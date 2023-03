64e51ee74a

f0c71cbe58

Economía Nacional Política Presidente Boric: “Si algunos buscan golpear al Gobierno, se equivocan porque golpean a millones de chilenos que esperan un país más justo” El Presidente de la República se refirió en duros términos a quienes rechazaron la Reforma Tributaria porque significa que los pensionados no van a poder contar con el financiamiento de la PGU a 250 mil pesos, entre otras medidas del Ejecutivo. Osciel Moya Plaza Miércoles 8 de marzo 2023 22:32 hrs.

Compartir en

Durante la noche de este miércoles, el mandatario se dirigió al país desde la región de Tarapacá, donde emitió un duro mensaje hacia quienes se “negaron a discutir la posibilidad de dar un debate en donde se supone debería ser el templo de la democracia”. “Parece que el objetivo de algunos es golpear al Gobierno e impedir los cambios, pero quiero decirle a ustedes que se equivocan porque no es principalmente al Gobierno a quien golpean o propinan una derrota más de lo que se pueda decir en una cuña, sino a millones de chilenos chilenos que durante años llevan esperando un país más justo”, señaló el mandatario ante la posición de la oposición de rechazar, en la Cámara de Diputadas y Diputados, la idea de legislar del proyecto de Ley de Reforma Tributaria. “Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente hay un sector intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal como están. Pareciera que no aprendemos de las lecciones del pasado. Y es que a veces parece que el objetivo de algunos es golpear al Gobierno e impedir los cambios, pero quiero decirle a usted que se equivocan porque no es principalmente al Gobierno a quien golpean o propinan una derrota, más de lo que se pueda decir en una cuña, sino a millones de chilenos que durante años llevan esperando un país más justo, un sistema de salud que los proteja y no produzca deudas y con pensiones dignas. Porque el rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria, significa que los pensionados no van a poder contar con financiamiento para el financiamiento de la PGU a 250 mil pesos, así de concreto”, indicó Boric. El mandantario indicó que esto también es una mala noticia para quienes esperan atención oportuna en hospitales y consultorios, para las mujeres que están esperando el avance de la sala cuna universal sin discriminación y el reconocimiento de los cuidados. “El rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria y de todo el contenido del proyecto, es sin embargo, una buena noticia, como lo dijo nuestro ministro Marcel, para quienes eluden impuestos de manera impune, vergonzosa y quienes lo asesoran, quienes podrán seguir usando resquicios en su favor y que sin duda hoy día, va a celebrar”, dijo el Mandatario. Boric agregó que la Reforma Tributaria apuntaba a una mejor distribución dela riqueza e indicó que quienes dicen que votaron en contra porque era una mala reforma “los mismos votos que usaron para negar la posibilidad de debatir en la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional esta reforma, los pudieron haber ocupado para mejorarla. Sin embargo, con el rechazo impiden que eso suceda”. Boric también negó que no haya disposición al diálogo, como acusó la derecha. “Tres meses tuvimos de consulta ciudadana, donde se involucraron en particular las organizaciones de Pymes, de trabajadores y trabajadoras. Ocho meses en el Congreso Nacional donde se acogieron 90 indicaciones que modificaron el contenido inicial de la reforma. Además, la disposición manifiesta, de parte de nuestro equipo, de seguir introduciendo mejoras. Sin embargo, eso es lo que sufrió un portazo hoy día”, destacó. El Mandatario afirmó que lamentablemente en estos episodios salen a relucir las diferencias más duras entre los sectores políticos que terminan en el peor de los incentivos y que le hacen más a los chilenos y chilenas. Por ello, invitó a que esta “fractura no nos domine y la superemos” y que pondrá a trabajar al gobierno para construir una mayoría que haga posible esta Reforma Tributaria. Junto con agradecer a quienes apoyaron el proyecto, en particular a los legisladores de la DC, el Mandatario se refirió a las diputadas que no quisieron votar a quienes, dijo, las llamó a que “juntos reflexiones y lleguemos en conjunto con un acuerdo que permita tener una Reforma Tributaria que mejore la distribución de la riqueza en el país e incentive el crecimiento para quienes más lo necesiten”. “Nuestro gobierno va a seguir gobernando, no va a caer en el inmovilismo y vamos a encontrar el camino para abrir un debate serio en el parlamento y así la reforma tributaria que Chile necesita se pueda hacer realidad”, puntualizó el Presidente Boric.

Durante la noche de este miércoles, el mandatario se dirigió al país desde la región de Tarapacá, donde emitió un duro mensaje hacia quienes se “negaron a discutir la posibilidad de dar un debate en donde se supone debería ser el templo de la democracia”. “Parece que el objetivo de algunos es golpear al Gobierno e impedir los cambios, pero quiero decirle a ustedes que se equivocan porque no es principalmente al Gobierno a quien golpean o propinan una derrota más de lo que se pueda decir en una cuña, sino a millones de chilenos chilenos que durante años llevan esperando un país más justo”, señaló el mandatario ante la posición de la oposición de rechazar, en la Cámara de Diputadas y Diputados, la idea de legislar del proyecto de Ley de Reforma Tributaria. “Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente hay un sector intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal como están. Pareciera que no aprendemos de las lecciones del pasado. Y es que a veces parece que el objetivo de algunos es golpear al Gobierno e impedir los cambios, pero quiero decirle a usted que se equivocan porque no es principalmente al Gobierno a quien golpean o propinan una derrota, más de lo que se pueda decir en una cuña, sino a millones de chilenos que durante años llevan esperando un país más justo, un sistema de salud que los proteja y no produzca deudas y con pensiones dignas. Porque el rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria, significa que los pensionados no van a poder contar con financiamiento para el financiamiento de la PGU a 250 mil pesos, así de concreto”, indicó Boric. El mandantario indicó que esto también es una mala noticia para quienes esperan atención oportuna en hospitales y consultorios, para las mujeres que están esperando el avance de la sala cuna universal sin discriminación y el reconocimiento de los cuidados. “El rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria y de todo el contenido del proyecto, es sin embargo, una buena noticia, como lo dijo nuestro ministro Marcel, para quienes eluden impuestos de manera impune, vergonzosa y quienes lo asesoran, quienes podrán seguir usando resquicios en su favor y que sin duda hoy día, va a celebrar”, dijo el Mandatario. Boric agregó que la Reforma Tributaria apuntaba a una mejor distribución dela riqueza e indicó que quienes dicen que votaron en contra porque era una mala reforma “los mismos votos que usaron para negar la posibilidad de debatir en la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional esta reforma, los pudieron haber ocupado para mejorarla. Sin embargo, con el rechazo impiden que eso suceda”. Boric también negó que no haya disposición al diálogo, como acusó la derecha. “Tres meses tuvimos de consulta ciudadana, donde se involucraron en particular las organizaciones de Pymes, de trabajadores y trabajadoras. Ocho meses en el Congreso Nacional donde se acogieron 90 indicaciones que modificaron el contenido inicial de la reforma. Además, la disposición manifiesta, de parte de nuestro equipo, de seguir introduciendo mejoras. Sin embargo, eso es lo que sufrió un portazo hoy día”, destacó. El Mandatario afirmó que lamentablemente en estos episodios salen a relucir las diferencias más duras entre los sectores políticos que terminan en el peor de los incentivos y que le hacen más a los chilenos y chilenas. Por ello, invitó a que esta “fractura no nos domine y la superemos” y que pondrá a trabajar al gobierno para construir una mayoría que haga posible esta Reforma Tributaria. Junto con agradecer a quienes apoyaron el proyecto, en particular a los legisladores de la DC, el Mandatario se refirió a las diputadas que no quisieron votar a quienes, dijo, las llamó a que “juntos reflexiones y lleguemos en conjunto con un acuerdo que permita tener una Reforma Tributaria que mejore la distribución de la riqueza en el país e incentive el crecimiento para quienes más lo necesiten”. “Nuestro gobierno va a seguir gobernando, no va a caer en el inmovilismo y vamos a encontrar el camino para abrir un debate serio en el parlamento y así la reforma tributaria que Chile necesita se pueda hacer realidad”, puntualizó el Presidente Boric.