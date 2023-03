4b836783ee

Política Natalia Piergentili: “Creo que la condonación del CAE es algo que no tendrá viabilidad política en este Gobierno” La presidenta del PPD se refirió a la priorización que, a su juicio, se debe hacer del programa de gobierno y a título personal sostuvo que la condonación del CAE probablemente sea uno de los temas que quede en un "segunda línea". Diario UChile Jueves 16 de marzo 2023 11:59 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, se refirió a la reestructuración que sufrió el gabinete del Presidente Gabriel Boric y al mayor protagonismo que adquirió su colectividad en el Gobierno. “Nosotros creemos que fue un cambio de gabinete bueno para Chile en el sentido que se mejoran los elencos, se genera una señal de que empieza una nueva etapa y dentro de eso el PPD continúa teniendo a la ministra del Interior y también ahora tiene la Cancillería, por lo tanto, nos sentimos muy agradecidos que el Presidente haya confiado en personas de nuestras filas”, expresó Natalia Piergentili respecto de lo que fue el último ajuste ministerial. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del aporte del PPD a este nuevo diseño de gobierno, la dirigenta señaló que “a las personas las anteceden sus capacidades, sus convicciones, sus valores y posteriormente su militancia. De modo que en este caso a nadie le cabe duda que Alberto Van Klaveren es una persona con una tremenda experiencia en RR.EE., de modo que creo que él aportará a la Cancillería una mirada mucho más sólida de la que teníamos”. Sobre la posibilidad de revisar el programa de gobierno, Natalia Piergentili afirmó que “en la reunión lo que se planteó fue cómo los partidos que acompañamos al Gobierno somos capaces de ayudar a la priorización de lo que viene en esta segunda etapa. No esperar a que el Gobierno lo haga todo sino que cómo los partidos tenemos una reflexión respecto de las cosas que se priorizan y cómo quedarán encaminadas”. En esa línea, la presidenta del PPD fue enfática en señalar que “eso no es renunciar, simplemente es un ejercicio natural de priorizar en función de la realidad que se tiene y además que la ciudadanía ha puesto otras prioridades en la agenda. Esto se trata de dar viabilidad al Gobierno y muy por el contrario significa renunciar o claudicar a ciertos ámbitos que nos parecen importantes”. Respecto de cuáles serían las prioridades, Natalia Piergentili destacó que “tenemos como prioridad la Reforma Tributaria, la Reforma de Pensiones y también aspectos de la reactivación económica. Todo lo que tenga que ver con dar certezas respecto de cómo vamos a trabajar con temas como el hidrógeno verde y cómo nos hacemos cargo de un programa nacional de cuidados robusto que permita hacerse cargo de adultos mayores y personas no valentes y también del flagelo que implica que las cuidadoras siempre son mujeres que postergan su vida para el cuidado de otros”. En tanto, sobre aquellos proyectos que se podrían ver postergados con esta reevaluación, la dirigenta sostuvo que “esto es una opinión personal porque no hemos tenido esta reflexión en colectivo, yo creo que la condonación del CAE es un tema que no va a tener viabilidad en este Gobierno. Creo que no habrá una reforma contundente en términos de salud sino que habrá que mitigar las listas de espera y dejemos las bases de la reforma y sin ser pájaro de mal agüero, estoy poniendo cosas en perspectiva y a lo mejor me equivoco, van a ser más complejo o puedan quedar en una segunda línea”. La presidenta del PPD también se refirió a la posibilidad de avanzar en una reforma a Carabineros y explicó que “creo que la seguridad es un tema relevante para el Gobierno. Es un tema que genera mucha controversia por lo que creo debe ir antecedido de un acuerdo más amplio. Espero que se retomen las conversaciones para que el tema de seguridad sea cristalizado a propósito de un acuerdo más amplio donde se integren las reformas que son necesarias”. Por lo mismo, la dirigenta de Socialismo Democrático agregó que “yo no claudicaría a eso, no creo que tenga que ver con un tema de voluntad, sino que con la capacidad de volver a llegar a acuerdos tal como los que encaminó en su momento la ministra Carolina Tohá. Creo que es algo que el Gobierno no ha desechado y ojalá la ministra del Interior nos tenga novedades en el corto plazo respecto de cómo se retoman estos temas tan importantes“. Sobre la forma de afrontar la dispersión en el Congreso, Natalia Piergentili recalcó que “aquí la estrategia debe ser diálogo, diálogo y más diálogo. No hay mayorías en el Parlamento, de modo que hay que aprender a tener una decidida vocación de diálogo y tratar de llegar acuerdos y eso significa que el proyecto que se ingresa no será igual al que sale, habrá que ceder, pero lo más importante no es que yo ceda o no, sino que cómo ese proyecto no pierde su eje para hacerse cargo de las cosas que atañen a los chilenos”. La presidenta del PPD descartó además una política obstruccionista de Chile Vamos y en su lugar sostuvo que “ha sido una oposición que ha planteado sus temas, ha sido una oposición que se sentó junto a los partidos de Gobierno a sacar un acuerdo después del rechazo al proyecto constitucional, de modo que ellos tienen una mirada distinta en muchos aspectos pero obstruccionismo no lo veo“. Finalmente, respecto de las críticas a la ministra Carolina Tohá por citar el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, Natalia Piergentili afirmó que “por lo menos el partido que encabezo jamás ha deslegitimado la labor de Carabineros. Creo que la ministra lo hace bien, ella no llamó al General Yáñez para hacer una reprimenda por su legítimo dolor, sino que porque ella debe cautelar que las policías no entren en materias políticas”. En ese sentido, la presidenta del PPD enfatizó en que “ella no lo llamó para decirle que no estuviera enojado o que no tuviera pena, sino que para recordarle que no debe dar opiniones políticas porque Carabineros no puede ser un actor político opinante de política contingente“. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

