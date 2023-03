1adc3046ba

Educación Nacional Política Carlos Díaz: “El Gobierno no ha estado a la altura en el rescate y defensa irrestricta de la educación pública” El presidente del Magisterio hizo un balance del primer año de gobierno del Presidente Gabriel Boric y los problemas pendientes en materia de educación pública, entre ellos, el incumplimiento en el proyecto de reparación de la deuda histórica. Osciel Moya Plaza Lunes 13 de marzo 2023 14:37 hrs.

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, afirmó que, si bien ha existido una buena relación con el Ministerio de Educación, a diferencia de lo que ocurrió con el anterior gobierno, esto no va de la mano con resolver los temas pendientes, ya que el Ejecutivo no ha estado a la altura “en el rescate y defensa irrestricta de la educación pública”. Al cumplirse un año de la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric y tras haber sido ratificado el ministro Marco Antonio Ávila en la cartera de Educación, el presidente del gremio valoró que haya una relación directa y permanente con las autoridades para escuchar las distintas problemáticas, pero “eso no ha tenido un correlato en términos de decir que los temas están totalmente resueltos o que han ido caminando o manejando con los tiempos y las velocidades que el Magisterio quisiera”. Agregó que “hay una serie de puntos que se plantearon en el programa de gobierno y que no se han cumplido en este primer año. Está la reparación a la deuda histórica, donde el Presidente de la República incluso había confirmado una fecha para la presentación del proyecto de ley sobre la deuda histórica, sin embargo la fecha pasó y no se cumplió”. Díaz precisó que las principales críticas están relacionadas “con los tiempos y urgencias para enfrentar los problemas que se generan lo que da cuenta de lo que ha sido este primer año”. En ese sentido, afirmó que el Gobierno “no ha estado a la altura, no ha estado en función de enfrentar los serios problemas que tuvimos el año pasado en la educación pública, como los problemas en infraestructura que denunciamos. Este año, por ejemplo, el primer día de clases en Atacama, en los Servicios Locales de Educación, una veintena de colegios no pudieron ingresar a clases porque no se pudieron solucionar los problemas de infraestructura, cuestión que reclamamos durante todo el año pasado”. Añadió que también se han registrado serios problemas medioambientales que han afectado a la educación y “el ministerio no ha estado a la altura para resolver dichos problemas y también otras materias que el año pasado hicieron mucha crisis en el sistema escolar, como la situación de violencia que se vivió y la petición permanente que hicimos de trabajar la contención emocional, la salud mental al interior de los espacios educativos y las respuestas que vinieron del ministerio, no estuvieron a la altura, fueron absolutamente insuficientes”. El dirigente explicó que “creemos que el Gobierno no ha estado a la altura en este primer año de demostrar su preocupación, ocupación, rescate y defensa irrestricta de la educación pública”. Sobre la deuda histórica, el dirigente gremial indicó que siguen esperando el proyecto de ley que el gobierno comprometió enviar al Congreso Nacional en diciembre del año pasado y que para el organismo que encabeza, “lo que importa es lo que está planteado en el Programa de Gobierno, indistintamente de dónde saque los recursos (reforma tributaria u otro) porque la exigencia nuestra sigue siendo la reparación a la deuda histórica y por tanto, lo que se prometió no se cumplió en la fecha señalada y seguiremos presionando para que se repare”. Dado el escenario actual con la ratificación del Marco Antonio Ávila al frente del Ministerio de Educación, el presidente del Magisterio afirmó que ya solicitaron una audiencia “porque nos parece fundamental continuar con nuestra negociación y el petitorio que presentamos el año pasado (…) y que hemos priorizado una serie de temas que nos parece que el ministerio y el Gobierno se hagan cargo, como también una serie de peticiones del año 2023”. Entre los aspectos que los docentes tienen prioridad, destacó Díaz, está la Jornada Escolar Completa que debe volver al sentido original y que el pilar central sea la educación integral; la Reactivación Educativa, donde la preocupación por la deserción escolar, la recuperación de aprendizajes juegue un papel clave y por otro lado, que los docentes tengan los espacios, tiempos y condiciones para que puedan ejercer verdaderamente su profesión. “No vamos a tener en Chile una reactivación educativa si no se modifican y mejoran las condiciones en que se ejerce la profesión docente y es fundamental que la subsecretaria y el ministro lo entiendan”, precisó Díaz.

