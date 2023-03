33b489871a

Nacional Política Ministra de Salud sobre isapres: “Nosotros no podemos producirles el equilibrio financiero” En una sesión de la comisión de Salud del Senado, Ximena Aguilera explicó los principales pilares de la ley corta sobre las aseguradoras. Por otra parte, no descartó pedir más plazo para aplicar el fallo de la Corte Suprema. Fernanda Araneda Martes 7 de marzo 2023 13:32 hrs.

Este martes, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el superintendente Víctor Torres, asistieron a la Comisión de Salud del Senado, para explicar las principales implicancias de la ley corta sobre isapres. La iniciativa, que surge para amortiguar los efectos del fallo de la Corte Suprema sobre las aseguradoras, propone un incremento en las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Salud, y lo que es aún más relevante, un plazo de 24 meses para que las isapres salden sus deudas con los usuarios. Según la ministra Aguilera, con esto último se pretenden generar las condiciones para que las isapres logren un equilibrio financiero. “Lo que nosotros estamos planteando es dar condiciones, condiciones que son básicamente tiempo y algunas exigencias de eficiencia en las isapres, de manera que ellos logren converger hacia un equilibrio financiero. Nosotros no podemos producirles el equilibrio financiero, porque son ellos los que administran sus negocios”, advirtió. Luego de una reunión prelegislativa celebrada la tarde del lunes entre el Gobierno y los miembros de las comisiones de Salud del Senado y la Cámara de Diputados, el Ejecutivo dio a conocer que la deuda de las isapres con sus usuarios es de aproximadamente mil 400 millones de dólares. Sin embargo, hoy martes, el superintendente de Salud señaló que aún no se calcula el monto que las isapres deben devolver a cada persona. “Yo les quiero decir que ya hemos pasado de la fase de modelamiento al trabajo individualizado contrato por contrato, y se les solicitó a las isapres la información para poder precisar las cifras. No obstante, las proyecciones son muy complejas en este mercado, tanto así que las mismas isapres, cuando nosotros le pedimos proyecciones, no hace más que cuatro meses”, señaló Torres. “Esto porque no tienen posibilidad de hacer proyecciones más precisas, entonces son proyecciones muy a corto plazo, y obviamente ejercicios que requieran más largo plazo pueden ser inexactos o pueden tener algún grado de dificultad”, precisó. Entre las intervenciones de los parlamentarios presentes, destacó la del senador Felipe Kast, quien enfatizó en el papel que debe jugar el Ministerio de Hacienda en todo este tema. Además, el legislador preguntó si efectivamente será posible impedir la quiebra de las isapres. “Es extremadamente relevante que el Ministerio de Hacienda se involucre mucho en esto. De verdad creo que va a dar certeza a todo este proceso que ustedes están liderando con un genuino interés, y con mucha seriedad, de que efectivamente podamos responder a la gran pregunta, que es: ¿existe la factibilidad de que esto cuadre?” La ley corta sobre las isapres será presentada al Congreso durante marzo y se espera que su aprobación sea antes de mayo, mes límite para aplicar el fallo de la Corte Suprema. De todas maneras, la ministra Aguilera no descarta pedir más plazo al tribunal. “Hay que ponerse en todos los escenarios. Está es una situación compleja, y no queremos quedar amarrados a algo que quede técnicamente desequilibrado. Si se necesita más espacio para modelar y para tener las cifras, nosotros no vamos a tener duda en exigir más plazo”, aseveró.

