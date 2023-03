Cambio de gabinete: Presidente afirma que un ajuste no consiste en “hacerle favores a los partidos” y Socialismo Democrático descarta haber ejercido presiones

Con hermetismo ha llevado el Presidente de la República, Gabriel Boric, sus definiciones respecto a un posible ajuste ministerial. Pese a que del oficialismo ha surgido más de un requerimiento en términos de re-equilibrar las fuerzas de ambas coaliciones -como ha pedido el Socialismo Democrático- o de realizar el anuncio previo a este sábado 11 de marzo -día en que se cumple el primer aniversario del Ejecutivo- el mandatario ha insistido en que la decisión es de su plena prerrogativa como primera magistratura del país.

Es así que en el marco de su visita a la localidad de Punta Lavapié en la comuna de Arauco, el Mandatario reiteró que no cederá a presiones de ningún tipo para efectos de dirimir el rebarajare del equipo que lo acompaña.

“¿Cuántas veces me han hecho esa pregunta en el último tiempo?”, partió diciendo. “Esto lo he dicho hasta el cansancio y no puede si no ser así. No porque desde la prensa se repita muchas veces la palabra ‘cambio de gabinete’, éste va a suceder antes”, agregó.

Y añadió que “los cambios de gabinete no se hacen por las presiones de la prensa ni de los partidos, se hace en función de la evaluación para mejorar la gestión”.

Apuntando a las colectividades, el Presidente señaló que “más allá de los necesarios equilibrios y que un Gobierno tiene que sostenerse en todas las fuerzas que lo apoyan, mi objetivo es proyectar esta alianza de gobierno hacia adelante, hacia el futuro y para eso se requiere construir confianzas”

En ese contexto, señaló que “mi objetivo y mi prioridad y mi obligación por sobre todo como Presidente, es mejorar la gestión, no hacerle favores a los partidos políticos, a ninguno, a los de ningún lado y eso yo creo y espero que los partidos lo entiendan y, por lo tanto, no me siento sometido a presiones de partido y los que lo intenten les va ir mal en esa perspectiva”.

Reacciones del oficialismo

Minutos más tarde y tras el comité político ampliado de los lunes en el Palacio de La Moneda, los dirigentes del oficialismo fueron entregando su parecer respecto a las declaraciones vertidas por el Presidente, descartando que ellas hayan radicado en un rayado de cancha para las colectividades.

“Absolutamente de acuerdo” afirmó el timonel de Convergencia Social, Diego Ibañez, al ser consultado por las palabras del mandatario. “Al menos lo que hemos conversado, estamos todos de acuerdo que esto es para mejorar el trabajo. El cambio de gabinete es de cara al pueblo de Chile, no de cara al mundo político y eso es lo que hoy tiene que hacer nuestro Presidente”, añadió.

En esa línea, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dijo compartir la afirmación del jefe de Estado. “Yo creo que su primera prioridad debe ser un mejor Gobierno, mejorar las áreas que puedan estar evaluadas como más débiles, también cómo se alinean ciertos objetivos y prioridades para este 2023 y por lo tanto, actualizar el equipo y el gabinete para cumplir esos objetivos”, señaló.

Por lo demás, asegurando que los partidos disponen de un canal de comunicación directa con La Moneda, el dirigente frenteamplista consideró que “estas conversaciones se deben llevar más hacia adentro que por la prensa, o andar pauteando al Presidente por la prensa, o presionado al Presidente por determinados cambios puntuales y además creo que a la gente esta discusión sobre cuotas o parcelas de poder, no sé si le hace mucho sentido”.

A su vez, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró tras la cita con el Gobierno que “no hay ninguna información respecto a qué cambio y cuándo” y advirtió que “opinar en algo sobre lo cual no se tiene ninguna competencia es desgastarse sin ningún sentido. El único que puede resolver eso es el Presidente”.

Desde el Socialismo Democrático, la titular del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, consideró que el mensaje del mandatario es “evidente”. “Las colectividades estamos al servicio del Gobierno, tampoco estamos pidiendo favores, simplemente estamos, en el caso del socialismo Democrático, lo hemos dicho bastante, hemos pedido que ambas visiones y ambas coaliciones estén adecuadamente representadas dentro del Gobierno y es el Presidente quien toma esas decisiones”.

Por su parte, la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piegentili, se mostró de acuerdo con el Presidente, asegurando que en el PPD “no hemos presionado ni por nombres ni por cambios”.

“Nosotros estamos disponibles a poner nombres al Presidente en la eventualidad que él quiera hacer un cambio en la gestión. Si esto fuera un cambio pensado solo para re-equilibrar presencia política, no estaríamos disponibles. Nosotros le pusimos cuadros a disposición del Gobierno en la medida que sentimos que son personas con experiencia que pueden contribuir a lo mismo que dice el Presidente que es mejorar la gestión”.

¿Previo al 11 de marzo?

En el marco de una semana particularmente acontecida para el Ejecutivo, el anuncio de un cambio de gabinete para antes del sábado 11 de marzo, sigue siendo una incógnita. Y es que considerando el viaje que este lunes emprendió el mandatario a la Región del Biobío, sumado a la conmemoración del Día de la Mujer de este miércoles 8 de marzo y al periplo a la Región de Tarapacá que Boric realizará desde mitad de semana, existe poco margen para dar cuenta de una modificación de su equipo de ministros.

De tal forma, este martes podría ser la oportunidad de dar a conocer el ajuste. De lo contrario, podría acontecer el mismo sábado 11 de marzo, tras la jornada de trabajo que el Ejecutivo planea realizar para oficializar el inicio de su segundo año de administración.

Si bien han trascendido reparos sobre esta última posibilidad, el timonel de CS, Diego Ibáñez, apuntó que la del sábado “puede ser una jornada de evaluación también y de proyecciones, porque los equipos van a seguir trabajando. Son equipos integrados muchos de forma transversal por todos los partidos y que cambie el jefe o la jefa implica una continuidad de los equipos, de la experiencia acumulada este año y creo que es un momento de balance también”.