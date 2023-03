b7362c5d42

8M Entrevista Nacional Política Senadora Paulina Núñez (RN): “La agenda de género no es una agenda de un sector político” La parlamentaria instó al Gobierno a poner urgencia a proyectos que buscan una mayor protección de los derechos de las mujeres y rechazó las críticas del Partido Republicano a la iniciativa que crea una pensión a hijos de víctimas de femicidio. Diario UChile Miércoles 8 de marzo 2023 9:23 hrs.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la senadora de Renovación Nacional por la Región de Antofagasta, Paulina Núñez, en conversación con la primera edición de Radioanálisis se refirió a los avances legislativos en materia de género. La parlamentaria destacó en particular el trabajo que ha realizado la comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara Alta, señalando que la agenda “avanza rápido porque hay un solo objetivo, que es poder tener una normativa que le permita a las mujeres el respeto al ejercicio de sus derechos, la inclusión con equidad en las distintas actividades donde antes, incluso, era cuestionado, el poder avanzar en que más mujeres estén en los lugares donde se toman decisiones tanto en lo público como en lo privado”. Núñez comentó que en lo que refiere a la labor legislativa “una cuestión ideológica, política partidista o, incluso, hasta los personalismos han ido quedando de lado con tal de que nos unamos, no solo entre las mujeres, hombres y mujeres para que esta agenda vaya avanzando. Cuando no avanza es por otras cuestiones, porque no tiene urgencia un proyecto y avanza el que sí tiene urgencia, porque avanzó sin informe financiero y, por lo tanto, le faltaron recursos, pero no porque responda a un sector político”. “Siento en Chile hemos dado un gran paso porque la agenda de mujer, la agenda de género no es una agenda de un sector político ni se detiene por otro sector político, sino que hay un entendimiento, una convicción y esa va a ser la única manera de que podamos ir avanzando en todos los espacios”, aseveró. Consultada por la periodista Juanita Rojas sobre la persistencia de algunas normativas como, por ejemplo, la referida al régimen patrimonial del matrimonio, en que es el marido quien administra los bienes en la sociedad conyugal, la senadora apuntó a uno de los últimos proyectos que buscan modificar este tema y cuestionó que “si no tiene una urgencia por parte del Ejecutivo, difícilmente va a poder ser ley. Hace muy poco se conoció un estudio donde el 63% de las mujeres no siente que estamos frente a un gobierno feminista y eso va más allá de lo que uno pueda sentir. Eso se traduce porque no hay una mejor posición de las mujeres en estos momentos de lo que eventualmente pudo haber habido antes”. Por lo que urgió a apurar la iniciativa. “Cuando uno hace una revisión de cómo va la agenda este año, qué ha hecho el Gobierno como colegislador y como quien empuja todo el proceso legislativo, yo en esta materia les digo no desaprovechen la oportunidad de que en el Congreso hay inmensas mayorías de una voluntad de poder avanzar en una agenda para ir resolviendo temas como el proyecto de sociedad conyugal o el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, emplazó. En cuanto a las advertencias de parlamentarios del Partido Republicano, quienes manifestaron sus intenciones de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto que crea una pensión para hijos de víctimas de femicidio, Núñez fue enfática en señalar que “si hay alguien que no sabe de privilegio son las mujeres. Las mujeres fueron las más postergadas en la pandemia, las más postergadas cada vez que se producen crisis políticas o sociales, las más postergadas, incluso, cuando uno revisa las cifras en el mundo laboral”. “Esa ideología absurda que termina postergando una vez más el poder avanzar en distintos espacios para las mujeres, cuando la catalogas como un grupo de privilegio es realmente irrisorio, es no conocer la realidad de millones de mujeres que sacan adelante sus familias, sus equipos de trabajo, creo que es lo que tenemos que ir dejando de lado”, expresó la legisladora de oposición. Revise la entrevista completa acá:

