Karol Cariola sobre crisis de las Isapres: “Esperaría que el sector privado tuviera conciencia y estableciera mecanismos de colaboración”

En conversación con Radioanálisis, la diputada del Partido Comunista y presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara, Karol Cariola, criticó la falta de proactividad de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) en encontrar una alternativa que permita salvaguardar a los 3,3 millones de afiliados de la crisis económica por la que atraviesan las aseguradoras, luego que la Corte Suprema les ordenara aplicar la nueva tabla de factores y restituir los cobros en exceso generados desde 2020.

En ese sentido, la parlamentaria relevó que el Ministerio de Salud ha presentado una idea de ley corta en cuyas principales propuestas está la progresividad de la aplicación del fallo de la Corte Suprema, donde el Gobierno estima que en 24 meses debiese extenderse esta devolución. Algo que sería “la lápida del sector” calificaron desde la Asociación de Isapres, estimando que el monto a devolver en ese plazo podría alcanzar los US$1.400 millones.

Sobre las Isapres, Cariola lamentó que “al menos la actitud que han tomado en las últimas horas ha sido más bien de negación a colaborar en una propuesta, porque el Gobierno presentó una propuesta que les entrega un plazo de tiempo de dos años para poder ponerse al día en los pagos de estos excedentes para llevar adelante un procedimiento que evite en cuatro meses que es más o menos el tiempo de proyección que se ve por parte del Ejecutivo, como consecuencia de la aplicación concreta del fallo, la insolvencia de las Isapres”.

En ese sentido, afirmó que “evidentemente es una situación muy compleja cuando lo que tiene que buscar el Ministerio de Salud por sobre todo es la protección de los usuarios, entonces si se está dando este plazo de dos años para hacer un cumplimiento progresivo del proceso y una ley corta que permita que ese fallo de la Corte Suprema entregue más tiempo para que los usuarios no se vean afectados de manera inmediata y tengan un proceso en que el sistema público se prepare para cualquier tipo de situación que enfrenten las Isapres, incluso aquellas que decidan declararse en insolvencia, finalmente ellos no lo están aceptando como alternativa y tampoco entregan una propuesta al respecto”.

Por tanto, indicó que “yo les haría un llamado a los dueños de las Isapres a tener consideración de que aquí no está solo el negocio de por medio, que ellos han ostentado por tantos años, sino que está la salud de miles de chilenos y chilenas que quieren tener la certeza de que el próximo mes y que en los próximos años van a poder seguir contando con la cobertura y con la atención que tienen en el sistema que han decidido ser parte”.

Por lo demás, destacó que “si hay Isapres que se declaran en insolvencia y por lo tanto no pueden hacer ni las devoluciones correspondientes de los excedentes de los usuarios ni tampoco los pagos de deuda que tienen con los prestadores privados, también las clínicas se van a ver involucradas y van a tener un problema de solvencia, por eso esto se termina generando en una especie de círculo vicioso que puede ser muy dañino incluso para el sistema de salud en general porque también es cierto y así lo ha dicho la ministra de Salud, que en este momento no hay capacidad del sistema público de un día para otro para asumir y absorber la totalidad de los usuarios que han optado por el sistema privado. Eso también hay que prepararlo”.

“Es un proceso que se tiene que vivir y del cual yo esperaría que el sector privado tuviera conciencia y estableciera mecanismos de colaboración”.

Sexto retiro

Consultada por el proyecto de sexto retiro del 10% de los fondos previsionales, Cariola desmintió a la diputada Pamela Jiles quien ha acusado a la parlamentaria comunista de impedir la tramitación de estas iniciativas.

“Yo cuando asumí como presidenta de la comisión de Constitución lo primero que hice fue poner en tabla lo que conocíamos como el quinto retiro, que lo pusimos en abril del año pasado, que se tramitó, al igual que el proyecto de retiro del Gobierno que fue presentado de manera paralela”, señaló.

Y recordó que “ambos proyectos fueron rechazados en la Cámara y tal como pasó con la reforma tributaria, que lamentablemente también se rechazó, los proyectos de ley no se pueden tramitar hasta un año más cuando ocurre que se rechazan en su Cámara de origen”.

“Eso significa que este retiro de los fondos previsionales se puede volver a poner en discusión ahora nuevamente el 18 de abril de este año”, indicó, apuntando a “quien asuma la presidencia de la comisión de Constitución ahora en los días que vienen va a ser una persona que sí va a estar facultada por la Constitución para poner en tramitación el proyecto”.

“No sabemos cuál va a ser su resultado, pero en honor a la verdad y a que las personas estén bien informadas creo que es importante transmitir cómo han sido los procedimientos y yo me siento muy tranquila porque jamás me he negado a dar un debate democrático en la comisión de Constitución”, cerró.