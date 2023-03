933895539d

Nacional Política Ministra Carolina Tohá: “Los ministros que cambiaron eran los que iban a cambiar y que estaban definidos hacía días” La titular de Interior descartó improvisaciones tras el ajuste ministerial y acusó que en relación a la salida de Antonia Urrejola de Cancillería hubo un “bullying inmerecido” hacia la ex ministra. Diario UChile Domingo 12 de marzo 2023 13:33 hrs.

La jornada de este domingo la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al cambio de gabinete que realizó el pasado viernes el presidente Gabriel Boric, que marcó la modificación a cinco ministerios y 15 de subsecretarías. En conversación con el programa Estado Nacional, la autoridad defendió el ajuste ministerial, señalando que el principal objetivo “es fortalecer la gestión”. “El cambio de gabinete está inserto en una serie de decisiones que tienen que ver también con cosas que no sólo están ahí en los nombramientos, sino que va más allá y la presencia en las regiones, el despliegue en las regiones es fundamental”, afirmó. Además, destacó que en el caso del cambio en las subsecretarías “ciertamente que también están presentes esos mismos énfasis y hay muchas personas que vienen con trayectorias muy sólidas a hacerse cargo de tareas donde van a poder ponerle velocidad, profundidad, diálogo más amplio a las tareas que deben llevar adelante”. “También el Presidente había anunciado que, a nivel de subsecretarios, una cosa que quería lograr era un equilibrio más adecuado entre las dos grandes coaliciones y eso efectivamente se avanzó bastante”, manifestó. En cuanto a la forma con que se realizó el cambio de gabinete –en el que hubo dilaciones y “retiradas de sillas” a último minuto- Tohá descartó improvisaciones y sostuvo que “los ministros que cambiaron eran los que iban a cambiar y que estaban definidos hacía días”. “Por qué cambiaron las sillas, precisamente porque no querían poner un número de sillas que anticipara los cambios que iba a haber”, explicó Tohá, explicando, además, que el atraso “se debió solamente a que el Presidente se dio un rato para conversar con más calma con el Partido Liberal que estaba muy inquieto”, explicó. De hecho, calificó como “dolorosa” la decisión de remover al ex ministro de Obras Públicas y militante de la tienda, Juan Carlos García, y expresó que “no es un castigo ni un premio estar en el gabinete, es armar el equipo más apropiado. Cuando tú tienes 11 partidos de distintos tamaños, que no los puedes representar a todos de la misma manera (…) hacer cerrar este círculo es una cosa muy difícil, sobre todo cuando quieres privilegiar el que estén ahí las mejores personas. No calza a veces y tienes que sacrificar por algún lado”. La secretaria de Estado mencionó que nunca fue intención del Mandatario “ni dañar ni castigar ni menospreciar ni quitarle valor porque, al revés, si hay un partido que todos transversalmente consideran como el mejor compañero es el Partido Liberal. Ojalá en esta tensión logremos resolver de algún modo que no ponga en duda eso”. Respecto de la profunda modificación que tuvo Cancillería -cartera que marcó salida de la ex ministra, Antonia Urrejola, y el ex subsecretario, José Miguel Ahumada, y el ingreso del ex agente de Chile ante la Haya, Alberto Van Klaveren- Tohá defendió la gestión de la abogada cercana al PS y desestimó que la decisión del presidente respondiera a un “despelote” en el Ministerio ni en la política exterior. Desde perspectiva, aseveró que “Chile tuvo una ampliación y una profundización de su inserción internacional, muchas veces opacadas por las polémicas del TPP11 y eso pareciera tapar todo. Recordemos que actualizamos el acuerdo con la Unión Europea, suscribimos Escazú, que renovamos la Visa Waiver, que cuando llegamos al Gobierno estábamos a punto de perderla”. “Hay una decisión del Presidente que no fue fácil especialmente porque es muy injusta la forma en que fue tratada Antonia Urrejola mientras fue canciller, fue transversalmente un bullying que se hizo en la política chilena inmerecido con ella. Entonces, el Presidente lo pensó mucho, le costó mucho, pero la decisión aquí es que la persona que encabece Cancillería sea indiscutible”, esgrimió.

