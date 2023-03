5bee64ef1e

8511f47c22

Nacional Política Proceso Constituyente Pleno de la Comisión Experta rechazó indicación que incorporaba capítulo especial para las Fuerzas Armadas Asimismo, la instancia desestimó la enmienda del oficialismo que buscaba incorporar un encabezado de "Defensoría de los Derechos Humanos". Con este resultado, el índice constitucional quedó conformado por un total de 15 capítulos. Natalia Palma Miércoles 15 de marzo 2023 18:40 hrs.

Compartir en

Por un total de 13 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones el pleno de la Comisión Experta descartó la enmienda de la oposición que proponía un capítulo especial para las Fuerzas Armadas en el índice del anteproyecto de nueva Constitución. Dicha indicación denominada “Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad” corresponde a un encabezado que ya se encuentra establecido en la Constitución vigente, siendo suscrita por los comisionados Natalia González (Ind/UDI), Carlos Frontaura (Republicano), Hernán Larraín (UDI), Katherine Martorell (RN), Bettina Horst (Ind/UDI) Teodoro Ribera (RN), Juan José Ossa (RN), Jaime Arancibia (RN) y Marcela Peredo (ex PDG e independientes). Según expresó la comisionada Martorell “Chile enfrenta nuevas amenazas como el narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el contrabando, que dan cuenta de bandas organizadas pertenecientes al crimen organizado trasnacional. Asimismo, la porosidad de nuestras fronteras, relacionado con el ingreso irregular de migrantes constituye otro desafío que debe ser abordado por el nuevo texto constitucional”. En ese sentido, la ex subsecretaria de Prevención del Delito defendió que “resulta necesario un capítulo específico que incluya tanto a las Fuerzas Armadas, como a Carabineros de Chile, y la Policía de Investigaciones, ya que estas instituciones no solo son claves para la sociedad y la democracia, sino que también muchas veces deben actuar de manera conjunta en defensa de la nación y de la seguridad interior de nuestro país”, añadiendo que la indicación “no significa en caso alguno que no queden subordinados al poder civil”. Mientras en la vereda contraria, el comisionado Gabriel Osorio (PS) argumentó que la discrepancia en torno a la indicación “no dice relación ni con la valoración de las instituciones ni con su fundamento ni menos aún con la noble misión que desempeñan, sino más bien con su ubicación constitucional, el cual nosotros consideramos que debiesen estar a propósito del capítulo referido al Poder Ejecutivo”. El pleno de la Comisión Experta también desestimó las indicaciones del oficialismo que incorporaban los capítulos de “Defensoría de los Derechos Humanos” y de “Medioambiente, protección de la naturaleza y desarrollo sostenible”. Sin embargo, sobre esta última materia fue aprobada por 20 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones la propuesta de los comisionados Hernán Larraín(UDI) , Juan José Ossa (RN), Katherine Martorell (RN), Teodoro Ribera (RN) y Jaime Arancibia (RN) la enmienda denominada “Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo”. Por otra parte, fue rechazada por 12 votos a favor y 12 en contra la indicación propuesta por este mismo sector político, que apuntaba a modificar el Capítulo de “Corte Constitucional” por “Tribunal Constitucional”. Con este resultado, el índice del anteproyecto de nueva Constitución quedó de la siguiente forma: 1.- Fundamentos del orden constitucional

2. Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales

3. Representación política y participación

4. Congreso Nacional

5. Gobierno y Administración del Estado.

6. Gobierno y Administración Regional y Local

7. Poder Judicial

8. Corte Constitucional

9. Ministerio Público

10. Justicia electoral y Servicio Electoral

11. Contraloría General de la República

12. Banco Central

13. Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo

14. Procedimientos de cambio constitucional

15. Disposiciones transitorias

Por un total de 13 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones el pleno de la Comisión Experta descartó la enmienda de la oposición que proponía un capítulo especial para las Fuerzas Armadas en el índice del anteproyecto de nueva Constitución. Dicha indicación denominada “Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad” corresponde a un encabezado que ya se encuentra establecido en la Constitución vigente, siendo suscrita por los comisionados Natalia González (Ind/UDI), Carlos Frontaura (Republicano), Hernán Larraín (UDI), Katherine Martorell (RN), Bettina Horst (Ind/UDI) Teodoro Ribera (RN), Juan José Ossa (RN), Jaime Arancibia (RN) y Marcela Peredo (ex PDG e independientes). Según expresó la comisionada Martorell “Chile enfrenta nuevas amenazas como el narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el contrabando, que dan cuenta de bandas organizadas pertenecientes al crimen organizado trasnacional. Asimismo, la porosidad de nuestras fronteras, relacionado con el ingreso irregular de migrantes constituye otro desafío que debe ser abordado por el nuevo texto constitucional”. En ese sentido, la ex subsecretaria de Prevención del Delito defendió que “resulta necesario un capítulo específico que incluya tanto a las Fuerzas Armadas, como a Carabineros de Chile, y la Policía de Investigaciones, ya que estas instituciones no solo son claves para la sociedad y la democracia, sino que también muchas veces deben actuar de manera conjunta en defensa de la nación y de la seguridad interior de nuestro país”, añadiendo que la indicación “no significa en caso alguno que no queden subordinados al poder civil”. Mientras en la vereda contraria, el comisionado Gabriel Osorio (PS) argumentó que la discrepancia en torno a la indicación “no dice relación ni con la valoración de las instituciones ni con su fundamento ni menos aún con la noble misión que desempeñan, sino más bien con su ubicación constitucional, el cual nosotros consideramos que debiesen estar a propósito del capítulo referido al Poder Ejecutivo”. El pleno de la Comisión Experta también desestimó las indicaciones del oficialismo que incorporaban los capítulos de “Defensoría de los Derechos Humanos” y de “Medioambiente, protección de la naturaleza y desarrollo sostenible”. Sin embargo, sobre esta última materia fue aprobada por 20 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones la propuesta de los comisionados Hernán Larraín(UDI) , Juan José Ossa (RN), Katherine Martorell (RN), Teodoro Ribera (RN) y Jaime Arancibia (RN) la enmienda denominada “Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo”. Por otra parte, fue rechazada por 12 votos a favor y 12 en contra la indicación propuesta por este mismo sector político, que apuntaba a modificar el Capítulo de “Corte Constitucional” por “Tribunal Constitucional”. Con este resultado, el índice del anteproyecto de nueva Constitución quedó de la siguiente forma: 1.- Fundamentos del orden constitucional

2. Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales

3. Representación política y participación

4. Congreso Nacional

5. Gobierno y Administración del Estado.

6. Gobierno y Administración Regional y Local

7. Poder Judicial

8. Corte Constitucional

9. Ministerio Público

10. Justicia electoral y Servicio Electoral

11. Contraloría General de la República

12. Banco Central

13. Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo

14. Procedimientos de cambio constitucional

15. Disposiciones transitorias