Tomás Hirsch: “Hay quienes se dicen de centro o izquierda, pero han mostrado una identidad vinculada con la derecha o la extrema derecha”.

3a6def7c93

0f30d5a4a6

En conversación con Radio Universidad de Chile el diputado del Partido Acción Humanista, Tomás Hirsch, calificó de “irresponsable” la actitud de diputadas que se dicen de centro o de izquierda que “han mostrado una identidad con la derecha” para hacer fracasar la reforma tributaria porque el “golpe que dio la derecha con la intención de perjudicar al Gobierno, en realidad daña a las familias chilenas”. En la votación contra el proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados, un factor clave fue la actitud asumida por las diputadas independientes Pamela Jiles y Mónica Arce y la ecologista Viviana Delgado, que estando en el Congreso decidieron no ingresar a la sala a votar. Al respecto, el legislador lamentó el rechazo del proyecto porque tendrá un efecto concreto en la economía familiar, ya que no se va a poder efectuar el aumento de la PGU a 250 mil pesos que están esperando millones de personas, no habrá recursos para la salud, ni para quienes están a cargo del cuidado de personas o para las pymes y por tanto, “es un golpe a la economía familiar, a las pequeñas y medianas empresas y a la clase media de nuestro país”, acotó. Hirsch indicó que aquí no sólo hay una responsabilidad política de la derecha, sino de los sectores que se dicen de izquierda o centro izquierda. “En realidad aquí hay que decir que más que la derecha, es una oposición a lo que está tratando de avanzar el Gobierno de mejorar las condiciones de vida de las familias chilena. Eso incluye la derecha e incluye a partidos y movimientos que se dicen de centro, pero que en este momento han mostrado claramente una identidad vinculada con la derecha y con la extrema derecha de nuestro país, porque aquí la pauta la llevó básicamente el Partido Republicano y el expresidente Piñera, pero más bien en su rol de gran empresario defendiendo sus propios intereses”, señaló el diputado humanista. Agregó que, además, “hemos visto a tres parlamentarias que se dicen de centro izquierda o izquierda, pero que en realidad en un momento tan clave como esto se retiran de la sala no votan y por lo tanto efectivamente participan del mismo juego irresponsable de la derecha”. Hirsch agregó que “es muy lamentable lo que han hecho y aquí lo que constatamos, es que nosotros como Gobierno, como oficialismo, tenemos 66 diputados y diputadas más los cinco votos de la Democracia Cristiana y hay una responsabilidad absoluta. Todos y todas alineados que hemos votado a favor de la reforma y lo que queda claro y que esas diputadas que se ausentaron de la sala, impulsadas por Pamela Jiles, cometen un acto irresponsable muy grande con justamente aquellas personas que ellas dicen defender. Eso es lo que hemos constatado ayer. Yo diría que de algún modo se develó dónde está ubicado cada uno y cada una”. Sobre las motivaciones de la diputada Jiles en sus constantes actitudes en el Congreso, el legislador indicó que “eso hay que preguntárselo a ella qué la motiva, porque nunca ha terminado de quedar claro, siempre le hemos visto alineada con distintos sectores, siempre en función de sus intereses personales con el PDG, incluso con los republicanos, según quien le da la venia para seguir inflando su ego y eso es lo que se ha ido reflejando en su forma de actuar en el Congreso”. Para el parlamentario, “eso se ha ido develando y hoy día y es mucho más la gente que tiene claro que ella no pertenece al mundo de la izquierda, ni de la centro izquierda, sino que camina por sus propios intereses, hace el juego allí donde estos la favorecen más y para eso, si se tiene que aliar con los republicanos, con el PDG, como lo hizo en esta oportunidad o con la derecha en todo su aspecto, bueno lo hace”. Respecto de la discusión del ministro de Educación, Antonio Ávila y la diputada Viviana Delgado que habría sido un factor para que no votara en la sala, Hirsch indicó que es un incidente que nadie comparte y que incluso en secretario de Estado dio las excusas correspondientes, pero “de ninguna manera eso justifica que alguien apriete el botón rechazando la idea de legislar”. Agregó que “aquí hay una cuestión de proporciones. Una cosa es ser violentada en una discusión con un tono y forma lo que no corresponde y otra cosa es negarle a la inmensa mayoría del país las posibilidades que ofrecía la reforma tributaria. No tiene parangón comparar la situación que se dio el día previo en el Congreso, con permitir que las empresas sigan con la elusión, que sigan evadiendo impuestos, que los grandes grupos económicos puedan seguir manteniendo sus platas en paraísos fiscales. Me parece que hay una distancia demasiado grande entre las dos situaciones”. Dado el escenario en que queda el Gobierno considerando que esta reforma es primordial para financiar gran parte del programa del oficialismo, el legislador indicó que el Ejecutivo tiene varias posibilidades y puertas abiertas y se va a tomar un tiempo para analizar a fondo cuál es el camino más adecuado. “Lo que está claro es que el Gobierno no va a cejar en su intento de contar con los cursos para esta reforma tan importante para las familias chilenas. Está el camino del Senado, que por cierto que es difícil y que implica obtener los 2/3 de los votos y no estamos disponibles para una reforma que sea un cascarón vacío, pero es un camino posible y por otro lado se va a buscar con qué otros proyectos de ley es posible llegar los recursos necesarios”, precisó. En esa línea, se refirió al proyecto del royalty a la minería donde se supone que “la derecha ha manifestado su disposición a apoyarlo y esperamos que no sigan haciendo un punto político de pretender dañar al gobierno y al país y que aprueben ese cambio. El royalty efectivamente es una posibilidad y junto a eso el Gobierno va a estudiar los próximos días y semanas otras opciones legislativas que permitan contar con recursos para la reforma”.

En conversación con Radio Universidad de Chile el diputado del Partido Acción Humanista, Tomás Hirsch, calificó de “irresponsable” la actitud de diputadas que se dicen de centro o de izquierda que “han mostrado una identidad con la derecha” para hacer fracasar la reforma tributaria porque el “golpe que dio la derecha con la intención de perjudicar al Gobierno, en realidad daña a las familias chilenas”. En la votación contra el proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados, un factor clave fue la actitud asumida por las diputadas independientes Pamela Jiles y Mónica Arce y la ecologista Viviana Delgado, que estando en el Congreso decidieron no ingresar a la sala a votar. Al respecto, el legislador lamentó el rechazo del proyecto porque tendrá un efecto concreto en la economía familiar, ya que no se va a poder efectuar el aumento de la PGU a 250 mil pesos que están esperando millones de personas, no habrá recursos para la salud, ni para quienes están a cargo del cuidado de personas o para las pymes y por tanto, “es un golpe a la economía familiar, a las pequeñas y medianas empresas y a la clase media de nuestro país”, acotó. Hirsch indicó que aquí no sólo hay una responsabilidad política de la derecha, sino de los sectores que se dicen de izquierda o centro izquierda. “En realidad aquí hay que decir que más que la derecha, es una oposición a lo que está tratando de avanzar el Gobierno de mejorar las condiciones de vida de las familias chilena. Eso incluye la derecha e incluye a partidos y movimientos que se dicen de centro, pero que en este momento han mostrado claramente una identidad vinculada con la derecha y con la extrema derecha de nuestro país, porque aquí la pauta la llevó básicamente el Partido Republicano y el expresidente Piñera, pero más bien en su rol de gran empresario defendiendo sus propios intereses”, señaló el diputado humanista. Agregó que, además, “hemos visto a tres parlamentarias que se dicen de centro izquierda o izquierda, pero que en realidad en un momento tan clave como esto se retiran de la sala no votan y por lo tanto efectivamente participan del mismo juego irresponsable de la derecha”. Hirsch agregó que “es muy lamentable lo que han hecho y aquí lo que constatamos, es que nosotros como Gobierno, como oficialismo, tenemos 66 diputados y diputadas más los cinco votos de la Democracia Cristiana y hay una responsabilidad absoluta. Todos y todas alineados que hemos votado a favor de la reforma y lo que queda claro y que esas diputadas que se ausentaron de la sala, impulsadas por Pamela Jiles, cometen un acto irresponsable muy grande con justamente aquellas personas que ellas dicen defender. Eso es lo que hemos constatado ayer. Yo diría que de algún modo se develó dónde está ubicado cada uno y cada una”. Sobre las motivaciones de la diputada Jiles en sus constantes actitudes en el Congreso, el legislador indicó que “eso hay que preguntárselo a ella qué la motiva, porque nunca ha terminado de quedar claro, siempre le hemos visto alineada con distintos sectores, siempre en función de sus intereses personales con el PDG, incluso con los republicanos, según quien le da la venia para seguir inflando su ego y eso es lo que se ha ido reflejando en su forma de actuar en el Congreso”. Para el parlamentario, “eso se ha ido develando y hoy día y es mucho más la gente que tiene claro que ella no pertenece al mundo de la izquierda, ni de la centro izquierda, sino que camina por sus propios intereses, hace el juego allí donde estos la favorecen más y para eso, si se tiene que aliar con los republicanos, con el PDG, como lo hizo en esta oportunidad o con la derecha en todo su aspecto, bueno lo hace”. Respecto de la discusión del ministro de Educación, Antonio Ávila y la diputada Viviana Delgado que habría sido un factor para que no votara en la sala, Hirsch indicó que es un incidente que nadie comparte y que incluso en secretario de Estado dio las excusas correspondientes, pero “de ninguna manera eso justifica que alguien apriete el botón rechazando la idea de legislar”. Agregó que “aquí hay una cuestión de proporciones. Una cosa es ser violentada en una discusión con un tono y forma lo que no corresponde y otra cosa es negarle a la inmensa mayoría del país las posibilidades que ofrecía la reforma tributaria. No tiene parangón comparar la situación que se dio el día previo en el Congreso, con permitir que las empresas sigan con la elusión, que sigan evadiendo impuestos, que los grandes grupos económicos puedan seguir manteniendo sus platas en paraísos fiscales. Me parece que hay una distancia demasiado grande entre las dos situaciones”. Dado el escenario en que queda el Gobierno considerando que esta reforma es primordial para financiar gran parte del programa del oficialismo, el legislador indicó que el Ejecutivo tiene varias posibilidades y puertas abiertas y se va a tomar un tiempo para analizar a fondo cuál es el camino más adecuado. “Lo que está claro es que el Gobierno no va a cejar en su intento de contar con los cursos para esta reforma tan importante para las familias chilenas. Está el camino del Senado, que por cierto que es difícil y que implica obtener los 2/3 de los votos y no estamos disponibles para una reforma que sea un cascarón vacío, pero es un camino posible y por otro lado se va a buscar con qué otros proyectos de ley es posible llegar los recursos necesarios”, precisó. En esa línea, se refirió al proyecto del royalty a la minería donde se supone que “la derecha ha manifestado su disposición a apoyarlo y esperamos que no sigan haciendo un punto político de pretender dañar al gobierno y al país y que aprueben ese cambio. El royalty efectivamente es una posibilidad y junto a eso el Gobierno va a estudiar los próximos días y semanas otras opciones legislativas que permitan contar con recursos para la reforma”.