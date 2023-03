Plan nacional de complejos fronterizos, comisaría para Colchane y restauración de la ruta 15-CH: Los anuncios del Boric en el Norte Grande

411434bbf4

Desde Colchane, Región de Tarapacá, el Presidente Gabriel Boric hizo anuncios en función de fortalecer la presencia del Estado en la contención y reducción de la migración irregular al país, el combate al crimen organizado y el mejoramiento de la conectividad del país. En lo relativo al ingreso ilegal, el mandatario anunció la creación de un plan nacional de complejos fronterizos que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Interior “con obras de mejoramiento y ampliación de los 40 complejos fronterizos del país para que tengan una infraestructura acorde a la nueva realidad migratoria“, indicó. “Me han mencionado acá en Colchane la importancia de mejorar las condiciones del paso fronterizo de Colchane ampliando sus horarios de atención, sus carriles y por cierto también sus funcionarios”, señaló y detalló que con esta obra “en una primera etapa Colchane recibirá nuevos módulos de uso habitacional que permitirán ampliar la dotación de funcionarios aduaneros, del SAG y de la PDI en la frontera para luego continuar y mejorar las instalaciones en el mediano plazo”. Por otro lado, el jefe de Estado adelantó que “luego de un proceso de participación y trabajo intersectorial, el primer semestre de este año presentaremos al país la primera política nacional de migraciones acorde a los nuevos desafíos que enfrenta el país”. “También he mandatado a nuestro nuevo Canciller a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran”, añadió. Asimismo, relevó que el Gobierno está “impulsando dos proyectos de ley que buscan simplificar y acelerar los procesos de expulsión en los casos que sea necesario, por ejemplo, respecto de condenados en delitos de droga, además de realizar una fiscalización mucho más intensa en las cárceles desde donde muchas veces operan bandas criminales”. Seguridad y conectividad En lo relativo a la seguridad, el Presidente anunció la instalación de una comisaría en la comuna de Colchane, aumentando el rango que tiene la subcomisaría actual y destinando una mayor dotación de Carabineros a la zona. “Esto implica la construcción de un nuevo edificio moderno y adecuado para atender la ciudadanía”, indicó, acotando que “como sabemos que Colchane no puede seguir esperando tres años más mientras se construye un nuevo edificio, durante este año se instalará una solución modular mientras se construye el nuevo recinto”. En materia de conectividad, el Presidente señaló que este año “comenzaremos la restauración de los 163 kilómetros de la ruta 15-CH entre Colchane y Huara que ha sido una demanda muy sentida donde me dicen que ya no solamente hay hoyos sino que derechamente socavones o cráteres”. “Para que cumpla con el estándar de ruta internacional como la tiene Bolivia, vamos a reponer el pavimento y mejoraremos las condiciones de seguridad vial como la señalética y la demarcación”, detalló, asegurando que “a penas llegue a Iquique me voy a contactar con la ministra de Obras Públicas para encargarle como prioritaria esta tarea”. “Estas obras permitirán un mejor acceso y mayor integración de Colchane con el resto de la región con más seguridad y mayor control en la zona. Con estos anuncios esperamos entregar tranquilidad a las familias de la Macrozona Norte”, cerró.

