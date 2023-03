1adc3046ba

Internacional Acuerdo Irán-Arabia Saudita: los iraníes divididos entre la esperanza y el escepticismo El fin de semana, Irán y Arabia Saudita anunciaron un acuerdo para reanudar sus relaciones diplomáticas tras siete años de distanciamiento. Pero, ¿qué piensa la población iraní, atravesada por una revuelta y en una situación económica compleja? RFI Lunes 13 de marzo 2023 8:23 hrs.

Por Murielle Paradon, enviada especial de RFI a Teherán Vestida con un largo velo negro, Zahra expresa su asombro ante el anuncio de la reconciliación entre los dos hermanos enemigos, Irán y Arabia Saudita: “A decir verdad, me ha sorprendido mucho, nos hemos alejado de nuestras posiciones”, dice la joven, que se refiere a la guerra de Yemen, conflicto en el que los dos países están enfrentados. Pero Zahra celebra el efecto positivo en los mercados, “un impulso para la economía”, espera. En efecto, pocas horas después del anuncio, la moneda iraní, el rial, recuperó valor frente al dólar, cuando no había dejado de caer en los últimos meses. Esto había provocado una inflación galopante y una situación económica desastrosa para la población. Por ello, algunos esperan que el acuerdo alcanzado con los sauditas traiga un poco de oxígeno, sacando a Irán de su aislamiento: “Cualquier acuerdo con cualquier país, ya sea Arabia Saudí u otro, puede abrirnos un futuro mejor a los jóvenes”, opina Amir, un joven ingeniero vestido con un elegante traje. De momento, muchos han huido por la mala situación económica. Pero otros se muestran escépticos. “No creo en el acuerdo con Arabia Saudita”, dice Sepideh, con sus ojos azules ocultos tras unas gafas de sol. “Creo que es mejor un acuerdo con Occidente”, opina. Esta profesora de historia de Ispahán quiere un acuerdo nuclear para levantar las sanciones que pesan sobre el pueblo iraní. Menciona “los salarios miserables de los profesores y los estudiantes que no pueden salir adelante”. “El régimen sólo quiere calmar a la gente” Sentado en un banco, Farzad, de unos sesenta años, acusa al régimen de querer crear una distracción con este acuerdo, pocos días antes del Año Nuevo iraní, mientras la población se ve duramente golpeada por la inflación: “El régimen sólo quiere calmar a la gente”. ¿Un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita? No hay países más distintos, son la noche y el día”, ironiza. “No podrán ponerse de acuerdo en los temas principales a menos que Irán cambie su postura”. Reza, por su parte, es estudiante y no le importa este acuerdo entre Irán y Arabia Saudita: “Con los recientes acontecimientos en Irán, sinceramente, no nos importa este acuerdo con Arabia Saudita. Quizá sea una forma de influir en la opinión de la gente. Pero no queremos un acuerdo, sólo queremos vivir por nuestra cuenta y hacer lo que queramos”, enfatiza. Para estos jóvenes que han salido a la calle para exigir más libertades, una apertura al exterior no será suficiente: piden un cambio radical de régimen en Irán.

