1adc3046ba

1427f29c40

Nacional Política Coletazos del ajuste ministerial: PR se ausenta del comité político y PL anunció que “entró otro Partido” a la instancia oficialista La disconformidad de ambas colectividades escaló a un conflicto que involucró a la presidenta del PS y a la titular de la Segpres, luego que Vodanovic haya comentado al líder del PL que la ministra "está muy en contra" de la salida de García del MOP. Maria Luisa Cisternas Lunes 13 de marzo 2023 16:48 hrs.

Compartir en

No exento de polémicas estuvo el primer comité político ampliado tras el segundo cambio de gabinete que dirimió el Presidente Gabriel Boric. A la instancia que aúna a los dirigentes oficialistas con el equipo político del Palacio se ausentó el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, quien puso término a la “fraternidad radical”, al acusar de un desequilibrio que terminó mermando la representación del partido en el Gobierno. “No se escuchó nuestra solicitud de mayor incidencia para mayor pertenencia”, criticó Cubillos este fin de semana, apuntando al nulo crecimiento que tuvo la colectividad en el equipo que acompaña al Presidente Gabriel Boric con la mantención de Marcela Hernando en el Ministerio de Minería. A ello se suma la molestia del Partido Liberal, colectividad que ha reclamado contra la salida de Juan Carlos García del Ministerio de Obras Públicas y por la cual se sometió a un ajuste de conducción con la renuncia de Patricio Morales y el arribo de Juan Carlos Urzúa en su reemplazo. Es así que este lunes el presidente interino de la colectividad anunció que “a este comité político entró otro Partido Liberal. De Gobierno, comprometido, pero otro“. Ello a raíz de que “hay una tensión al interior del partido tanto de militancia como a nivel de bancadas que es una tarea que tengo por resolver”, señaló Urzúa. Sobre qué implica esta disconformidad en la relación con el Gobierno, el timonel del PL apuntó que “hoy para mí se traduce en conocer y levantar las sensibilidades tanto de la bancada como de la militancia y poder traducirla en una acción que permita reencauzar las tareas que tenemos por delante que son muchas”. “Hoy vamos a ir a conversar con los parlamentarios, vamos a estar en el Congreso, vamos a hacer una reunión con la bancada, vamos a levantar las sensibilidades y vamos a ver las decisiones que tomamos en base a esa reunión”, precisó. Ahora bien, de esta tensión no estuvieron ajenos los pares del oficialismo. La timonel del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili dijo lamentar “profundamente lo que sucedió en el cambio de dirección del Partido Liberal, no porque tenga una opinión negativa del nuevo presidente, al contrario, no lo conozco, sino más bien porque estas cosas producen fracturas y porque como Socialismo Democrático habíamos construido una muy buena relación humana, primero, y segundo, política con el Partido Liberal que esperamos siga igual. Pero duele cuando los compañeros se van”. En cuanto a los radicales, Piergentili consideró que “también hay que buscar la manera de sumar. Acá somos una alianza de Gobierno con dos coaliciones distintas y hay que bregar porque más allá de los ajustes ministeriales podamos seguir construyendo en buen ánimo, buena lid, y con foco político todo lo que tiene que ver para adelante“. Consultado por el escenario, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, consideró legítima la postura de ambos partidos y acotó que “lo más importante es hacer caminar las grandes ideas del Gobierno y en la vía misma van a reponerse las confianzas que hagan falta”. Por lo demás, aseguró que “ninguno de los dos partidos ha cuestionado su pertenencia a la coalición de Gobierno y lo otro es un ejercicio que tengo la sana expectativa, va por la vía de las bilaterales, las conversaciones”. Respecto a si la animadversión del PL y el PR podría devenir en menos votos para los proyectos del Gobierno, Carmona indicó que “no puedo sino tener sanas expectativas de que no va a estar en juego esa situación de eventuales no respaldos a proyectos que son propios, porque hasta hoy son propuestas de Gobierno y ellos son parte del Gobierno, pero además que son de beneficio de muchas mayorías”. Sobre la misma materia, el representante de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, señaló que “a mí me sorprendió el tono del presidente del Partido Liberal, creo que fue un tono conciliador y que comprende obviamente la situación”. “Las designaciones de gabinete siempre son similares y los partidos obviamente entienden que es una facultad privativa del Presidente de la República y obviamente han hecho ver las inconformidades que existen dentro de sus filas, pero en ningún caso la lealtad con el pacto y con el Gobierno de manera que no fue incómodo”, añadió. A su vez, el timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, apuntó que “será trabajo de la Segpres” el que el conflicto no radique en menos respaldos para las iniciativas del Ejecutivo. “Las bancadas más grandes del Socialismo Democrático están conformes con este cambio de gabinete, no he escuchado una voz distinta y será parte de las conversaciones que tenga SEGPRES con su relación con el parlamento”, relevó. Vallejo: “Se puede tener fraternidad y dignidad al mismo tiempo” La situación de todas formas fue un asunto requerido por la prensa a la titular de la SEGEGOB, Camila Vallejo. En la vocería, la secretaria de Estado partió por asegurar que “nosotros valoramos a todos los partidos de la Alianza de Gobierno. Para nuestro Gobierno y para el cumplimiento del programa, todos y cada uno de los partidos son importantes y entendemos las legítimas molestias o dolores que puedan tener respecto a las expectativas que tenían sobre un cambio de gabinete”. En ese contexto, reveló que “el Presidente de la República fue muy claro, el criterio principal para un cambio de Gabinete tiene que ver con cómo contamos con aquellas personas, hombres y mujeres, que nos permitan mejorar las capacidades del Gobierno en garantizar que el Estado esté cada vez más presente en los territorios y darles soluciones, mejorar la gestión del Gobierno”. Por lo demás, señaló que “nosotros vamos obviamente a conversar con todos los partidos que estuvieron presentes. Al Partido Radical también, alta valoración, creemos obviamente que no es contradictorio ser fraterno con tener dignidad, se puede tener fraternidad y dignidad al mismo tiempo y seguiremos conversando con todos y todas poniendo siempre en el centro lo que es importante”. En ese sentido agregó que “cuando se tramitan los proyectos de ley hay que pensar para quién están pensados y los proyectos de ley que el Gobierno está tramitando, está presentando y va a presentar, están diseñados para cumplirle a la ciudadanía. Espero que eso pongamos sobre la mesa y podamos sopesar todos y todas”. El impasse de Vodanovic Cabe destacar que la disconformidad de radicales y liberales terminó por escalar hacia el Partido Socialista y al propio Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, luego que esta mañana se diera a conocer un intercambio entre la timonel del PS, Paulina Vodanovic con el nuevo presidente del PL, Juan Carlos Urzúa, que involucró a la titular de Segpres. “La verdad es que creo que es una mala decisión del Gobierno, la Ana Lya (Uriarte, ministra de SEGPRES) también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento. También hay problemas ahí”, le reveló Vodanovic a Urzúa según un registro audiovisual que fue captado por la prensa. Consultada por este hecho, la ministra Uriarte clarificó que “le manifesté a la Presidenta del Partido Socialista, y entiendo que ella así lo replicó, que el diseño del gabinete y las decisiones dentro del gabinete las tomó el Presidente de la República y yo desconocía la conformación del nuevo gabinete como es lógico”. “No se como se expresó, sinceramente yo no estaba ahí”, insistió la ministra, “pero lo que yo le manifesté específicamente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, de quien soy muy amiga por lo demás, que yo no participé en este diseño y no participé en la decisión concretamente del Partido Liberal”. Sin querer entregar declaraciones posterior al comité político ampliado, la timonel del PS abordó este tema en entrevista con CNN Chile. “No me desdigo porque la decisión (de no tener ningún ministro del Partido Liberal) impacta al Gobierno”. “Mi comentario es político en el sentido que impacta al Gobierno porque las decisiones y los proyectos son del Gobierno”, añadió, poniendo como ejemplo la reforma tributaria. Apuntando a la reforma previsional, Vodanovic señaló que “para eso se necesitan la mitad de los votos y hoy día nosotros, para llegar a esa mitad, nos faltan, con las fuerzas que tenemos, 12 votos. Y resulta que si además de los votos que tenemos perdemos tres radicales, cuatro liberales, ya no nos están faltando 12, nos faltan 19″. Sobre el comentario que le hizo a Urzúa sobre Uriarte, la presidenta del PS indicó que éste no fue “porque sea amiga mía, lo hago porque Ana Lya es la ministra que tiene que lograr obtener mayorías en el Congreso”. Imagen: Agencia ATON.

No exento de polémicas estuvo el primer comité político ampliado tras el segundo cambio de gabinete que dirimió el Presidente Gabriel Boric. A la instancia que aúna a los dirigentes oficialistas con el equipo político del Palacio se ausentó el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, quien puso término a la “fraternidad radical”, al acusar de un desequilibrio que terminó mermando la representación del partido en el Gobierno. “No se escuchó nuestra solicitud de mayor incidencia para mayor pertenencia”, criticó Cubillos este fin de semana, apuntando al nulo crecimiento que tuvo la colectividad en el equipo que acompaña al Presidente Gabriel Boric con la mantención de Marcela Hernando en el Ministerio de Minería. A ello se suma la molestia del Partido Liberal, colectividad que ha reclamado contra la salida de Juan Carlos García del Ministerio de Obras Públicas y por la cual se sometió a un ajuste de conducción con la renuncia de Patricio Morales y el arribo de Juan Carlos Urzúa en su reemplazo. Es así que este lunes el presidente interino de la colectividad anunció que “a este comité político entró otro Partido Liberal. De Gobierno, comprometido, pero otro“. Ello a raíz de que “hay una tensión al interior del partido tanto de militancia como a nivel de bancadas que es una tarea que tengo por resolver”, señaló Urzúa. Sobre qué implica esta disconformidad en la relación con el Gobierno, el timonel del PL apuntó que “hoy para mí se traduce en conocer y levantar las sensibilidades tanto de la bancada como de la militancia y poder traducirla en una acción que permita reencauzar las tareas que tenemos por delante que son muchas”. “Hoy vamos a ir a conversar con los parlamentarios, vamos a estar en el Congreso, vamos a hacer una reunión con la bancada, vamos a levantar las sensibilidades y vamos a ver las decisiones que tomamos en base a esa reunión”, precisó. Ahora bien, de esta tensión no estuvieron ajenos los pares del oficialismo. La timonel del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili dijo lamentar “profundamente lo que sucedió en el cambio de dirección del Partido Liberal, no porque tenga una opinión negativa del nuevo presidente, al contrario, no lo conozco, sino más bien porque estas cosas producen fracturas y porque como Socialismo Democrático habíamos construido una muy buena relación humana, primero, y segundo, política con el Partido Liberal que esperamos siga igual. Pero duele cuando los compañeros se van”. En cuanto a los radicales, Piergentili consideró que “también hay que buscar la manera de sumar. Acá somos una alianza de Gobierno con dos coaliciones distintas y hay que bregar porque más allá de los ajustes ministeriales podamos seguir construyendo en buen ánimo, buena lid, y con foco político todo lo que tiene que ver para adelante“. Consultado por el escenario, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, consideró legítima la postura de ambos partidos y acotó que “lo más importante es hacer caminar las grandes ideas del Gobierno y en la vía misma van a reponerse las confianzas que hagan falta”. Por lo demás, aseguró que “ninguno de los dos partidos ha cuestionado su pertenencia a la coalición de Gobierno y lo otro es un ejercicio que tengo la sana expectativa, va por la vía de las bilaterales, las conversaciones”. Respecto a si la animadversión del PL y el PR podría devenir en menos votos para los proyectos del Gobierno, Carmona indicó que “no puedo sino tener sanas expectativas de que no va a estar en juego esa situación de eventuales no respaldos a proyectos que son propios, porque hasta hoy son propuestas de Gobierno y ellos son parte del Gobierno, pero además que son de beneficio de muchas mayorías”. Sobre la misma materia, el representante de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, señaló que “a mí me sorprendió el tono del presidente del Partido Liberal, creo que fue un tono conciliador y que comprende obviamente la situación”. “Las designaciones de gabinete siempre son similares y los partidos obviamente entienden que es una facultad privativa del Presidente de la República y obviamente han hecho ver las inconformidades que existen dentro de sus filas, pero en ningún caso la lealtad con el pacto y con el Gobierno de manera que no fue incómodo”, añadió. A su vez, el timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, apuntó que “será trabajo de la Segpres” el que el conflicto no radique en menos respaldos para las iniciativas del Ejecutivo. “Las bancadas más grandes del Socialismo Democrático están conformes con este cambio de gabinete, no he escuchado una voz distinta y será parte de las conversaciones que tenga SEGPRES con su relación con el parlamento”, relevó. Vallejo: “Se puede tener fraternidad y dignidad al mismo tiempo” La situación de todas formas fue un asunto requerido por la prensa a la titular de la SEGEGOB, Camila Vallejo. En la vocería, la secretaria de Estado partió por asegurar que “nosotros valoramos a todos los partidos de la Alianza de Gobierno. Para nuestro Gobierno y para el cumplimiento del programa, todos y cada uno de los partidos son importantes y entendemos las legítimas molestias o dolores que puedan tener respecto a las expectativas que tenían sobre un cambio de gabinete”. En ese contexto, reveló que “el Presidente de la República fue muy claro, el criterio principal para un cambio de Gabinete tiene que ver con cómo contamos con aquellas personas, hombres y mujeres, que nos permitan mejorar las capacidades del Gobierno en garantizar que el Estado esté cada vez más presente en los territorios y darles soluciones, mejorar la gestión del Gobierno”. Por lo demás, señaló que “nosotros vamos obviamente a conversar con todos los partidos que estuvieron presentes. Al Partido Radical también, alta valoración, creemos obviamente que no es contradictorio ser fraterno con tener dignidad, se puede tener fraternidad y dignidad al mismo tiempo y seguiremos conversando con todos y todas poniendo siempre en el centro lo que es importante”. En ese sentido agregó que “cuando se tramitan los proyectos de ley hay que pensar para quién están pensados y los proyectos de ley que el Gobierno está tramitando, está presentando y va a presentar, están diseñados para cumplirle a la ciudadanía. Espero que eso pongamos sobre la mesa y podamos sopesar todos y todas”. El impasse de Vodanovic Cabe destacar que la disconformidad de radicales y liberales terminó por escalar hacia el Partido Socialista y al propio Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, luego que esta mañana se diera a conocer un intercambio entre la timonel del PS, Paulina Vodanovic con el nuevo presidente del PL, Juan Carlos Urzúa, que involucró a la titular de Segpres. “La verdad es que creo que es una mala decisión del Gobierno, la Ana Lya (Uriarte, ministra de SEGPRES) también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento. También hay problemas ahí”, le reveló Vodanovic a Urzúa según un registro audiovisual que fue captado por la prensa. Consultada por este hecho, la ministra Uriarte clarificó que “le manifesté a la Presidenta del Partido Socialista, y entiendo que ella así lo replicó, que el diseño del gabinete y las decisiones dentro del gabinete las tomó el Presidente de la República y yo desconocía la conformación del nuevo gabinete como es lógico”. “No se como se expresó, sinceramente yo no estaba ahí”, insistió la ministra, “pero lo que yo le manifesté específicamente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, de quien soy muy amiga por lo demás, que yo no participé en este diseño y no participé en la decisión concretamente del Partido Liberal”. Sin querer entregar declaraciones posterior al comité político ampliado, la timonel del PS abordó este tema en entrevista con CNN Chile. “No me desdigo porque la decisión (de no tener ningún ministro del Partido Liberal) impacta al Gobierno”. “Mi comentario es político en el sentido que impacta al Gobierno porque las decisiones y los proyectos son del Gobierno”, añadió, poniendo como ejemplo la reforma tributaria. Apuntando a la reforma previsional, Vodanovic señaló que “para eso se necesitan la mitad de los votos y hoy día nosotros, para llegar a esa mitad, nos faltan, con las fuerzas que tenemos, 12 votos. Y resulta que si además de los votos que tenemos perdemos tres radicales, cuatro liberales, ya no nos están faltando 12, nos faltan 19″. Sobre el comentario que le hizo a Urzúa sobre Uriarte, la presidenta del PS indicó que éste no fue “porque sea amiga mía, lo hago porque Ana Lya es la ministra que tiene que lograr obtener mayorías en el Congreso”. Imagen: Agencia ATON.