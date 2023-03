3a6def7c93

Economía Nacional Política “Una vez más la política no estuvo a la altura”: Pequeñas y medianas empresas condenan rechazo de reforma tributaria Las agrupaciones acusaron que en el Parlamento "la preocupación está en dar pequeñas y grandes derrotas al Gobierno, sin importar quiénes colateralmente son perjudicados”, por lo que emplazaron al Ejecutivo a insistir con la iniciativa en el Senado. Diario UChile Jueves 9 de marzo 2023 10:40 hrs.

A través de una declaración pública la Confederación Nacional Convergencia de Gremios, Pymes y Cooperativas de Chile cuestionó el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. La iniciativa fue desechada por 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que significó un duro golpe para el Ejecutivo y provocó la evidente molestia del titular de Hacienda, Mario Marcel, quien acusó que en el Parlamento “la ideología se impuso sobre el pragmatismo y el diálogo”. Frente a este escenario, la agrupación señaló que “lamentamos profundamente que se utilice el argumento de las Pymes para el rechazo del proyecto en Sala, argumento esgrimido por varios legisladores. Ya que todas aquellas reformas que apunten a una mayor justicia tributaria, control de la evasión y recaudación fiscal adecuada favorecen el desarrollo de las empresas de menor tamaño”. “Cuando los representantes de las grandes empresas, los grupos económicos y elite, celebran y festinan con los resultados de la votación, es la mejor señal que una vez más perdió la ciudadanía y las MiPymes, lo que sólo se sustenta en la ambición desmedida, la ausencia de solidaridad y el poco valor que le dan a la paz social”, apuntaron. En ese sentido, expresaron que “una vez más la política no estuvo a la altura de lo que necesita el país”, agregando que “los legisladores deben poner todo su esfuerzo en mejorar las propuestas presentadas por el Ejecutivo y generar proyectos de impacto positivo en la ciudadanía; sin embargo, la preocupación está en dar pequeñas y grandes derrotas al Gobierno, sin importar quiénes colateralmente son perjudicados”. Con todo, agradecieron al ministro Marcel por haber incorporado a las agrupaciones de micro, pequeñas y medianas empresas en la formulación de la iniciativa, emplazando al Ejecutivo a insistir en su tramitación a través del Senado. “Creíamos ir por el camino correcto y esperábamos que en el trabajo legislativo mejorar nuestras expectativas e incorporar más justicia tributaria hacia las pymes, pero lo anterior se ve truncado una vez más, porque la mala política y los intereses mezquinos tuvieron su pequeño triunfo”, dijeron. No obstante, esta última aseveración contrasta con la expresada por la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Mediana Empresa y Empresarios (UNAPYME), que lamentaron que el Gobierno no incorporara a los gremios MiPyme “al debate previo para mejorar el proyecto desde el principio, tal como se hiciera con las leyes de salario mínimo y la que reduce a 40 horas el tiempo laboral, lo que se tradujo que la política nos usara de escudo ante la falta diálogo y mezquindades que nuestro país no se merece”. En esa línea, explicaron que “advertimos que la primera y dramática consecuencia de la falta de entendimiento político y ciudadano, es que la tasa que grava en un 10% la renta de las empresas sujetas al régimen Pyme, subirá al 25% este mismo año, y al menos hasta el 2025 será intocable, tampoco se podrá contar con otros beneficios que veíamos con optimismo durante su discusión legislativa, que afectaran a las clases medias y otros que estimulan la inversión y con ello habrían permitido recuperar un mejor empleo”. De todos modos, se sumaron a las críticas por este rechazo a la iniciativa, toda vez que afirmaron que “nuestros gremios nunca promovieron que se rechazara la idea de legislar la reforma, por el contrario, habíamos iniciado un diálogo para incorporar mejoras que aseguraran, el que esta reforma, no afectara a las Mipymes y se centrara en incrementar el aporte tributario de los grandes capitales y eliminar los diversos subterfugios usados por ellos para evitar cumplir con un deber ético que sus ganancias tienen con las grandes mayorías, que lo hacen posible”. “Cuesta imaginar que los políticos de derecha y centro derecha, no entiendan que esto afectará profundamente a las familias chilenas. Se obstaculiza, como lo hicieran en Perú, el ejercicio del poder del Presidente Boric y su gabinete, exponiendo a Chile a vivir momentos de zozobra y agudos conflictos sociales y políticos e incrementar el desprestigio especialmente del Parlamento”, aseveraron.

