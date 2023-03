411434bbf4

Nacional Política Salud Víctor Torres: “Si las Isapres no quieren volver a la mesa con el Gobierno, nosotros debemos seguir avanzando” “Si la Isapres no quieren participar no hay tiempo para esperarlas. Nosotros como superintendencia tenemos hasta el 30 de mayo plazo para emitir una circular”, señaló la autoridad, quien lamentó que las entidades opinen sin conocer la propuesta. Diario UChile Miércoles 15 de marzo 2023 9:35 hrs.

El Superintendente de Salud, Víctor Torres, afirmó que si las Isapres no quieren volver a la mesa de trabajo que instaló el gobierno, la entidad seguirá avanzando para cumplir con el fallo que dictó la Corte Suprema de devolver los recursos a los afiliados y regirse por la tabla de factores definidos por la autoridad. Distintos sectores políticos han instado a las aseguradoras a que vuelvan a la mesa de trabajo que abandonaron unilateralmente, para avanzar en medidas que resguarden los intereses de los usuarios ante los cobros ilegales que hicieron y que deben devolver, de acuerdo a la resolución del Máximo Tribunal. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Torres indicó que las entidades de salud privadas “tratan de opinar de la propuesta del Gobierno, sin siquiera conocerla, a partir de trascendidos y opiniones que han salido a través de los medios de comunicación, las Isapres emiten una opinión que me parece que no es correcto porque para poder opinar, sobre todo si eres un actor incumbente y directamente interesado, lo mínimo era que se pudiera retornar a la mesa”. La autoridad afirmó que hasta el momento, no tiene mayores antecedentes si se ha concretado el reintegro a la mesa con el Ministerio de Salud, pero todo el mundo coincide en que es importante en que las Isapres vuelvan a la discusión. “Si la Isapres no quieren volver a la mesa del ministerio (de Salud), evidentemente nosotros debemos seguir avanzando en esto, porque el Gobierno ha tomado una actitud de responsabilidad ante una situación compleja, que además, se ha visto acentuada producto del fallo y para poder evitar efectos sobre las personas ha tomado esta definición de poder hacerse parte presentando un proyecto de ley, tratando de minimizar el efecto sobre las personas, pero viabilizando el cumplimiento del fallo”, indicó Torres. Agregó que “si la Isapres no quieren participar no hay tiempo para esperarlas. Nosotros como Superintendencia tenemos hasta el 30 de mayo plazo para emitir una circular. Si no hay un proyecto de ley o una ley que esté avanzando difícilmente se pueda pedir ampliar el plazo y vamos a tener que emitir la circular o eventualmente, la ley se va a terminar tramitando sin la participación de ellas. Por lo tanto, es importante que vuelvan, pero si no quieren volver ya es una definición que deben asumir ellas”. Frente a las críticas de las aseguradoras a las distintas alternativas que ha explorado la autoridad, Torres afirmó que “evidentemente no es una buena actitud, nosotros hubiéramos querido que las Isapres sean parte de la solución y no ha sido así. De hecho, se bajan de la mesa, empiezan a acusar desidia o falta de premura, pero si nosotros hubiéramos adelantado todos los antecedentes, alguna cifra o alguna fórmula de calcular la deuda, ellas habrían tenido que provisionar esa deuda y en los cierres del 2022 se hubiera visto reflejado y todas habrían incumplido los indicadores”. El superintendente agregó que esta política asumida por la autoridad evitó un impacto muy importante porque de lo contrario “estarían hoy con planes de contingencia o eventualmente intervenidos por el administrador provisional”. “Era bien extraño su emplazamiento que querían rápidamente tener, primero por la responsabilidad que implica hacer cálculos y segundo sobre el impacto que tendría sobre los cierres del año 2022 que terminaron en febrero de este año, que es cuando se entregan los resultados auditados. Entonces creo que era bien irresponsable haber avanzado en la línea de lo que planteaban las Isapres”, puntualizó la autoridad. En relación a los montos que las instituciones deben devolver a los usuarios, Torres afirmó el 31 de marzo las Isapres tienen que entregar los últimos datos después del cierre del año 2022, para tener toda la información en el mes de abril y con ellos, emitir la circular por lo que las cifras deben estar antes del 30 de mayo. Por otro lado, Torres indicó que dado este escenario y una vez que se estabilice la situación y evitar que haya un efecto sistémico sobre las personas, se debe entrar a una discusión “estructural” del sistema de Isapres, pero una vez que “esto esté clarificado”. Revisa la entrevista completa al Superintendente de Salud, Víctor Torres:

