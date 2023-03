Ministra Camila Vallejo por proceso constituyente: “Lo único que esperamos es que les vaya bien en el trabajo, que haya siempre capacidad de diálogo”

En la vocería de principios de semana, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, abordó la instalación del comité experto, ente designado por el Congreso Nacional que elaborará el anteproyecto de nueva Constitución que luego será debatido por el Consejo Constituyente.

Sobre la materia, la secretaria de Estado extendió los buenos deseos del Ejecutivo. “Nosotros lo que más queremos respecto al proceso constituyente es que le vaya bien, que pueda desarrollarse en la forma que se acordó y estableció democráticamente”.

En esa línea, relevó que “la ciudadanía va a tener la última palabra, por lo tanto, lo único que esperamos es que les vaya bien en el trabajo, que haya siempre capacidad de diálogo, de pensar en el bien del país, de alcanzar por fin un pacto social y político que este hecho en democracia y que de alguna manera proyecte lo que pueda ser una carta Fundamental que facilite los cambios para mejorar la calidad de vida de todos”.

Ahora bien, Vallejo dejó en claro que “esto está radicado en otros espacios, otras instancias, nosotros estamos gobernando con nuestro programa de Gobierno, agenda legislativa”.

“Por lo tanto lo que podemos simplemente señalar que los buenos augurios, buenos deseos, que el proceso avance porque es la segunda oportunidad que se ha dado en nuestro país para contar con una nueva Constitución política”, acotó.

50 años del golpe

En otros requerimientos de la prensa, la titular de Segegob, afirmó que la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado con el que se dio pie a la dictadura de Augusto Pinochet “no depende solo” del Ejecutivo, destacando que hay una serie de entidades preparando actividades para el 11 de septiembre.

“La conmemoración de los 50 años no depende solo del Gobierno. Hay muchas actividades que ya se están desarrollando, esto ya partió”, advirtió, remarcando que “hay muchas organizaciones de la sociedad civil, partidos, fundaciones, etcétera, porque evidentemente es parte de la historia de nuestro país, y hay un ánimo generalizado de avanzar en verdad, justicia y reparación”.

En ese contexto, señaló que “nuestro gobierno es parte de eso, y comprende que esta conmemoración es significativa, no solamente para nuestro país, sino que a nivel internacional”.

Asimismo, sostuvo que “cuando hay disposición no solamente de avanzar en esa memoria, sino en ese compromiso con los Derechos Humanos, en la verdad, la justicia, la reparación y la mirada de futuro, todos caben y siempre van a ser bienvenidos, porque Chile y la ciudadanía es lo que espera que pongamos en el centro, en momentos tan significativos como estos, donde todavía hay lamentablemente heridas que no se han reparado, que no han sanado, y todos los actores tienen que contribuir para sanar esas heridas, hacer memoria y pensar en un presente y futuro más próspero”.

Aprobación del Presidente

En otro asunto, la ministra bajó el perfil al sostenido aumento en la aprobación del Presidente que dio a conocer este domingo la encuesta Cadem.

Respecto el sondeo, en el que Boric reportó su mejor desempeño desde septiembre del 2022 al llegar a un 35%, Vallejo aseguró que “nuestro gobierno siempre se está evaluando, siempre se está viendo cómo mejorar nuestra capacidad de respuesta que no tiene que ver sólo con el nivel de conocimiento, sino que de los resultados, porque la mejor forma de hablar es con hechos”.

Por tanto, afirmó que “tanto las respuestas como las opiniones, como las conversaciones en terreno directamente con la gente para nosotros son bienvenidos. Son insumos para tomar las mejores decisiones que nos permitan tener un país con mejor salud, con mejores pensiones, con más y mejores empleos, con mayor equidad de género, con mayor protección a nuestro medio ambiente”.

“Al final del día lo que nos permite esto es ver, más que si somos o no somos conocidos, es cómo mejoramos nuestro trabajo y nuestra capacidad de responder ante las demandas ciudadanas”, reiteró.