411434bbf4

a799d4bfb5

Nacional Política Proceso Constituyente Comisión Experta: representantes oficialistas anticipan rechazo a enmienda que propone capítulo especial para las Fuerzas Armadas En la antesala de la votación de la estructura constitucional en el pleno del organismo, comisionados si bien defendieron la importancia de la institucionalidad, se mostraron partidarios de que ésta sea incorporada al capítulo de Gobierno. Natalia Palma Miércoles 15 de marzo 2023 14:05 hrs.

Compartir en

Será a las 15:30 horas de este miércoles que el pleno de la Comisión Experta defina la estructura del anteproyecto de la nueva constitución. En concreto, la instancia se pronunciará sobre la propuesta de 14 capítulos elaborada por la Mesa Directiva. Dicho texto, además, ha sido objeto de enmiendas por parte de los integrantes del organismo, entre las cuales destaca la incorporación de nuevos encabezados. Así, por ejemplo, en el oficialismo plantearon la inclusión de un capítulo denominado “Defensoría de los Derechos Humanos”, idea que fue suscrita por los comisionados Flavio Quezada (PS), Alexis Cortés (PC), Domingo Lovera (RD), Paz Anastasiadis (DC), Magaly Fuenzalida (FRVS) y Gabriel Osorio (PS). También este sector propuso sumar un nuevo capítulo llamado “Medioambiente, Protección de la Naturaleza y Desarrollo Sostenible”. Una temática que también ha sido compartida, aunque con matices, por la derecha, que ingresó una enmienda llamada “Protección del Medioambiente, Sostenibilidad y Desarrollo”. Por otra parte, la oposición apuntó a la mantención del capítulo de “Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad”, encabezado que está presente el Capítulo XI de la actual constitución. En conversación con Radio Universidad de Chile, el comisionado del Partido Comunista, Alexis Cortés, reafirmó en la antesala de la votación su satisfacción con la propuesta de la Mesa, destacando que “me parece que es un índice que es suficiente para abrir los debates y no restringirlos. No obstante, me parece que puede haber incorporaciones que perfeccionen aún más eso”. En ese sentido, junto con defender las enmiendas referentes a la nueva institucionalidad encargada de defender los derechos humanos y la incorporación de un capítulo sobre medioambiente, resaltó sobre esta última materia la necesidad de avanzar hacia “pacto constitucional intergeneracional”. “Tiene que hablarles a las generaciones futuras y eso implica hacerse cargo del principal desafío que tenemos como civilización, que es cómo logramos preservar el medioambiente y que nuestra constitución siga una línea de innovación me parece saludable”, dijo. Por otra parte, dijo tener “varias razones” para oponerse a la indicación suscrita por comisionados de Chile Vamos y del Partido Republicano sobre añadir un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, pese a que estas –reafirmó- deberán ser reguladas de acuerdo a lo expuesto en las bases institucionales. “Me parece que es necesario que retomemos lo mejor de nuestra tradición constitucional democrática y que el anteproyecto no replique la actual constitución particularmente en este punto, que creo que retrata de modo claro el carácter autoritario del contexto en el que se generó la constitución vigente y que ha llevado a que ésta sea cuestionada en las últimas décadas”, expresó. Asimismo, consideró como un “error conceptual poner en un mismo capítulo las Fuerzas Armadas con las cuestiones asociadas a seguridad pública. Me parece un mal precedente ya marcado en la Constitución del 80’, porque responde más bien a preocupaciones propias de un ambiente de Guerra Fría, de doctrina de Seguridad Nacional que no es la mejor manera de enfrentar una discusión, que busca profundizar la democracia y establecer todos los resguardos necesarios”. Esta postura también fue compartida por el comisionado del Partido Socialista, Flavio Quezada, quien, si bien defendió la importancia de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, indicó que “nunca antes, y esto es una innovación del texto vigente, habían tenido un capítulo como el que tienen ahora que los aborde de la manera en que lo hace”. “Eso ni siquiera fue una propuesta de la comisión de expertos que en aquellos tiempos no democráticos trabajaron en ese texto, sino que se debe, esto consta en la historia de ese texto, a una intervención directa de quienes gobernaban en aquella época. En consecuencia, creo que si estamos en tiempos democráticos en los cuales las Fuerzas Armadas y de Orden nos pertenecen a todos y todos los queremos porque ocupan un rol muy importante en la sociedad, que vuelvan a ocupar en el texto que en tiempos democráticos y republicanos ocupaban”, manifestó. Por lo mismo, representantes del oficialismo se mostraron partidarios de abordar todo lo concerniente a las Fuerzas Armadas en el capítulo de Gobierno.

Será a las 15:30 horas de este miércoles que el pleno de la Comisión Experta defina la estructura del anteproyecto de la nueva constitución. En concreto, la instancia se pronunciará sobre la propuesta de 14 capítulos elaborada por la Mesa Directiva. Dicho texto, además, ha sido objeto de enmiendas por parte de los integrantes del organismo, entre las cuales destaca la incorporación de nuevos encabezados. Así, por ejemplo, en el oficialismo plantearon la inclusión de un capítulo denominado “Defensoría de los Derechos Humanos”, idea que fue suscrita por los comisionados Flavio Quezada (PS), Alexis Cortés (PC), Domingo Lovera (RD), Paz Anastasiadis (DC), Magaly Fuenzalida (FRVS) y Gabriel Osorio (PS). También este sector propuso sumar un nuevo capítulo llamado “Medioambiente, Protección de la Naturaleza y Desarrollo Sostenible”. Una temática que también ha sido compartida, aunque con matices, por la derecha, que ingresó una enmienda llamada “Protección del Medioambiente, Sostenibilidad y Desarrollo”. Por otra parte, la oposición apuntó a la mantención del capítulo de “Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad”, encabezado que está presente el Capítulo XI de la actual constitución. En conversación con Radio Universidad de Chile, el comisionado del Partido Comunista, Alexis Cortés, reafirmó en la antesala de la votación su satisfacción con la propuesta de la Mesa, destacando que “me parece que es un índice que es suficiente para abrir los debates y no restringirlos. No obstante, me parece que puede haber incorporaciones que perfeccionen aún más eso”. En ese sentido, junto con defender las enmiendas referentes a la nueva institucionalidad encargada de defender los derechos humanos y la incorporación de un capítulo sobre medioambiente, resaltó sobre esta última materia la necesidad de avanzar hacia “pacto constitucional intergeneracional”. “Tiene que hablarles a las generaciones futuras y eso implica hacerse cargo del principal desafío que tenemos como civilización, que es cómo logramos preservar el medioambiente y que nuestra constitución siga una línea de innovación me parece saludable”, dijo. Por otra parte, dijo tener “varias razones” para oponerse a la indicación suscrita por comisionados de Chile Vamos y del Partido Republicano sobre añadir un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, pese a que estas –reafirmó- deberán ser reguladas de acuerdo a lo expuesto en las bases institucionales. “Me parece que es necesario que retomemos lo mejor de nuestra tradición constitucional democrática y que el anteproyecto no replique la actual constitución particularmente en este punto, que creo que retrata de modo claro el carácter autoritario del contexto en el que se generó la constitución vigente y que ha llevado a que ésta sea cuestionada en las últimas décadas”, expresó. Asimismo, consideró como un “error conceptual poner en un mismo capítulo las Fuerzas Armadas con las cuestiones asociadas a seguridad pública. Me parece un mal precedente ya marcado en la Constitución del 80’, porque responde más bien a preocupaciones propias de un ambiente de Guerra Fría, de doctrina de Seguridad Nacional que no es la mejor manera de enfrentar una discusión, que busca profundizar la democracia y establecer todos los resguardos necesarios”. Esta postura también fue compartida por el comisionado del Partido Socialista, Flavio Quezada, quien, si bien defendió la importancia de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, indicó que “nunca antes, y esto es una innovación del texto vigente, habían tenido un capítulo como el que tienen ahora que los aborde de la manera en que lo hace”. “Eso ni siquiera fue una propuesta de la comisión de expertos que en aquellos tiempos no democráticos trabajaron en ese texto, sino que se debe, esto consta en la historia de ese texto, a una intervención directa de quienes gobernaban en aquella época. En consecuencia, creo que si estamos en tiempos democráticos en los cuales las Fuerzas Armadas y de Orden nos pertenecen a todos y todos los queremos porque ocupan un rol muy importante en la sociedad, que vuelvan a ocupar en el texto que en tiempos democráticos y republicanos ocupaban”, manifestó. Por lo mismo, representantes del oficialismo se mostraron partidarios de abordar todo lo concerniente a las Fuerzas Armadas en el capítulo de Gobierno.