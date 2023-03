b586ace810

Economía Nacional Política Mario Marcel y proyecto de reforma tributaria: “El Ejecutivo ha tenido una disposición muy constructiva en ese proceso” El ministro de Hacienda enfatizó que esperan un debate positivo de la iniciativa en la Cámara de Diputados. Ante la posibilidad de no contar con apoyo en la comisión de Hacienda del Senado, indicó que “tenemos que ir paso a paso”. Raúl Martínez Lunes 6 de marzo 2023 16:23 hrs.

El martes y miércoles de esta semana será revisado en la comisión de Hacienda y la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de reforma tributaria que impulsa el Gobierno y que espera sea aprobado por los legisladores. Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que esperan un trámite positivo de la propuesta en esta rama del Parlamento. “Creo que se va a ver que el Ejecutivo ha tenido una disposición muy constructiva en ese proceso. Vamos a ver que el informe de la comisión de Hacienda incorpora cerca de 40 indicaciones que introdujo el Ejecutivo como producto del diálogo con los parlamentarios, varias de ellas con modificaciones importantes a las propuestas iniciales y esperamos que ese espíritu constructivo se refleje en la votación y el debate de la Sala”, precisó Marcel. Consultado por la posibilidad de no contar con el apoyo suficiente en la comisión de Hacienda del Senado, el secretario de Estado sostuvo que al tratarse de una propuesta amplia y que afecta a varios sectores de la economía, se espera que genere más debate que otras iniciativas. “Un proyecto de estas características que tiene hasta donde recuerdo en términos de articulado, alrededor de 300 páginas de extensión, por supuesto en que la discusión en el segundo trámite es sustantiva”, apuntó. Marcel agregó que “hay varios senadores que han planteado la posibilidad de tener un acuerdo más global que incorpore también el royalty minero que está llegando también a la misma comisión. Nosotros tenemos una actitud abierta a que si eso nos permite avanzar con los proyectos manteniendo los objetivos que ha planteado el Ejecutivo, por supuesto que vamos a tener una buena disposición. Pero tenemos que ir paso a paso”. Además, adelantó una tramitación lenta del proyecto en el Senado. “Cuando hablamos de un proyecto de esta extensión, no es que se vote un artículo, un título. Es un proyecto muy extenso. Hay temas que generan más discusión o que pueden generar más dudas o más alternativas, más propuestas. Es una discusión que es muy detallada, entonces uno no lo puede reducir a que haya o no apoyo”. Inflación 2023: “La evolución de la inflación este año va a ser a la baja” Consultado por las proyecciones que están realizando algunos economistas de la inflación para este año 2023, Marcel fue más optimista que durante 2022 cuando se evaluaba un escenario más complejo y que ahora se ha revertido gracias al crecimiento de la actividad económica reflejada en el IMACEC y en el optimismo de los consumidores. “Creemos que lo que se refleja en esas previsiones de los expertos es también lo que ellos mismos están viendo para la economía. Y lo que están viendo es una actividad que tendría una contracción menor que lo que ellos estaban previendo”, analizó el ministro de Hacienda. A ello agregó que “muchos de ellos han estado ajustando al alza sus proyecciones de actividad para el 2023. Algunos prevén algo de inflación mayor. Los rangos que se comentan en ese artículo son relativamente menores. No hay nadie que esté previendo una reducción sustantiva de la inflación de este año y yo creo que eso es lo importante. El resto ya el Banco Central con su expertise hará las proyecciones correspondientes”. Marcel puntualizó finalmente que “lo importante es que la dirección de la evolución de la inflación este año va a ser a la baja y va a ser sustantiva. No hay nadie que esté previendo menos de un tercio de inflación respecto del peak que se alcanzó en agosto del año pasado”.

