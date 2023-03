bbdfd4a498

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Juan Sutil, candidato a consejero: “Hay que generar condiciones para que el proceso electoral pueda converger en bloques políticos más robustos” La carta de RN por la Región de O’Higgins se mostró partidario de corregir la fragmentación de partidos , puesto que consideró que esto “hace que sea mejor y más gobernable el país”. Natalia Palma Sábado 18 de marzo 2023 10:09 hrs.

A poco más de dos meses de que se concrete la elección de consejeros constitucionales, el candidato por Renovación Nacional y ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, afirmó tener altas expectativas de desarrollar un proceso “racional, correcto y criterioso” para establecer una nueva constitución. En conversación con Radio Universidad de Chile, el ex líder de las grandes empresas dijo estar esperanzado de alcanzar “un acuerdo transversal político, que va desde el Partido Comunista hasta la UDI” para lograr dichos efectos, a través de “mandatos claros”. Esto, según Sutil para “que quien ejerza las políticas públicas pueda tener una mejor orientación. Por ejemplo, en materia de regionalización, creo que lo más importante es reforzar la institución de los gobernadores regionales y especialmente su presupuesto”. “Eso permite que, si tú quieres tener una constitución, que ya nos pusimos de acuerdo, que consagra los derechos sociales, la mejor manera (de concretarlos) es que haya una participación activa de los gobiernos regionales o locales para poder definir los programas de inversión y las prioridades propias de la comunidad”, especificó. Asimismo, la carta por la Región de O’Higgins consideró esencial “entender en el orden político, no solo la independencia de los poderes del Estado, sino que también generar condiciones para que el proceso electoral pueda converger en bloques políticos más robustos”. En ese sentido, apuntó que “hay muchas experiencias internacionales como en Alemania, España, Nueva Zelanda, donde la propia democracia se protege a través de tener un mínimo de votación para ejercer un cargo público o que los partidos políticos tengan un mínimo de votación para poder permanecer en el tiempo. Hace que sea mejor y más gobernable el país”. “Incluso, hay que pensar que ya a finales del gobierno de la presidenta Bachelet II, en el gobierno del presidente Piñera II y ahora en el actual gobierno del presidente Boric, prácticamente no hay acuerdos y no se permite gobernar. Incluso, las actuales autoridades, especialmente los más jóvenes no permitieron que ocurrieron eso antes y están pagando sus propios pecados. Entonces, creo que eso hay que corregirlo a través de que la constitución también mandate correctamente para que haya grandes o mejores bloques, cuatro, cinco bloques políticos fuertes y no 21 partidos políticos como tenemos, más todos los que se están formando”, añadió. En cuanto a su visión del espacio que podría ocupar el sector privado en la nueva constitución, Sutil fue crítico del proceso anterior “de la cancelación del mundo de la empresa, de la sociedad civil. Creo que está claro que lo que quiere la gente es sensatez, que esto se redacte en paz, que tenga gradualidad, pero sobre todo que recupere su esencia”. Sobre esto último, por ejemplo, comentó que respecto a la educación “lo que se implementó en el gobierno de la presidenta Bachelet (desmunicipalización) ha sido fracaso, que quiere que vuelva la educación particular subvencionada o que vuelva la educación municipal, porque muchos alcaldes efectivamente se preocupaban y ahora, como está centralizada, para cambiar un vidrio te demoras seis meses”. Mientras sobre el medioambiente, expresó que su preocupación radica en que éste “sea correctamente defendido, pero de acuerdo a los estándares internacionales y no de acuerdo a extremos de ecología profunda, que lo que hace es que impide el desarrollo de los países. Acuérdate de que en todas las empresas en que participo somos empresas B, donde hacemos un triple impacto en las personas, en la comunidad y en el medio ambiente. Por lo tanto, para mí es importante el medio ambiente, pero no puede ser un extremo”. “Es como el feminismo. Considero que es positivo la promoción de la igualdad de género, pero al final no necesitas para ser feminista andarte pintando la cabeza de diferentes colores y andar mostrando los senos en la calle. Entonces, si logramos hacerlo bien, podemos tener una buena constitución para todos los chilenos”, dijo. Reforma tributaria: “Tiene que reunir los consensos de todos los sectores” En cuanto al futuro de la reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo tras su rechazo en el Parlamento, el ex presidente de la CPC plantó que la iniciativa “era muy parcial, muy de una mirada del país, creo que tiene que ser un proyecto que reúna los consensos de todos los sectores. Creo que nuevamente el Gobierno tuvo un fracaso precisamente por eso y me parece muy bien que el ministro (Mario Marcel) piense que el programa de Gobierno no es el programa de todos los chilenos”. Desde esa perspectiva señaló que “cuando tú gobiernas tienes que gobernar para todos los chilenos y cuando haces cambios, por profundos que sean, tienen que ser consensuados, porque no puedes ganar una reforma tributaria o tampoco puedes ganar un proceso constitucional por un voto. Hay que salir a buscar amplios consensos porque, de lo contrario, no se va a legislar por cierta prestancia de largo plazo, no podemos seguir haciendo en cada gobierno una propuesta distinta, porque los países serios no se construyen así”. Foto: Agencia Aton.

