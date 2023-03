1adc3046ba

Economía Nacional Política Frank Sauerbaum por reforma tributaria: “Vamos a elaborar un documento que se lo presentaremos al Gobierno” El jefe de bancada de RN adelantó que la iniciativa que entregarán al Ejecutivo permitiría recaudar dos puntos del PIB, la mitad de lo que buscaba La Moneda con la reforma tributaria rechaza en la Cámara de Diputados. Diario UChile Lunes 13 de marzo 2023 15:15 hrs.

Desde todos los sectores valoraron la decisión del Gobierno dada a conocer por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de no insistir en el Senado con el proyecto de reforma tributaria que fue desechado en la Cámara de Diputados y Diputadas la semana recién pasada. Sin embargo, desde Renovación Nacional descartaron sumarse a las conversaciones convocadas por el oficialismo para avanzar hacia un acuerdo en la comisión de Hacienda de la cámara respecto del proyecto de reforma al sistema de pensiones. Así lo adelantó el diputado y jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum, quien indicó que desde hace tiempo Chile Vamos ofreció un acuerdo más amplio en esta materia y que no ha sido considerado por el Ejecutivo. “Le ofrecimos hacer un gran acuerdo político similar al que se hizo en materia constituyente, para llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Porque no es suficiente llegar a un acuerdo con los personeros de la comisión de Trabajo porque necesitamos un quórum mucho más alto que lo normal. Por lo tanto necesitamos un acuerdo político importante”, comentó el parlamentario. “Chile Vamos está preparando una importante reforma que le va a presentar al Gobierno seguramente en 10 días más”, aseguró. Sauerbaum agregó que “vamos a esperar a sentarnos con el Gobierno con una contra propuesta” la que esperan dar a conocer la próxima semana. La postura de RN se debe a que “no nos vamos a prestar para resolverle un problema político al Gobierno que tenía que ver básicamente con el compromiso que tenían con la Democracia Cristiana para que votaran a favor de la reforma tributaria. No lo digo yo, lo dijo el propio jefe de bancada de la DC que dijo que votaban a favor de la reforma tributaria porque el Gobierno se comprometía a levantar esta mesa para discutir la reforma al sistema de pensiones”. Eso sí, subrayó que como sector “tenemos la disposición de hacer una modificación contundente. Por lo menos RN tiene un compromiso con la ciudadanía y el propio Gobierno de llegar a un acuerdo”. Respecto a los recursos necesarios para financiar políticas sociales y que se esperaban recaudar con la reforma tributaria rechazada en la Cámara de Diputados, Sauerbaum indicó que “vamos a elaborar un documento que se lo presentaremos al Gobierno en los próximos días, incluyendo materias que ellos incluyeron en su reforma. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con evasión, exención y elusión tributaria va a ser considerado, más lo que va a ser el royalty minero”. De esa forma, precisó, “tendríamos el dos porciento del PIB que era la mitad de lo que el Gobierno quería recaudar”. Mientras, el jefe de bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, destacó la decisión de no insistir por ahora con el proyecto de reforma tributaria. “El Gobierno está aplicando sentido de realidad”, apuntó. “Cuando salió a culpar a la derecha, al expresidente Piñera, obviamente que se restó todos los votos que se podían obtener en el Senado para haber insistido”, señaló el legislador DC. Aedo coincidió con Sauerbaum en que “hay proyectos que sí puede trabajar incluso en el Senado y en la Cámara de Diputados: el royalty minero que está avanzando, pero tal vez también retomar todos los temas que dicen relación con la elusión de impuestos”. Respecto a la evasión y elusión tributaria, el parlamentario recordó que “el no pago de impuestos en Chile representa casi el 60 por ciento de la recaudación tributaria. Me parece que ahí hay un espacio para poder avanzar en la Cámara de Diputados o en el Senado, pero para eso se requieren acuerdos políticos y esta idea de ir pirquineando votos para ganar por uno o dos. Me parece que ese fue el error estratégico de fondo” cuando se buscó los votos para la reforma tributaria. Mientras, el senador integrante de la comisión de Hacienda Daniel Núñez, se sumó al respaldo de la decisión del Ejecutivo de no persistir con la propuesta que modifica el sistema de tributos en el país. De todas formas, insistió en que “quien más que nosotros quisiera que la reforma tributaria se aprobara y de esa manera tuviéramos los recursos necesarios para financiar mejores pensiones y disminuir las listas de espera en salud”. Además, puntualizó que “no estamos dispuestos a que aspectos sustantivos de la reforma, como el impuesto a los súper ricos, se pierda”. En ese sentido destacó que “lo que hemos dicho es que el Gobierno en este periodo debe movilizarse en esta materia” para conseguir los recursos que permitan avanzar con las propuestas que permitirían incrementar recursos para las arcas fiscales y así financiar temas sociales y en materia de seguridad. “A pesar que se haya rechazado la reforma tributaria, hay proyectos de ley que son muy importantes que esperamos que sean votados en el Senado como el royalty a la gran minería del cobre”, comentó. Para Núñez es urgente conseguir los recursos, porque “hoy día decirles a los adultos mayores que se van a jubilar y que tienen 180, 200 mil pesos de pensión que sigan esperando, realmente es un crimen social”.

