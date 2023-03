f487f32fb0

Educación Política Juan Santana: “La reactivación educativa debe ser la prioridad” El diputado socialista se refirió a los desafíos en materia educacional del Gobierno y recalcó que "esto no significa renunciar a los otros temas, pero la primera tarea del Estado debe ser que los estudiantes reciban la formación que necesitan". Diario UChile Martes 14 de marzo 2023 11:23 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, se refirió al avance la agenda legislativa y a los desafíos que tiene el Gobierno en materia de educación. “Hay una serie de iniciativas que no necesariamente se van a expresar en proyectos o mociones parlamentarias y, por lo tanto, serán iniciativas que tienen que ver con otro aspecto como la campaña que está empujando el ministro de Educación llamada ‘Reactivar la educación’ cuyo objetivo es poder enfrentar los fenómenos que se fueron agudizando durante el periodo de pandemia“, indicó el parlamentario respecto del abordaje que se hará en materia educativa. En ese sentido, el legislador agregó que “me da la impresión que allí es donde debe estar la prioridad del Ministerio de Educación porque esto tiene que ver, principalmente, con cómo se estabiliza nuestro sistema educativo desde el punto de vista del funcionamiento”. El diputado socialista también enumeró algunos desafíos que tienen que ver con el periodo presidencial y donde a su juicio “el Gobierno deberá priorizar cada uno de ellos. Eso no significa que se renuncie a esos temas, sino que se trata de priorizar, sobre todo, en un contexto reciente donde se ha rechazado una reforma tributaria que además se reconocía como la principal fuente de financiamiento para llevar adelante estas políticas”. Dentro de esos temas, Juan Santana destacó que “uno de ellos tiene que ver con la condonación del Crédito con Aval del Estado que, en mi opinión, sigue estando vigente, pero sí a la espera de que el Estado recaude recursos para dar respuesta a los estudiantes que están esperando que el Estado tome una decisión como esta“. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la manera de cómo gestionar estas necesidades, el diputado socialista recalcó que “hay que sacar una lección de lo que fue el rechazo a la reforma tributaria. Esto termina impactando en una serie de iniciativas que el Gobierno proyectaba durante este periodo”. En esa línea, el parlamentario recalcó que “si es que hay alguna reflexión que el Gobierno deba hacer es que este tipo de reformas puedan tener un correlato ciudadano. La reforma tributaria no observé que fuese difundida en la población para que tuviese un correlato en la sociedad y eso recién lo estamos bajando luego de la votación de la reforma”. Santana explicó además que toda esta situación “son golpes de realidad” y subrayó que “lo que te muestra es que si no eres capaz de empujar una reforma estructural que te permita solventar presupuestariamente una serie de iniciativas que vienen contempladas dentro de tu programa, estas no podrán sacarse adelante si no cuentas con los recursos”. Finalmente, respecto del regreso a clases y la necesidad de resolver una serie de problemas que afectan a las escuelas y a los estudiantes, el parlamentario afirmó que “me parece que habiendo una serie de prioridades, naturalmente la reactivación educativa es la prioridad y muchas veces se nos olvida que lo principal es que las escuelas y los liceos estén funcionando en buenos términos”. “Hoy día la tarea es que cada estudiante asista al colegio, al establecimiento que le corresponda. La primera tarea del Estado es que los estudiantes reciban el proceso formativo que a cada persona le corresponda. Esa tarea, como consecuencia de los resultados de la pandemia, no está garantizada a todo nivel y creo que ahí debiesen estar los principales esfuerzos”, recalcó Santana. Foto: Agencia Aton.

