández. Al respecto, Sánchez señaló que “la postura que tenemos es que lo primero es que se tiene que aplicar el fallo de la Corte Suprema. Lo segundo es que esto no puede tener un costo fiscal. Lo tercero es que la aplicación del fallo no puede generar un desequilibrio financiero terminal para las isapres. Lo cuarto es que no puede generar una crisis en el sistema de salud que implique suspensión de los beneficios de los usuarios, además de generar un desequilibrio de los prestadores privados”. Foto: Agencia Aton.

