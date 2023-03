411434bbf4

a799d4bfb5

Nacional Política seguridad Senadoras RN emplazan al Gobierno a acelerar tramitación de proyectos de seguridad La senadora Paulina Núñez además se refirió a la reunión entre el general Ricardo Yáñez, y la ministra del Interior, Carolina Tohá. A su juicio, "lo único que hacía, quién está a la cabeza de Carabineros, era velar por su institución". Fernanda Araneda Miércoles 15 de marzo 2023 12:34 hrs.

Compartir en

Este miércoles, las senadoras de Renovación Nacional María José Gática, y Paulina Núñez, en conjunto con el alcalde de Puente Alto, German Codina, se presentaron en La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Boric. En la misiva, los militantes de RN le piden al mandatario celeridad a la hora de tramitar un total de veinte proyectos de ley sobre seguridad, que fueron propuestos por la oposición. La senadora María José Gática, explicó los contenidos de la carta, e invitó al Gobierno a centrarse en lo que ella considera, son las prioridades de los chilenos y chilenas. “Hace diez meses atrás, junto a las 12 personas que conformábamos la bancada de los senadores de Renovación Nacional, nos reunimos aquí, junto al Presidente Boric, y le entregamos una serie de propuestas y proyectos que hoy día se encuentran en el Congreso, para que obviamente el Presidente les de la urgencia que corresponde, y atienda la fuerte necesidad de poder entregarle seguridad a los chilenos y chilenas”. “Esperamos que el gobierno haga caso a esta solicitud, que escuche cuáles son las reales demandas que tenemos como país, y que entienda que hoy día la principal labor que tiene el presidente Gabriel Boric es gobernar. Hoy día no está entendiendo eso”, afirmó. Por su parte, la senadora Paulina Núñez, se refirió a la reunión sostenida ayer martes entre el general de Carabineros, Ricardo Yáñez y la ministra del Interior, Carolina Tohá. Recordemos que dicho encuentro se dio para que el jefe policial explicará una serie de emplazamientos que realizó al Congreso Nacional. “Ayer fue un día triste para Chile, nuevamente el asesinato de un carabinero, mientras, la ministra Carolina Tohá hacía llamar al general director para llamarle la atención. Lo queremos decir con todas sus letras: no era el momento, no era la hora, no era el lugar, no correspondía, y lo único que hacía, quien está a la cabeza de Carabineros de Chile era velar por su institución, y por los hombres y mujeres que la conforman”, señaló Núñez. En la carta de los militantes de RN dirigida al Presidente Boric, se asegura que es el sector político del mandatario el que ha promovido la “deslegitimación de la institución Carabineros”, y que las policías “no cuentan con el respaldo de la autoridad política”. Sin embargo, ayer, el mismo general de Carabineros indicó que, en ese sentido, no tiene críticas para el Ejecutivo. “El apoyo y el respaldo nosotros lo tenemos desde la autoridad. Es más, todos los cambios, todas las innovaciones, todos los incrementos que hemos tenido en presupuesto, en renovar nuestro parque de aeronaves, en comprar el equipamiento a nuestros carabineros, se ha producido en un año, y eso habla del apoyo de esta autoridad con la institución”, dijo Ricardo Yañéz tras su reunión con Carolina Tohá.

Este miércoles, las senadoras de Renovación Nacional María José Gática, y Paulina Núñez, en conjunto con el alcalde de Puente Alto, German Codina, se presentaron en La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Boric. En la misiva, los militantes de RN le piden al mandatario celeridad a la hora de tramitar un total de veinte proyectos de ley sobre seguridad, que fueron propuestos por la oposición. La senadora María José Gática, explicó los contenidos de la carta, e invitó al Gobierno a centrarse en lo que ella considera, son las prioridades de los chilenos y chilenas. “Hace diez meses atrás, junto a las 12 personas que conformábamos la bancada de los senadores de Renovación Nacional, nos reunimos aquí, junto al Presidente Boric, y le entregamos una serie de propuestas y proyectos que hoy día se encuentran en el Congreso, para que obviamente el Presidente les de la urgencia que corresponde, y atienda la fuerte necesidad de poder entregarle seguridad a los chilenos y chilenas”. “Esperamos que el gobierno haga caso a esta solicitud, que escuche cuáles son las reales demandas que tenemos como país, y que entienda que hoy día la principal labor que tiene el presidente Gabriel Boric es gobernar. Hoy día no está entendiendo eso”, afirmó. Por su parte, la senadora Paulina Núñez, se refirió a la reunión sostenida ayer martes entre el general de Carabineros, Ricardo Yáñez y la ministra del Interior, Carolina Tohá. Recordemos que dicho encuentro se dio para que el jefe policial explicará una serie de emplazamientos que realizó al Congreso Nacional. “Ayer fue un día triste para Chile, nuevamente el asesinato de un carabinero, mientras, la ministra Carolina Tohá hacía llamar al general director para llamarle la atención. Lo queremos decir con todas sus letras: no era el momento, no era la hora, no era el lugar, no correspondía, y lo único que hacía, quien está a la cabeza de Carabineros de Chile era velar por su institución, y por los hombres y mujeres que la conforman”, señaló Núñez. En la carta de los militantes de RN dirigida al Presidente Boric, se asegura que es el sector político del mandatario el que ha promovido la “deslegitimación de la institución Carabineros”, y que las policías “no cuentan con el respaldo de la autoridad política”. Sin embargo, ayer, el mismo general de Carabineros indicó que, en ese sentido, no tiene críticas para el Ejecutivo. “El apoyo y el respaldo nosotros lo tenemos desde la autoridad. Es más, todos los cambios, todas las innovaciones, todos los incrementos que hemos tenido en presupuesto, en renovar nuestro parque de aeronaves, en comprar el equipamiento a nuestros carabineros, se ha producido en un año, y eso habla del apoyo de esta autoridad con la institución”, dijo Ricardo Yañéz tras su reunión con Carolina Tohá.