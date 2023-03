b7362c5d42

Cultura Nacional Política Mario Amorós: “La calidad artística de Víctor ha logrado derrotar al tiempo y a la muerte” El periodista e historiador español presentará el próximo 15 de marzo la biografía del cantautor popular chileno Víctor Jara, “La Vida es eterna”. La obra recoge la historia de una de las figuras más importantes de la Nueva Canción Chilena. Diario UChile Miércoles 8 de marzo 2023 15:02 hrs.

“La vida es eterna” es la biografía del cantautor chileno Víctor Jara que el historiador y periodista español Mario Amorós, lanzará el 15 de marzo próximo en la capital. Se trata de una investigación desde el nacimiento hasta su asesinato a la que llegó a través de archivos, entrevistas y un estudio de su discografía. Amorós ha escrito varios libros biográficos sobre Pablo Neruda, Salvador Allende, Miguel Henríquez, del dictador Augusto Pinochet y sobre el proceso político de la Unidad Popular. En conversación con el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López, el escritor afirmó que ha hecho “el esfuerzo por aportar en este libro una gran cantidad de información nueva”, desde su nacimiento en Quiriquina, cerca de Chillán, hasta su llegada a Santiago, en la población Los Nogales. “Toda su trayectoria como director teatral en los años ’60, la cuento y la recreo a partir de la gran cantidad de noticias de la época, cómo veían su trabajo, qué pretendía transmitir con el teatro, esa tremenda vocación que tenía. Víctor fue en los años ’60, uno de los grandes directores de teatro en Chile y así fue reconocido por la prensa especializada”, dijo el historiador. Amorós indicó que después de esa etapa, el director de teatro, tras participar en el conjunto Cuncumén y conocer a Violeta Parra y Margot Loyola, parte como solista y en solo ocho años graba “todas sus grandes canciones”. “Todo ese proceso lo cuento con entrevistas a Víctor que hasta ahora no se habían citado. En México, en Perú, en Cuba y también en Chile, entrevistas olvidadas, desaparecidas de las bibliotecas que nos permiten no solo entender por qué Víctor publica Pongo tus manos abiertas, del año 1969 o la Población del año ’72, cómo se gestan esos discos, sino también las reflexiones de Víctor de su trabajo como creador musical, con el compromiso con el gobierno de Allende y la Unidad Popular, cómo él sentía y vivía el proceso de la UP”, destacó el escritor, sobre el libro que cuenta la vida del cantautor chileno y su legado en el mundo. Sobre este particular, el periodista afirmó que Víctor Jara “es un símbolo universal de la canción comprometida con la construcción de una sociedad con democracia, con justicia social, con igualdad y se convierte en un símbolo universal después de su cruel asesinato, después de aquellos días terribles de septiembre del año 1973 y es uno de los símbolos universales de la tragedia chilena, junto con el Presidente Salvador Allende y tantas personas como Víctor que fueron parte de ese movimiento popular, masacradas por la dictadura”. Amorós recalcó que “por suerte, la calidad artística de Víctor, su talla gigantesca como creador musical, han logrado derrotar al tiempo y a la muerte (…) interpretadas no solo por trovadores como Víctor, sino por músicos de todos los géneros, de habla inglesa, en español y por suerte, su música sigue viva y con ella su recuerdo”. Por ello, afirmó que es maravilloso como artistas de todo el mundo, han puesto “voz a los versos de Víctor”. En este proceso social, político y cultural que vive el país, en el año 1967, Victor Jara acepta ser definido como un cantante de protesta, destaca el escritor. Sin embargo, agrega “se da cuenta muy pronto que la industria discográfica anglosajona que él critica, está instrumentalizando, manipulando esa llamada canción protesta con fines industriales y él va cambiando la definición de su propio trabajo para acabar diciendo el año 73 yo soy un trabajador de la música el pueblo y el tiempo dirá si soy un artista o no. Y ese proceso muy rico se da al calor, no de una reflexión intelectual, sino al calor de la lucha política, al calor del compromiso político como militante de las Juventudes Comunistas, como miembro muy importante de la Nueva Canción Chilena. Al calor de ese movimiento popular inmenso que surge, que florece con la Unidad Popular, Víctor desarrolló su trabajo y también ese proceso de reflexión”, puntualizó Amorós. Revisa la entrevista completa …

