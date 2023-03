eb3569c6c2

Nacional Con participación ciudadana y distanciada de la Convención: las posturas previas al inicio de un nuevo proceso constituyente Este lunes, arrancará la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad designados por el Congreso. Sin embargo, recalcó el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, "el órgano que va a determinar el contenido será elegido por la ciudadanía". Eduardo Andrade Domingo 5 de marzo 2023 17:48 hrs.

Seis salas del ex Congreso Nacional de Santiago serán habilitadas para lo que será el inicio del nuevo proceso constituyente, el cual este lunes comenzará con la primera sesión de la Comisión Experta, así como las del Comité Técnico de Admisibilidad. Todo esto fue presentado este domingo por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Álvaro Elizalde y Vlado Mirosevic, respectivamente, quienes entregaron sus posturas respecto de cómo se enfrentará un proceso cuyo antecedente terminó con una propuesta constitucional rechazada por la mayoría el 4 de septiembre del 2022. Al respecto, Mirosevic se mostró confiado en obtener un resultado distinto al de la Convención, eso sí, sin descuidar las urgencias y prioridades que deben resolverse a nivel país. “No he perdido la esperanza de que podamos tener una Constitución hecha en democracia, porque los países no progresan si es que no hay un acuerdo básico sobre la Constitución. Por eso, aunque haya urgencias sociales, aunque hay prioridades que estamos abordando y que tenemos que abordar con urgencia, esto hay que hacerlo en paralelo sí o sí”, explicó el diputado. Similar postura manifestó el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quien puso hincapié en la necesidad de poder llevar a cabo este nuevo proceso, intentando incluir distintas posturas, que a su vez permitan la perdurabilidad de la nueva Carta Fundamental. “Lo más relevante es que tenemos que tomar decisiones y la más importante, a mi entender, es que la elaboración de una Constitución exige que nos pongamos de acuerdo quienes pensamos distinto, porque una Constitución es una ley fundamental que se proyecta por décadas y, por tanto, no se aprueba sobre la base de una mayoría circunstancial, requiere de una buena institución que incorpore las miradas de un país diverso como es Chile”, señaló. Asimismo, Elizalde se refirió a las críticas respecto del nivel de participación ciudadana que se tendrá en este nuevo proceso, recalcando que, si bien la Comisión Experta estará a cargo de la elaboración de un anteproyecto, y que el Comité Técnico de Admisibilidad velará por el respeto a las bases institucionales de la nueva Constitución, será el Consejo Constitucional elegido por la ciudadanía el que tendrá injerencia en el contenido de la propuesta final. “El órgano que va a determinar el contenido será elegido por la ciudadanía. El Consejo Constitucional puede hacer todas las modificaciones que estime pertinente. Aquí se respeta el principio de soberanía popular. Aquellos que la ciudadanía elija el 7 de mayo son los que van a aprobar el texto de la Constitución y podrán hacer todos los cambios que sea necesarios, la comisión experta más bien es un facilitador tomando lecciones del proceso pasado”, explicó. En tanto, desde la oposición, el diputado Diego Schalper también se refirió al inicio del proceso, poniendo énfasis en que “la Constitución rechazada es algo que tiene que quedar atrás”, pero mostrando también altas expectativas de obtener un resultado distinto. “Este inicio del proceso constitucional debe ser lo más diferente posible al proceso anterior, una cosa orgánica, ordenada, con respeto por los emblemas patrios. Probablemente va a haber una entonación del himno nacional, va a haber un respeto a la bandera nacional, o sea, lo más diferente posible al proceso anterior, y confiamos que los consejeros expertos vayan tomando los acuerdos necesarios para ir avanzando, pero nuestra convicción es que comienza un proceso diametralmente distinto al que fracasó”, expresó Schalper.

