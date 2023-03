Ministro Marcel, sobre reforma tributaria: “El Gobierno no ha desechado la insistencia en el Senado”

“No vamos a insistir con el mismo proyecto, vamos a hacer esta ronda de consultas para modificar el proyecto para ir con una iniciativa ajustada incorporando la retroalimentación de estos distintos actores. En cuánto a qué pasos se van a seguir, si vamos a ir por el lado de la insistencia por el lado del Senado, o la presentación de un proyecto después de un año, eso es algo que vamos a ver después. Es más importante tener claro sobre cuál va a ser el proyecto con el cual vamos a insistir”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que “el Gobierno no ha desechado la insistencia en el Senado. Para insistir en el Senado no es necesario ir con el mismo proyecto, de la misma manera en que la norma de acuerdo a la cual no se puede presentar un proyecto rechazado dentro de un año y eso involucra todo su contenido, de la misma lógica uno puede insistir con un proyecto que no sea una copia del que fue rechazado en general”.

Por lo demás, informó que el Ejecutivo ha definido cuatro puntos sobre la reforma tributaria: “Primero, que los proyectos que están en proceso, el royalty minero que está para votación en la comisión de Hacienda, y los proyectos de rentas regionales e impuestos correctivos que están en preparación, van a seguir su curso. Por supuesto que tendremos que redoblar los esfuerzos y las señales de disposición al diálogo, pero siguen su curso adelante”.

“Lo que se refiere a la reforma en materia de renta, el Gobierno va a iniciar una ronda de consultas con distintos sectores de cara a definir ajustes respecto al proyecto que fue rechazado en la Cámara de Diputados. De tal manera que el Gobierno al momento de retomar la agenda de ese proyecto en particular no va a ser con la incorporación de la visión de todos estos sectores. Estamos hablando de sectores de grandes empresas, pequeñas empresas, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones profesionales. En esas conversaciones vamos a hablar no solo de impuestos, sino de los destinos de los recursos”, señaló.

Asimismo, puntualizó que para el Ejecutivo el tema de la responsabilidad fiscal “es inclaudicable”. “Vamos a mantener las metas fiscales, vamos a mantener la disciplina fiscal, y esperamos que las propuestas que se nos hagan sean dentro de esa lógica. No podemos trabajar sobre la base de deseos, ilusiones, respecto a lo que se puede hacer en materia de redistribución del gasto público. Si fuera tan fácil generar US$2.500-US$2.700 millones de financiamiento del Estado para financiar la PGU, si fuera tan fácil generar US$7.500 millones para reemplazar la reforma tributaria, ya se habría hecho y lo habría hecho probablemente el mismo exministro que ha estado hablando sobre el tema”, dijo.

Haciendo eco de las declaraciones del ministro, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Jaime Mulet, indicó tras el comité político ampliado que el Ejecutivo “ha señalado que va a avanzar con fuerza en el royalty a la gran minería que está ya aprobado en la comisión de Minería en el Senado, está en la comisión de Hacienda y quieren llevarlo a sala lo antes posible, ojalá dentro del mes de marzo , primera semana de abril, y también se ha comprometido el ministro de Hacienda en colocar también en el Congreso luego el proyecto de rentas regionales”.

El parlamentario valoró estas medidas ya que a su juicio “va a permitir recaudar una cantidad importante de recursos que estaba dentro de la propuesta de Gobierno, pero que ahora entiendo yo se acelera a propósito de la caída, del revés que hemos tenido con el otro proyecto”.

“Creo que es muy relevante, por ejemplo en el royalty son más de 200 comunas las que se benefician directamente con miles de millones de pesos muchas de ellas y va a significar un avance sustantivo para quienes hemos defendido las regiones y particularmente las regiones mineras”, añadió.

Respecto al comité político ampliado, el timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorrre, señaló que “un tema importante que se abordó es algo de la reforma tributaria porque salió en un medio de comunicación el fin de semana de que el Gobierno habría desistido de poder insistir en el Senado, que es una de las facultades que tiene, y la verdad es que todavía se están explorando las alternativas”.

“Por lo pronto obviamente se va a continuar con al tramitación de royalty en el Senado, ya está en la última etapa en la comisión de Hacienda, deberíamos votarlo pronto y también la presentación de los proyectos que estaban comprometidos antes del programa de Gobierno respecto a impuestos correctivos y respecto de la ley de rentas regionales que es parte de la tributación que el Gobierno tiene contemplado para este año 2023 en términos de avanzar en la agenda legislativa”, agregó.

Negociación Colectiva

Respecto a si el rechazo a la reforma tributaria ralentizará el anuncio que presentaría el Gobierno para efectos de avanzar en la creación de la negociación colectiva, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló que “nosotros vamos a iniciar recién un proceso de diálogo tripartito con actores del mundo de los trabajadores y de los empleadores a fin de ver los márgenes de acuerdo para una negociación multinivel que favorezca las distintas etapas de la negociación colectiva y esto es un camino que se está desarrollando”.

“Yo creo que aquí hay que tener bastante mesura en la construcción de los relatos. Y en torno al tema si el ambiente político está muy tensionado nuestro rol como Gobierno es poder darle tranquilidad a la ciudadanía de que seguimos en el camino de gobernar y tenemos sumamente claro que aquí hay que buscar acuerdos que nos permitan viabilizar los cambios tanto en materia de derechos laborales como derechos previsionales para todas y para todos en nuestro país”, añadió.