Nacional Política Proceso Constituyente Gabriel Osorio, integrante de la Comisión Experta: No se le pondrá una “camisa de fuerza” al Consejo Constitucional El representante del Partido Socialista recalcó que será el organismo democráticamente electo el encargado de definir el texto constitucional. La Comisión Experta, en tanto, propondrá un anteproyecto que puede ser rechazado por los consejeros. Diario UChile Miércoles 8 de marzo 2023 15:09 hrs.

En conversación con el programa Política en vivo, el abogado Gabriel Osorio, representante del Partido Socialista en la Comisión Experta, se refirió a los cuestionamientos de la ciudadanía al nuevo proceso constituyente. Según Osorio, “van a ser los hechos los que hablen de este proceso, que evidentemente tiene otro color, pero que, al menos de nuestra parte, va a existir un esfuerzo por otorgar al Consejo Constitucional de las mejores herramientas”, indicó. El abogado además precisó que la función de la Comisión Experta es elaborar un anteproyecto y recalcó que no serán ellos quienes definirán los contenidos del nuevo texto constitucional. “Los miembros del Consejo Constitucional son los que aprueban con modificaciones, o eliminan normas del anteproyecto sin ninguna dificultad, entonces, lo que hace la Comisión Experta no es poner una camisa de fuerza al Consejo Constitucional”, aseguró. “Para defender el proceso y la idea de que podamos llegar a una Nueva Constitución, hay que aclarar que quienes son soberanos para determinar su contenido, son los integrantes del Consejo democráticamente electo el próximo 7 de mayo”, agregó. Otro de los puntos abordados por Osorio fue el de la participación ciudadana. Según el integrante de la Comisión Experta, este nuevo proceso constituyente será aún más participativo que el anterior. “La participación ciudadana que va a tener este proceso va a ser más incidente del anterior, puesto que las personas van a poder hacer propuestas de modificación de un texto, que va a ser el anteproyecto. Va a ser el Consejo el que se va a tener que pronunciar sobre eso, en el fondo, reflexionar respecto de las propuestas de texto que le envíe la ciudadanía. Eso me parece muy importante, y lamentablemente no se menciona con tanto entusiasmo”, afirmó. En cuanto a lo que el órgano constituyente hará frente a las 12 bases preestablecidas en el acuerdo dio paso a este nuevo proceso, Osorio señaló que ellas no impedirán avanzar en temas como la descentralización. “Las 12 bases son contenidos que debe llevar la propuesta del anteproyecto y de Nueva Constitución, y que dicen relación con cuestiones como la existencia de un bicameralismo, el carácter unitario de Estado, el estado social y democrático de derecho, pero esas bases también permiten una determinada configuración”, aseveró. “Que exista un estado unitario no significa que no se pueda avanzar en la descentralización. Cualquier persona que sepa derecho administrativo sabe que el carácter unitario del Estado no dice relación con la no posibilidad de descentralizar el país”, añadió. Finalmente, respecto a la labor que desarrollará el Comité Técnico de Admisibilidad, Osorio explicó que servirá como un suerte de tribunal, que intervendrá cuándo se vulneren las 12 bases. “Pero tal como pasó en la Convención donde nadie acudió a la Corte Suprema respecto de normas de procedimiento yo espero que en realidad el Comité Técnico no tenga trabajo. Al menos respecto de la Comisión Experta, yo creo que no lo va a tener”, concluyó.

