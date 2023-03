f487f32fb0

Nacional Política Partidos oficialistas esperan que radicales y liberales vuelvan a los "temas de fondo" La presidenta del PPD, Natalia Piergentili indicó que el único camino es el diálogo entre los partidos del oficialismo para sacar los proyectos emblemáticos, pero "los votos no se cajean" a propósito de la autoexclusión de los radicales y liberales. Osciel Moya Plaza Martes 14 de marzo 2023 16:16 hrs.

Los presidentes de los partidos políticos oficialistas determinaron seguir avanzando para sacar adelante las principales reformas estructurales del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, independiente de la decisión de determinados sectores de marginarse, como los radicales o liberales. Este martes las colectividades, del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, se reunieron en la sede del Partido Socialista, donde analizaron las distintas acciones para cumplir los objetivos principales de las reformas. Por cierto, uno de los temas abordados fue la autoexclusión de las reuniones del Partido Liberal y Radical, decisión que adoptaron tras el cambio de gabinete. Al término del encuentro, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili afirmó que “tenemos que hacernos cargo de las heridas y sensaciones legítimas de cada uno de los partidos, pero nada nos puede hacer quitar de la perspectiva de cuál es la unidad de propósito que tenemos”. Agregó que puede haber temas donde no se comparten las definiciones o donde se necesitan conversar más, pero distinto es que “eso ponga en duda nuestra unidad de propósito y eso es lo que tenemos que seguir trabajando en las reuniones que vienen”. “El único camino es el diálogo fraterno entre los partidos que comparten la alianza de gobierno que estamos detrás de un propósito. Aquí los votos no se canjean, aquí las convicciones no están en tela de juicio de modo que espero que, pasando este momento, legítimo, mal momento para ellos, volvamos a los temas de fondo”, indicó Piergentili. La dirigenta añadió que la “gente no va a entender que no estén los votos del oficialismo para proyectos emblemáticos”. Agregó que “tenemos que reparar, conversar y generar nuevamente confianza y espacios de conversación, sin duda, pero aquí tratar de poner en perspectiva cómo va a estar la votación respecto de lo que ha sucedido, me parece que es una conversación que no queremos tener y esperamos que estos anuncios se reviertan”. Por su parte, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que hay tareas que deben hacer los partidos políticos y en eso, se deben coordinar los distintos espacios de trabajo, como el Consejo Constitucional y de ahí la importancia que estén todas las colectividades en el debate. “Tenemos la sana expectativa que los temas que están marcando las relaciones de los partidos, respecto de la decisión que tomó el Gobierno, se conversen, se procesen, se canalicen y contribuyan a una mejor gestión, más eficaz, más diligente, más pensando en las expectativas que tiene la gente de qué debe ser este Gobierno y de acuerdo a sus vivencias, urgencias y necesidades en el plano de la seguridad, de la seguridad sociales, etc.”, dijo Carmona. El dirigente agregó que esperan avanzar, con radicales y liberales, “en un diálogo político en una síntesis que permita que todo el mundo sienta pertenencia, que es su proyecto”. A su vez, la presidenta del PS, Paulina Vidanovic, afirmó que hay un ánimo como alianza de gobierno de mantener una relación fluida y apoyar al Ejecutivo “no en términos semánticos o emocionales, sino a dar un apoyo real en cuanto a propuestas, en cuanto a construcción”. Indicó que “sentimos como partidos de gobierno que tenemos que tener propuestas concordadas dentro de nuestro sectores para, en definitiva, avanzar en aquellos temas que para la ciudadanía son relevantes son importantes”, entre ellos las listas de espera en salud o en materia de educación y seguridad. De esa forma, se permitirá “hacer más fluida la tramitación de las leyes que sabemos que es una de las complejidades que nos vamos a encontrar que vamos a enfrentar en los próximos tres años, de no tener la mayoría en el parlamento”, argumentó la titular del PS. En este sentido, afirmó que las bancadas deben estar en contacto directo con el Gobierno para que medidas como las que se van a anunciar en materia económica, tengan una pronta tramitación, estén concordadas y sólidamente afianzada con las y los parlamentarios. Vodanovic añadió que el próximo viernes se realizará una nueva reunión de todos los partidos, donde se definirá una nueva vocería y tener una mayor organización interna para enfrentar el segundo año de gobierno, donde estará el Partido Liberal y espera que también estén los radicales. Sobre la decisión de los liberales de apoyar un sexto retiro del 10 por ciento de las AFP, Vodanovic indicó que esta iniciativa “tiene una intención política de debilitar al Gobierno, porque sabemos que responsablemente no se puede aprobar el sexto retiro, que esto llevaría al aumento de la inflación, que la situación económica no se mejore, por lo tanto no escuchemos cantos de sirena. Nosotros tenemos responsabilidad no sólo en pedirle a los parlamentarios que no voten alguna iniciativa sino también, pedirle al Gobierno cómo puede ir en ayuda, por ejemplo no sólo de la clase más vulnerable sino también en la ayuda a la clase y media”

